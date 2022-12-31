Vừa 'nên duyên', Đàm Tùng Vận và 'tình mới' đã nhanh chóng nhận quả ngọt

Sao quốc tế 31/12/2022 11:18

Vừa qua, bộ phim Hướng Gió Mà Đi của Đàm Tùng Vận và Vương Khải đã nhận về loạt thành tích đáng ngưỡng mộ trong những ngày đầu lên sóng.

Hướng Gió Mà Đi là một bộ phim truyền hình Trung Quốc về đề tài hàng không vừa lên sóng cách đây ít ngày. Sở hữu dàn cast nhan sắc cao cùng với đề tài hấp dẫn, bộ phim đã sớm được kỳ vọng sẽ trở thành một tác phẩm hot hit.

Vừa 'nên duyên', Đàm Tùng Vận và 'tình mới' đã nhanh chóng nhận quả ngọt - Ảnh 1

Vừa 'nên duyên', Đàm Tùng Vận và 'tình mới' đã nhanh chóng nhận quả ngọt - Ảnh 2

Và mới đây, không ngoài mong đợi phim thu về thành tích cực cao sau những tập đầu lên sóng. Theo đó, rating Khốc Vân trung bình tập 1 – 2 của Hướng Gió Mà Đi là 1.23 và tập 3 – 4 là 1.17. Không những vậy, trong ngày đầu lên sóng, phim của Đàm Tùng VậnVương Khải còn vượt 22.000 điểm nhiệt độ trên nền tảng Tencent và 7.000 điểm trên nền tảng IQIYI. Đây là thành tích rất đáng tự hào đối với một bộ phim truyền hình về đề tài hàng không.

Vừa 'nên duyên', Đàm Tùng Vận và 'tình mới' đã nhanh chóng nhận quả ngọt - Ảnh 3

Vừa 'nên duyên', Đàm Tùng Vận và 'tình mới' đã nhanh chóng nhận quả ngọt - Ảnh 4

Ở lần trở lại lần này của Đàm Tùng Vận rất được các fan hâm mộ mong chờ. Bởi bộ phim Xin Gọi Tôi Là Tổng Giám trước đó, cô nàng hợp tác với Lâm Canh Tân không thật sự thành công hay tạo được tiếng vang cũng như tăng thêm thành tích cho Đàm Tùng Vận. Với tạo hình chỉn chu, tinh anh của nhân vật Trình Tiêu lần này, hy vọng 'nữ thần thanh xuân' sẽ thành công chinh phục được khán giả và được yêu mến nhiều hơn nữa.

Vừa 'nên duyên', Đàm Tùng Vận và 'tình mới' đã nhanh chóng nhận quả ngọt - Ảnh 5

Vừa 'nên duyên', Đàm Tùng Vận và 'tình mới' đã nhanh chóng nhận quả ngọt - Ảnh 6

 

Hướng Gió Mà Đi khai thác đề tài về những người trẻ làm việc trong ngành hàng không. Hai nhân vật chính là phó bộ trưởng của bộ hàng không Lộ Châu - Cố Nam Đình (Vương Khải) và phi hành viên Trình Tiêu (Đàm Tùng Vận).

Trên con đường phấn đấu cho sự nghiệp, Cố Nam Đình và Trình Tiêu đã vượt qua rất nhiều gian nan, thử thách. Vì công việc có quá nhiều áp lực nên đã có không ít lần Cố Nam Đình - Trình Tiêu rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Nhưng trên hết, bằng sự tử tế, chân thành, họ đã cùng nhau vượt qua tất cả. Cuối cùng, hai nhân vật đã hoàn thành những mục tiêu của đời mình, đồng thời phát triển câu chuyện tình yêu ngọt ngào, hạnh phúc.

Vừa 'nên duyên', Đàm Tùng Vận và 'tình mới' đã nhanh chóng nhận quả ngọt - Ảnh 7

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