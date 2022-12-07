Dương Mịch 'so kè' thành tích với Triệu Lệ Dĩnh cuối năm 2022: Ai chịu 'lép vế' hơn ai?

Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh cùng trở lại màn ảnh Hoa ngữ vào cuối năm 2022, song thành tích của cả hai khá chênh lệnh nhau.

Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh cùng trở lại màn ảnh Hoa ngữ vào cuối năm 2022. Nếu Dương Mịch vẫn trung thành với những tác phẩm ngôn tình lãng mạn thì Triệu Lệ Dĩnh chuyển hướng sang phim chính kịch. Ở thời điểm hiện tại, theo truyền thông Hoa ngữ, phim của Triệu Lệ Dĩnh đang nổi trội hơn hẳn. Cụ thể, bộ phim "Định luật 80/20 của tình yêu" do Dương Mịch, Hứa Khải đóng chính đã mở điểm Douban. Tuy nhiên, một điều đáng thất vọng là điểm số do khán giả chấm thấp hơn kỳ vọng. Phim nhận về 5,8 điểm với hơn 59.000 lượt đánh giá, tỉ lệ đánh giá 5 sao chiếm 14%; 4 sao chiếm 24%; 3 sao chiếm 22.5%; 2 sao chiếm 17%; 1 sao chiếm 22.4%.

Trong khi đó, bộ phim Gió thổi bán hạ do Triệu Lệ Dĩnh và Âu Hào đóng chính hôm nay đã mở điểm Douban. Phim đạt 8,4 điểm với hơn 135.000 lượt đánh giá, tỉ lệ đánh giá cụ thể như sau: 5 sao chiếm 46,8%, 4 sao chiếm 36,8%, 3 sao chiếm 10%, 2 sao chiếm 2,8%, 1 sao chiếm 3,6%, Đặc biệt, bộ phim nhận được nhiều nhận xét tích cực từ khán giả, tỉ lệ 4 và 5 sao chiếm tới hơn 83%.

Dựa vào bảng đánh giá trên Douban, rõ ràng thấy tỉ lệ đánh giá 1 sao (tức phim dở) chiếm phần trăm khá cao. Trong khi, khán giả đánh giá 5 sao lại thấp nhất. Phim ban đầu được đặt kỳ vọng sẽ là tác phẩm "phá đảo" màn ảnh nhỏ cuối năm nay vì quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng, hệ thống nhân vật thú vị, kịch bản phù hợp với khán giả trẻ. Song ngược lại, sau khi lên sóng, "Định luật 80/20 của tình yêu" nhận về nhiều đánh giá trái chiều. Bên cạnh những lời khen, nhiều khán giả cho rằng màu phim không hợp thị yếu, cách lựa chọn diễn viên lại chưa thích hợp khi Dương Mịch lớn tuổi hơn nhiều so với Hứa Khải. Ngược lại, Triệu Lệ Dĩnh lại được khen ngợi rất nhiều khi thủ vai chính trong "Gió thổi bán hạ". Ngoài việc dám lựa chọn một kịch bản khó, cô còn được khen tiến bộ về diễn xuất. Dù phim chính kịch nhưng lượt rating của "Gió thổi bán hạ" trên các đài đều ở mức cao.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/duong-mich-so-ke-thanh-tich-voi-trieu-le-dinh-cuoi-nam-2022-ai-chiu-lep-ve-hon-ai-531901.html