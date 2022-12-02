Loạt tạo hình của dàn sao 'Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 6' trong ngày đóng máy: Ngu Thư Hân nhí nhảnh cùng Vạn Bằng, Hứa Khải soái ca không ngờ

Mới đây, bộ phim "Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 6" do Ngu Thư Hân và Hứa Khải đóng chính đã chính thức đóng máy. Ngoài ra, phim còn có sự tham gia của Phó Tân Bác, Vạn Bằng, Gia Nại, Bạch Băng Khả, Tiết Bát Nhất, Kiều Chấn Vũ, Hàn Đống, Trần Tử Hàm...

Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 6 là dự án phim cổ trang cấp S+ (dự án được đầu tư khủng, chú trọng diễn viên, đội ngũ sản xuất) do Đằng Tấn sản xuất. Do đó, dự án Ngu Thư Hân hợp tác với Hứa Khải càng được công chúng quan tâm hơn.