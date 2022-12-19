Netizen tranh cãi trước phản hồi của Vu Chính về tin hẹn hò của Hứa Khải': liệu có phải chiêu trò kéo thị phi về 'gà cũ' để pr 'gà mới'?

Sao quốc tế 19/12/2022 16:06

Trước tin hẹn hò của "gà nhà", động thái phản hồi của Vu Chính nhận được sự quan tâm đặc biệt từ cộng đồng mạng.

Vừa qua, khi paparazzi hé lộ trưa 19/12 sẽ tiết lộ chuyện yêu đương của nam lưu lượng tuyến 1 và hot nhờ cổ trang thì đúng hẹn, nam lưu lượng được tiết lộ là Hứa Khải. Truyền thông chụp được Hứa Khải đến đón một cô gái ở ga tàu cao tốc, cô gái sau đó chạy đến ôm chầm Hứa Khải, cả hai nắm tay không rời và còn cùng nhau về khách sạn, hôm sau thì mới rời đi. Nhanh chóng phía nữ được đồn đoán là Triệu Tình - "gà mới" của Vu Chính, cũng cùng công ty với Hứa Khải. 

Netizen tranh cãi trước phản hồi của Vu Chính về tin hẹn hò của Hứa Khải': liệu có phải chiêu trò kéo thị phi về 'gà cũ' để pr 'gà mới'? - Ảnh 1

Netizen tranh cãi trước phản hồi của Vu Chính về tin hẹn hò của Hứa Khải': liệu có phải chiêu trò kéo thị phi về 'gà cũ' để pr 'gà mới'? - Ảnh 2

Netizen tranh cãi trước phản hồi của Vu Chính về tin hẹn hò của Hứa Khải': liệu có phải chiêu trò kéo thị phi về 'gà cũ' để pr 'gà mới'? - Ảnh 3
Triệu Tình

Sau đó không lâu, trên trang Weibo của mình, Vu Chính đã chia sẻ một bài đăng phản hồi về tin đồn hẹn hò. 

"Sao nam tuyến một thì cũng là người! Dù sao thì ở trên cao cũng không thể tránh được cảm giác cô đơn, thỉnh thoảng cũng phải cho phép người ta hạ phạm chứ", chia sẻ của Vu Chính.

Theo như bài đăng, dân tình cho rằng ông chủ Hoan Ngu đang có ý nhắc đến Hứa Khải, ngầm nói rằng nam diễn viên là sao nam tuyến 1. Cũng từ đây mà hàng loạt "gạch đá" đã đổ dồn về Hứa khải không thương tiếc. 

Không chỉ vậy, Vu Chính cũng dành hẳn một bài đăng chia sẻ loạt ảnh của "gà mới" Triệu Tinh. Đi kèm theo đó là nội dung: "Đợi nửa ngày chỉ có cái này? Thôi tới xem mỹ nữ đi, người đẹp diễn tốt, giá trị nhan sắc cao @Triệu Tình".

Netizen tranh cãi trước phản hồi của Vu Chính về tin hẹn hò của Hứa Khải': liệu có phải chiêu trò kéo thị phi về 'gà cũ' để pr 'gà mới'? - Ảnh 4
Bài đăng của Vu Chính

Nhiều netizen sau đó nghi vấn liệu với động thái này của Vu Chính là ngầm khẳng định tin đồn là thật hay đây chính là chiêu trò truyền thông, quảng bá "gà mới" bất chấp hạ "gà cũ" của vị "biên kịch vàng". 

Được biết, Triệu Tình sinh năm 2000, ở Hàng Châu (Chiết Giang). Cô tốt nghiệp Học viện Truyền thông Chiết Giang. Triệu Tình là người mẫu Hán phục nổi tiếng ở Trung Quốc. Cô có làn da trắng, gương mặt thanh tú và chiều cao 1,7 m. Theo QQ, Triệu Tình được nhận xét có vẻ đẹp lai trộn giữa Vương Sở Nhiên, Tống Tổ Nhi và Triệu Lệ Dĩnh.

Netizen tranh cãi trước phản hồi của Vu Chính về tin hẹn hò của Hứa Khải': liệu có phải chiêu trò kéo thị phi về 'gà cũ' để pr 'gà mới'? - Ảnh 5

Hiện những thông tin về mối quan hệ thực sự giữa Hứa Khải và Triệu Tình vẫn được netizen bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội. 

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