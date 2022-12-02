Loạt tạo hình của dàn sao 'Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 6' trong ngày đóng máy: Ngu Thư Hân nhí nhảnh cùng Vạn Bằng, Hứa Khải soái ca không ngờ

Mới đây, bộ phim 'Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 6' do Ngu Thư Hân và Hứa Khải đóng chính đã chính thức hoàn thành quá trình quay phim.
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Mới đây, bộ phim "Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 6" do Ngu Thư Hân và Hứa Khải đóng chính đã chính thức đóng máy. Ngoài ra, phim còn có sự tham gia của Phó Tân Bác, Vạn Bằng, Gia Nại, Bạch Băng Khả, Tiết Bát Nhất, Kiều Chấn Vũ, Hàn Đống, Trần Tử Hàm...
Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 6 là dự án phim cổ trang cấp S+ (dự án được đầu tư khủng, chú trọng diễn viên, đội ngũ sản xuất) do Đằng Tấn sản xuất. Do đó, dự án Ngu Thư Hân hợp tác với Hứa Khải càng được công chúng quan tâm hơn.
Trong Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 6, Ngu Thư Hân vào vai Việt Kỳ còn Hứa Khải đảm nhận vai Kim Việt Triều. Phim được chuyển thể từ trò chơi cùng tên nổi tiếng ở Trung Quốc, kể về chàng trai Việt Kim Triều dẫn theo em gái kết nghĩa Việt Kỳ xông pha giang hồ nhiều năm. Một lần, tình cờ Việt Kim Triều và Việt Kỳ quen biết với thiếu chủ Lạc Chiêu Ngôn. Nhờ cuộc gặp gỡ này mà Việt Kỳ biết được mẹ ruột của mình chính là cốc chủ Côn Bằng của cốc Xúc Ngữ - người mà ai cũng phải kiêng dè, nể sợ.
Cốc chủ Côn Bằng có một loại "thần dược" hàng năm đều làm khổ bá tánh. Việt Kỳ lúc nào cũng mong mỏi tìm thấy mẹ ruột, nhưng lúc này cô phải giằng xé lựa chọn giữa tình thân và đại nghĩa. Sau tất cả những biến cố xảy đến, sự chính trực của Việt Kim Triều và Việt Kỳ không hề bị lung lay. Với sự giúp đỡ của Lạc Chiêu Ngôn cùng những người bạn khác, họ đã cùng đào sâu để tìm kiếm sự thật của những bí mật đằng sau "thần dược".