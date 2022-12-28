Hướng Gió Mà Đi của Đàm Tùng Vận gặp khó, bị netizen thẳng thừng chê bai vì điều này?

Sao quốc tế 28/12/2022 19:30

Hương Gió Mà Đi của Đàm Tùng Vận bị netizen chê bai không thương tiếc vì mang nội dung cũ kỹ và nhàm chán.

Phim truyền hình Hướng Gió Mà Đi thuộc thể loại hiện đại khai thác đề tài ngành hàng không dân dụng và mối tình giữa hai nhân vật chính Cố Nam Đình (Vương Khải) và Trình Tiêu (Đàm Tùng Vận) mới đây đã chính thức ra mắt sau sự chờ đợi mòn mỏi từ khán giả.

Hướng Gió Mà Đi của Đàm Tùng Vận gặp khó, bị netizen thẳng thừng chê bai vì điều này? - Ảnh 1
Hướng Gió Mà Đi - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, chỉ sau 2 tập đầu tiên được công chiếu dân tình ngay lập tức nhận ra sự chờ đợi của họ là uổng công vô ích bởi tinh tiết lẫn nội dung của phim bị cho là quá nhàm chán và không tạo được sự lôi cuốn trong câu chuyện. 

Hướng Gió Mà Đi của Đàm Tùng Vận gặp khó, bị netizen thẳng thừng chê bai vì điều này? - Ảnh 2
Bộ phim không nhận được sự ủng hộ từ phía netizen - Ảnh: Internet

Nội dung chính xoay quanh câu chuyện 'oan gia' hài hước, lãng mạn giữa phó trưởng bộ phận hành khách Cố Nam Đình của hãng hàng không Lộ Châu và phi công bộ phận vận chuyển Trình Tiêu. Cùng lúc đối mặt tình huống khẩn cấp khi bay, lựa chọn phương thức xử lý tình huống đối nghịch đã cho thấy rõ sự đối lập trong tính cách giữa hai người; một người trầm ổn, bình tĩnh còn một người dũng cảm, dám thử thách.

Hướng Gió Mà Đi của Đàm Tùng Vận gặp khó, bị netizen thẳng thừng chê bai vì điều này? - Ảnh 3
Đàm Tùng Vận không gây được ấn tượng trong phim - Ảnh: Internet

Đáng nói, lần trở lại này của nữ diễn viên Đàm Tùng Vận cũng không thể giúp phim phát triển được hơn mà còn bị chỉ trích nhiều hơn. Cô nàng xưa nay vốn bị hạn chế rất nhiều về ngoại hình. Khuôn mặt trẻ trung, xinh xắn cùng với chiều cao hạn chế đã giảm đi khả năng ứng hóa linh hoạt vào đa dạng các thiết lập nhân vật. Với vai trò một nữ phi công, nữ chính không đủ phong thái để đủ sức đảm nhận nhân vật này hơn nữa tuyến tình cảm của nữ diễn viên với bạn diễn cũng không được netizen cảm nhận rõ cảm xúc của 2 người dẫn đến Hướng Gió Mà Đi đang có nguy cơ thất bại ngay từ thời điểm vừa ra mắt. 

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Hướng Gió Mà Đi của Đàm Tùng Vận và Vương Khải tung loạt poster, xác nhận ngày lên sóng chính thức

Mới đây, mạng xã hội vừa lan truyền thông tin bộ phim truyền hình Hướng Gió Mà Đi do Đàm Tùng Vận và Vương Khải đóng chính vừa công bố lịch chiếu chính thức.

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