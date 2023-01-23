Mặc kệ lời khuyên từ fan của mình, Đàm Tùng Vận đã sẵn sàng nên duyên với Hứa Khải?

Thông tin Đàm Tùng Vận kết duyên cùng Hứa Khải đang nhận được nhiều sự chú ý từ phía netizen.

Cách đây không lâu, trên mạng từng lan truyền thông tin Đàm Tùng Vận hợp tác với Hứa Khải trong dự án chuyển thể Em So Với Ánh Sao Càng Đẹp, tuy nhiên trái ngược với sự kỳ vọng của netizen, các fan hâm mộ của mỹ nhân này lại tỏ ra không mấy mặn mà khi nhìn thần tượng của mình hợp tác chung với nam thần họ Hứa này. Đàm Tùng Vận và Hứa Khải - Ảnh: Internet Dựa theo thông tin mới nhất, có khả năng tin đồn Đàm Tùng Vận - Hứa Khai nên duyên với nhau sẽ thành sự thật. Bởi dân tình phát hiện ra, trong phần thông tin diễn viên chính của Em So Với Ánh Sao Càng Đẹp đã cập nhật hình ảnh ngôi sao họ Đàm cùng mỹ nam sinh năm 1995.

Cũng theo blogger tiết lộ, Đàm Tùng Vận và Hứa Khải bình phiên trong Em So Với Ánh Sao Càng Đẹp, phim có thể sẽ khai máy vào tháng 2 tại Thanh Đảo (Trung Quốc). Em So Với Ánh Sao Càng Đẹp - Ảnh: Internet Trước thông tin blogger tung ra, phản ứng của cư dân mạng khá đa dạng, có netizen cảm thấy ưng ý với dàn cast nhưng phần đông người vẫn tỏ ra không hài lòng về sự hợp tác này của cả 2 diễn viên.

Mặc dù, trên mạng đang vô cùng ầm ĩ về chủ đề bình phiên của Đàm Tùng Vận và Hứa Khải, nhưng suy cho cùng, đây vẫn chỉ là nguồn tin từ một phía, còn đoàn làm phim Em So Với Ánh Sao Càng Đẹp cho đến hiện tại vẫn chưa đưa ra phản hồi cũng như thông báo đội hình diễn viên chính thức. Em so với ánh sao càng đẹp hay Bắc Kinh nào đẹp bằng em là câu chuyện tình yêu lấy bối cảnh thủ đô Bắc Kinh của hai nhân vật Kỷ Tinh và Hàn Đình. Với Kỷ Tinh, tình yêu mà bản thân cô và Hàn Đình tìm kiếm là khác nhau, và khát vọng trái tim họ theo đuổi vĩnh viễn không có điểm chung. Nhưng cô muốn đứng bên anh trên đỉnh cao; cùng anh đối mặt với khó khăn, phiền muộn, đau khổ; cùng anh nhìn ngắm thành phố lung linh này. Họ, mỗi người trong trái tim của đối phương, giống như cảnh đêm Bắc Kinh lần đầu tiên họ cùng nhau ngắm nhìn ấy – yên tĩnh, tráng lệ và đẹp đến nao lòng...

Fan phát cuồng trước thông tin Đàm Tùng Vận xác nhận tham gia đóng phim cùng với Hứa Khải Mới đây nữ diễn viên Đàm Tùng Vận và Hứa Khải xác nhận sẽ kết hợp với nhau trong phim mới, có tựa đề Em đẹp hơn ánh sao.

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