Lý do Hứa Khải chịu 'lép vế' so với sao nam cùng lứa dù được Vu Chính ưu ái chọn tài nguyên tốt

Sao quốc tế 15/12/2022 17:45

Việc một bộ phim lên sóng có thành tích "bết bát" như Định luật 80/20 của tình yêu, diễn viên chính khó có thể "thoát tội", thế nhưng, nếu để ý kỹ sẽ thấy người bị chê bai nhiều nhất lại chỉ riêng mình Dương Mịch, còn Hứa Khải thì không ảnh hưởng gì.

Hứa Khải sinh năm 1995, nổi tiếng sau vai Phó Hằng trong Diên Hy công lược (2018). Tiếp đó, anh tham gia Thiên vũ kỷ, Lệ ca hành, Chiêu Dao... Nhiều người hâm mộ đã kỳ vọng anh bật lên khi kết đôi minh tinh hàng đầu trong Định luật 80/20 của tình yêu là Dương Mịch. Tuy nhiên, trái với kỳ vọng ban đầu, dự án ngôn tình này lại khiến rất nhiều người cảm thấy không hài lòng, sức ảnh hưởng của phim khá bình thường, điểm Douban cũng thấp lẹt đẹp.

Việc một bộ phim lên sóng có thành tích "bết bát" như Định luật 80/20 của tình yêu, diễn viên chính khó có thể "thoát tội", thế nhưng, nếu để ý kỹ sẽ thấy người bị chê bai nhiều nhất lại chỉ riêng mình Dương Mịch, còn Hứa Khải thì không hề hấn, ảnh hưởng gì.

Lý do Hứa Khải chịu 'lép vế' so với sao nam cùng lứa dù được Vu Chính ưu ái chọn tài nguyên tốt - Ảnh 1

 

Lý giải về điều này, một blogger xứ Trung đã nêu ra quan điểm khá thẳng thắn, nhận được sự đồng tình của đông đảo cư dân mạng. Cụ thể, người này cho rằng chuyện Hứa Khải có thể may mắn tránh được "tai họa" là bởi ngôi sao 9x không phải lưu lượng bị công chúng nhìn chằm chằm giống như Vương Nhất Bác hay Tiêu Chiến, cũng chẳng phải đang ở địa vị cao bị "ngã ngựa".  

 

 

Trong lứa tiểu sinh 95 hiện nay, Hứa Khải là người có tài nguyên khá tốt, nhận phim luôn tục, nếu nói anh ở phim trường nhiều hơn ở nhà cũng chẳng sai. Song, cũng có lẽ vì nhập đoàn quá nhiều, không có thời gian nghỉ ngơi, đồng thời trau dồi thêm chuyên môn, nên kỹ năng diễn xuất của anh khá bình bình, đôi lúc vẫn còn đơ cứng, thiếu hồn. 

Lý do Hứa Khải chịu 'lép vế' so với sao nam cùng lứa dù được Vu Chính ưu ái chọn tài nguyên tốt - Ảnh 2

Hiện tại, ngoài Định Luật 80/20 Của Tình Yêu đã chiếu, Hứa Khải vẫn còn Tuyết Ưng Lĩnh Chủ và Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 6 đang "đắp chiếu", chờ ngày đoàn làm phim chốt lịch phát hành. 

Định Luật Tình Yêu 80/20 có nội dung kể về nữ luật sư Tần Thi (Dương Mịch đóng) bị cha ép hôn ngay tại thời điểm sự nghiệp đang phát triển. Vì để thuận lợi được cho việc thăng chức, Tần Thi đồng ý kết hôn với một người đàn ông mà cô không hề quen biết. Chàng trai này chính là Dương Hoa (Hứa Khải) - thiếu gia tập đoàn giàu có cũng bị gia đình ép hôn. Vì rơi vào tình thế bất đắc dĩ nên 2 người mới diễn vở kịch là vợ chồng hợp pháp, rồi chuyển về nhà sống chung. Tuy nhiên, đúng thời điểm này thì bạn trai cũ của Tần Thi lại bất ngờ gia nhập công ty.

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Liên tục tham gia phim mới nhưng diễn xuất ngày càng thụt lùi, biểu cảm đơ cứng, Hứa Khải dần khiến người xem chán nản với những dự án của mình.

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