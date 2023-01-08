Netizen phát rồ trước hành động cực tình của Vương Khải dành cho Đàm Tùng Vận: Liệu có xứng đáng là cặp đôi của năm?

Bộ phim 'Hướng gió mà đi' do Đàm Tùng Vận - Vương Khải đóng chính đang nhận được nhiều phản hồi tích cực từ phía người hâm mộ.

Tuy không được quảng bá rầm rộ nhưng phim truyền hình Hướng gió mà đi vẫn thu hút sự chú ý cực lớn từ khán giả. Cụ thể, bằng một nội dung lôi cuốn lẫn diễn xuất của cặp đôi chính Vương Khải và Đàm Tùng Vận quá đỗi xuất sắc nên thành công đang bắt đầu tìm đến với bộ phim này khi càng có thêm nhiều người coi hơn nữa. Để đáp lại sự ủng hộ từ khán giả, đoàn phim đã tổ chức một buổi tuyên truyền với sự góp mặt của các diễn viên đang được yêu thích nhất. Theo đó, Đàm Tùng Vận - Vương Khải xuất hiện với trang phục dành cho phi công. Các diễn viên liên tục giữ tác phong của nhân viên trong ngành hàng không khi giao lưu với truyền thông, khán giả.

Ngay lập tức nam chính Vương Khải đã có một hành động gây sốt netizen xứ Trung khi đích thân buộc tóc cho Đàm Tùng Vận. Vương Khải và Đàm Tùng Vận - Ảnh: Internet Trong clip, Vương Khải cẩn thận buộc tóc cho Đàm Tùng Vận. Còn ngôi sao của Cẩm tâm tựa ngọc thì mỉm cười hạnh phúc. Tuy không có quá nhiều tương tác thân mật nhưng sự quan tâm nhẹ nhàng mà cặp đôi vai chính dành cho nhau đủ sức khiến fan tiếp tục "chèo thuyền ra khơi".

Đàm Tùng Vận được khen ngợi hết lời vì nhan sắc xinh đẹp trong phim - Ảnh: Internet Hướng gió mà đi là câu chuyện về những người trẻ làm việc trong lĩnh vực hàng không. 2 nhân vật chính là phó bộ trưởng của bộ hàng không Lộ Châu - Cố Nam Đình (Vương Khải) và phi hành viên Trình Tiêu (Đàm Tùng Vận). Trên con đường phấn đấu cho sự nghiệp, Cố Nam Đình và Trình Tiêu đã vượt qua rất nhiều gian nan, thử thách. Vì công việc có quá nhiều áp lực nên đã có không ít lần Cố Nam Đình - Trình Tiêu rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Nhưng trên hết, bằng sự tử tế, chân thành, họ đã cùng nhau vượt qua tất cả. Cuối cùng, 2 nhân vật đã hoàn thành những mục tiêu của đời mình, đồng thời phát triển câu chuyện tình yêu ngọt ngào, hạnh phúc.

Đàm Tùng Vận lộ ảnh hậu trường cực đáng yêu trong phim Hướng Gió Mà Đi, U30 mà cứ ngỡ diễn viên trẻ mới vào nghề Không hổ danh là "nữ thần thanh xuân", Đàm Tùng Vận trong loạt ảnh hậu trường của bộ phim Hướng Gió Mà Đi khiến dân tình đắm đuối vì trẻ trung bất chấp tuổi tác.

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