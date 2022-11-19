Không phải Ngu Thư Hân, đây mới là cái tên sáng giá cho vai nữ chính của Khó Dỗ Dành

Theo thông tin trước đó, cuốn tiểu thuyết Khó Dỗ Dành của Trúc Dĩ đã được mua bản quyền để chuyển thể thành phim. Cốt truyện tuy không mới, nhưng được đánh giá là ngọt ngào, đáng yêu giúp Khó Dỗ Dành thu về một lượng fan cực khủng.

Ngay khi thông tin cuốn tiểu thuyết này sắp chuyển thể thành phim được đưa ra, cư dân mạng đã tranh nhau đề cử diễn viên. Trong đó, những ứng cử viên sáng giá đang được thảo luận với bộ phim này có thể kể đến như vai nữ chính có Triệu Lộ Tư, Ngu Thư Hân, Vương Sở Nhiên ... Sở hữu ngoại hình trẻ trung, đáng yêu loạt mỹ nhân trên được cho là rất hợp với phong cách của nữ chính trong Khó Dỗ Dành.

Còn về vai nam chính được khán giả đề cử như Hồ Nhất Thiên, Lâm Nhất... Đây đều là những mỹ nam từng gây sốt màn ảnh nhỏ với những vai diễn trong phim thanh xuân vườn trường. Thế nhưng gần đây trên mạng lại có tin đồn cái tên sáng giá cho vai nữ chính của Khó Dỗ Dành sẽ là Vương Sở Nhiên, cùng với đó nam chính sẽ là Trương Lăng Hách.

Theo nguyên tác, người đọc có thể tưởng tượng ra được một nữ chính Ôn Dĩ Phàm cực kỳ xinh đẹp, đường nét cử chỉ còn mang vẻ phong tình. Nhan sắc như thế nhưng khí chất lại ôn nhu, dáng vẻ ôn hòa. Chính vì thế, với vẻ đẹp được ví như "thần tiên tỷ tỷ" thế hệ mới, netizen thấy được Vương Sở Nhiên hoàn toàn phù hợp cho nhân vật này.

Khó Dỗ Dành là cuốn tiểu thuyết thuộc thể loại hiện đại, ngọt sủng của tác giải Trúc Dĩ. Tác phẩm kể về mối tình thanh mai trúc mã của Ôn Dĩ Phàm và Tang Diên. Trong khi nữ chính Ôn Dĩ Phàm là một cô gái xinh đẹp, tính tình dễ chịu những cũng rất dũng cảm, thì Tang Diên lại là một chàng trai lạnh lùng, cục súc với tất cả mọi người nhưng chỉ có Ôn Dĩ Phàm cảm nhận được sự ấm áp, quan tâm từ tính cách ẩn dấu bên trong của chàng trai ấy.

Do quá khứ bị kiểm soát và phải chịu nhiều ấm ức nên đã hình thành nên một Ôn Dĩ Phàm tự ti không dám đối diện với tình cảm của mình. Nỗi trăn trở ấy khiến Ôn Dĩ Phàm bỏ lỡ Tang Diên một lần. Nhưng sau này, khi cả hai vô tình gặp lại nhau, bản thân Dĩ Phàm lúc này cũng đã trở nên dũng cảm hơn, cô quyết định gạt bỏ đi tất cả và làm theo trái tim mình mách bảo.