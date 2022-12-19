Bị chê là 'ông hoàng phim rác' nhưng Hứa Khải vẫn 'số hưởng' nhất vì toàn đóng cặp mỹ nhân đình đám

Sao quốc tế 19/12/2022 11:39

Trong dàn tiểu sinh 95, có thể nói Hứa Khải là sao nam hiếm hoi có cơ hội hợp tác cùng các sao nữ nổi tiếng của Cbiz.

Sau sự thành công của Diên Hi Công Lược vào năm 2018, tên tuổi của Hứa Khải bắt đầu được mọi người biết đến. Hứa Khải trở thành một trong những diễn viên được các đạo diễn săn đón cho vai nam chính trong những dự án phim truyền hình.

Bị chê là 'ông hoàng phim rác' nhưng Hứa Khải vẫn 'số hưởng' nhất vì toàn đóng cặp mỹ nhân đình đám - Ảnh 1

Cùng với đó, nam diễn viên cũng lần lượt có cơ hội hợp tác với các mỹ nhân đình đám của xứ giải trí Hoa ngữ như Dương Mịch (Định Luật Tình Yêu 80/20), Cảnh Điềm (Nhạc Du Nguyên), Châu Đông Vũ (Thiên cổ quyết trần), Lý Nhất Đồng (Ly Ca hành), Bạch Lộc (Chiêu Diêu, Trường Quân Đội Liệt Hỏa),... Chính vì điều đó mà các blogger xứ Trung cũng phải công nhận Hứa Khải chính là nam lưu lượng có "số hưởng" nhất Cbiz. 

Bị chê là 'ông hoàng phim rác' nhưng Hứa Khải vẫn 'số hưởng' nhất vì toàn đóng cặp mỹ nhân đình đám - Ảnh 2

Bị chê là 'ông hoàng phim rác' nhưng Hứa Khải vẫn 'số hưởng' nhất vì toàn đóng cặp mỹ nhân đình đám - Ảnh 3

Bị chê là 'ông hoàng phim rác' nhưng Hứa Khải vẫn 'số hưởng' nhất vì toàn đóng cặp mỹ nhân đình đám - Ảnh 4
Hứa Khải toàn được hợp tác với các sao nữ nổi tiếng. 

Thế nhưng, dù sở hữu vẻ ngoài điển trai, tài nguyên phim dồi dào nhưng hàng loạt tác phẩm do anh đảm nhận vai chính thay nhau lên sóng nhưng chỉ thu về kết quả trung bình.

Kết quả ảm đạm không nói, thậm chí Hứa Khải còn bị mắng "sấp mặt" trong Thiên Cổ Quyết Trần và Khi Em Mỉm Cười Rất Đẹp vì không duy trì được phong độ diễn xuất, tạo hình và hình tượng nhân vật cũng không được xây dựng một cách hoàn hảo.

Bị chê là 'ông hoàng phim rác' nhưng Hứa Khải vẫn 'số hưởng' nhất vì toàn đóng cặp mỹ nhân đình đám - Ảnh 5

Bị chê là 'ông hoàng phim rác' nhưng Hứa Khải vẫn 'số hưởng' nhất vì toàn đóng cặp mỹ nhân đình đám - Ảnh 6

Bộ phim gần đây nhất là Định Luật Tình Yêu 80/20 hợp tác cùng Dương Mịch cũng có chung số phận. Hứa Khải không thể hiện được hình ảnh Dương Hoa thông minh, nhanh nhẹn trong lĩnh vực kinh doanh. Cái mà khán giả thấy chỉ là một Dương Hoa ngu ngơ, lờ đờ, thậm chí "ngốc" quá đáng khiến người xem khó chịu. 

Bị chê là 'ông hoàng phim rác' nhưng Hứa Khải vẫn 'số hưởng' nhất vì toàn đóng cặp mỹ nhân đình đám - Ảnh 7

Vừa qua, dự án Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện 6 hợp tác cùng Ngu Thư Hân cũng đã đóng máy, khán giả cũng mong chờ Hứa Khải có thể lấy lại vị thế vốn có của mình, đừng để trượt dài thêm nữa. 

Được biết, có thông tin Hứa Khải sắp tới sẽ nên duyên cùng một đàn chị Đàm Tùng Vận - người vừa được Khốc Vân EYE công nhận là tiểu hoa xuất sắc nhất lứa 90 trong 5 năm qua. Tuy nhiên, đa số các fan của Đàm Tùng Vận đều khuyên cô không nên nhận dự án này vì có quá nhiều rủi ro cả về nguyên tác đạo nhái lẫn… nam chính diễn dở. Ngay sau đó, người hâm mộ hai bên đã có màn tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội.

Bị chê là 'ông hoàng phim rác' nhưng Hứa Khải vẫn 'số hưởng' nhất vì toàn đóng cặp mỹ nhân đình đám - Ảnh 8

Nhìn chung, netizen cho rằng Hứa Khải nếu muốn khắc phục tình trạng này chỉ có thể tiếp tục trau dồi khả năng diễn xuất và lựa chọn kịch bản tốt hơn mà thôi.

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Việc một bộ phim lên sóng có thành tích "bết bát" như Định luật 80/20 của tình yêu, diễn viên chính khó có thể "thoát tội", thế nhưng, nếu để ý kỹ sẽ thấy người bị chê bai nhiều nhất lại chỉ riêng mình Dương Mịch, còn Hứa Khải thì không ảnh hưởng gì.

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