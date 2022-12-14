Sự nghiệp của Hứa Khải hiện tại: Cũng được gọi là 'ông hoàng' nhưng là... 'ông hoàng phim rác'

Sao quốc tế 14/12/2022 16:13

Liên tục tham gia phim mới nhưng diễn xuất ngày càng thụt lùi, biểu cảm đơ cứng, Hứa Khải dần khiến người xem chán nản với những dự án của mình.

Sau khi bộ phim Định Luật Tình Yêu 80/20 của Dương MịchHứa Khải được lên sóng đã nhận về hàng loạt ý kiến trái chiều, tất cả đều xoay quanh nam nữ chính Hứa Khải – Dương Mịch có diễn xuất dở tệ, ngoại hình chênh lệch và không có chemistry.

Bằng chứng là khi chính thức mở điểm Douban, phim được chấm 5.8 điểm với 59.450 người tham gia đánh giá. Trong đó, số lượng 5 sao là 14%, 4 sao là 24%, 3 sao là 22.5%, 2 sao là 17% và 1 sao là 22.4%. 

Sự nghiệp của Hứa Khải hiện tại: Cũng được gọi là 'ông hoàng' nhưng là... 'ông hoàng phim rác' - Ảnh 1

Ngoài việc chỉ trích Dương Mịch vì nhan sắc có phần xuống dốc, trang điểm già dặn không phù hợp nhân vật, khán giả còn nhắc đến Hứa Khải bởi diễn xuất chưa thuyết phục.

Trong Định Luật Tình Yêu 80/20, Hứa Khải đóng vai Dương Hoa, một chàng trai rất giỏi chơi cổ phiếu nhưng lại ngại giao tiếp, chỉ thích ở nhà. Sau đó, vì hoàn cảnh đẩy đưa mà Dương Hoa trở thành chồng trên danh nghĩa của luật sư Tần Thi (Dương Mịch).

Tuy nhiên, Hứa Khải không thể hiện được hình ảnh Dương Hoa thông minh, nhanh nhẹn trong lĩnh vực kinh doanh. Cái mà khán giả thấy chỉ là một Dương Hoa ngu ngơ, lờ đờ. Trong nhiều cảnh quay, Hứa Khải ngồi đờ đẫn, chẳng thể phối hợp với các bạn diễn. Vai của anh bị gọi là "tên ngốc". Màn thể hiện yếu kém của Hứa Khải là một trong những nguyên nhân khiến khán giả bỏ xem phim.

Sự nghiệp của Hứa Khải hiện tại: Cũng được gọi là 'ông hoàng' nhưng là... 'ông hoàng phim rác' - Ảnh 2

Sự nghiệp của Hứa Khải hiện tại: Cũng được gọi là 'ông hoàng' nhưng là... 'ông hoàng phim rác' - Ảnh 3

Không chỉ riêng Định Luật Tình Yêu 80/20 mà những năm gần đây, các dự án mà Hứa Khải tham gia đều bị chê tơi tả. Theo đó, phim Thiên Vũ Kỷ (2020) điểm Douban đạt 5,5/10. Phim Ly Ca Hành (2021) chỉ nhận về điểm số 4,9. Thiên Cổ Quyết Trần (2021) là bom tấn cổ trang tiên hiệp với kỹ xảo đỉnh cao cũng chỉ nhận được 5,3 điểm. Dự án Thượng Thực (2022) có điểm số là 5,5/10, Lạc Lối Giữa Dòng Côn Luân (2022): 3,9 điểm, Khi Em Mỉm Cười Rất Đẹp lọt top phim dở nhất năm 2021 với 3,1.

Sự nghiệp của Hứa Khải hiện tại: Cũng được gọi là 'ông hoàng' nhưng là... 'ông hoàng phim rác' - Ảnh 4
Thậm chí có thời điểm, Khi Em Mỉm Cười Rất Đẹp đã rớt xuống còn 2.9 điểm, một mức Douban rất tệ.

Có thể thấy, chỉ trong 2 năm, nam diễn viên có 6 bộ lên sóng thì "flop sấp mặt" cả 6. Điểm Douban không có nổi một bộ trên 6, thậm chí quá nửa là điểm dưới trung bình. Yếu tố dẫn đến kết quả thất bại của những bộ phim này đó chính là diễn xuất vô cùng tệ hại của gà cưng Vu Chính.

Ngay cả fan hâm mộ Hứa Khải cũng lên tiếng phản đối trước tình trạng nhận phim vô tội vạ mà diễn xuất của thần tượng ngày càng đi xuống. Họ mong anh đóng ít phim lại hơn, thà tham gia show giải trí để duy trì sức nóng chứ đừng thể hiện lối diễn đáng xấu hổ như thế.

Sự nghiệp của Hứa Khải hiện tại: Cũng được gọi là 'ông hoàng' nhưng là... 'ông hoàng phim rác' - Ảnh 5

Khả năng diễn xuất ngày một thụt lùi của nam diễn viên khiến anh liên tiếp thất bại, còn bị gọi là "diễn viên công nghiệp" vì liên tục đóng phim. Mỗi năm Hứa Khải tham gia 3-4 dự án mà không dành thời gian nghiên cứu kỹ nhân vật, dẫn đến diễn rập khuôn, một màu đã làm Hứa Khải bị gọi là "ông hoàng phim rác" của màn ảnh nhỏ Hoa ngữ hiện tại. Nếu Hứa Khải không nhanh chóng rèn luyện lại ký năng diễn xuất, e rằng sự nghiệp của nam diễn viên khó có thể thăng tiến nổi. 

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Giữa lúc "Định luật tình yêu 80/20" vẫn gây tranh cãi khi phát sóng, Dương Mịch và Hứa Khải vẫn âm thầm tuyên truyền cho phim bằng cách đăng lên trang cá nhân những bức ảnh gặp gỡ, vui vẻ nói cười cùng nhau.

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