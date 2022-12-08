'Nhạt như nước ốc' trên phim, Dương Mịch và Hứa Khải lại rất tình tứ ở hậu trường

Mới đây, Dương Mịch và Hứa Khải vẫn âm thầm tuyên truyền cho phim bằng cách đăng lên trang cá nhân những bức ảnh gặp gỡ, vui vẻ nói cười cùng nhau. Trong loạt ảnh này, cả hai khá thoải mái cùng tạo dáng trước ống kính, nắm tay đi dạo hay vui đùa nhí nhảnh. Ngay sau đó, loạt ảnh trở thành chủ đề tìm kiếm "nóng" trên mạng xã hội Weibo bất chấp bộ phim của cặp đôi bị chê chưa đạt.

Tuy nhiên, sau một thời gian phát sóng, diễn xuất của Dương Mịch gây tranh cãi. Tần Thi được xem là vai diễn đo ni đóng giày cho Dương Mịch bởi đây là mẫu phụ nữ hiện đại, thành đạt và mạnh mẽ. Ngoài ra, trong một số phân cảnh, sự mệt mỏi trên gương mặt Dương Mịch khiến nhân vật của cô trở nên thiếu sức sống. Đài từ của Dương Mịch trong phim cũng bị nhận xét quá nũng nịu, không phù hợp với hình ảnh một nữ luật sư tài giỏi, quyết đoán.

Khi dự án Định luật tình yêu 80/20 được giới thiệu với công chúng, khán giả dành nhiều sự kỳ vọng cho bộ phim. Thời điểm trailer chính thức của bộ phim ra mắt, Định luật tình yêu 80/20 lập tức trở thành top trending trên mạng xã hội.

Khi Dương Mịch đứng chung cùng Hứa Khải, cặp đôi không hề tạo được "phản ứng hóa học" như mong đợt. Thậm chí, không ít người nhận xét rằng cả hai không thể hiện được tình cảm giữa hai người đang yêu nhau, các phân cảnh tình cảm "nhạt như nước ốc".

Dù không nhận được lời khen của khán giả nhưng Định luật tình yêu 80/20 vẫn đạt những thành tích bất ngờ. Theo thống kê, tháng 11/2022, phim leo thẳng lên Top 1 bảng xếp hạng Datawin về độ hot với chỉ số 1.709 (Tần Thi 56% - Dương Hoa 35%).

Tại bảng phim chiếu mạng trên Vlinkage, phim cũng đứng ở vị trí thứ 2. Chỉ số nhân vật Tần Thi và Dương Hoa cũng lần lượt đứng ở top 3, top 4. Do vậy, dù thành tích không quá bùng nổ nhưng Định luật tình yêu 80/20 vẫn được đánh giá tạm ổn so với mặt bằng chung của các phim Hoa ngữ thời gian gần đây.

Theo các chuyên gia, thành tích kể trên của Định luật tình yêu 80/20 là do sức hút của cặp diễn viên chính trong phim. Cả hai đều là những ngôi sao có khán giả hâm mộ đông đảo.