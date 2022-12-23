Quy Lộ của Đàm Tùng Vận và Tỉnh Bách Nhiên chính thức được cấp phép phát sóng

Bộ phim Quy Lộ do Đàm Tùng Vận và Tỉnh Bách Nhiên đóng chính đã được cấp phép phát sóng và khả năng cao sẽ đến với khán giả vào năm sau.

Truyền thông Trung Hoa đưa tin, mới đây bộ phim truyền hình Quy Lộ do Đàm Tùng Vận và Tỉnh Bách Nhiên đảm nhận vai chính đã được cấp phép phát sóng với 30 tập. Dự kiến, khán giả có thể xem phim vào năm sau, song vẫn chưa có lịch phát sóng cụ thể.

Quy Lộ do Đàm Tùng Vận và Tỉnh Bách Nhiên đảm nhận vai chính đã thông qua vòng kiểm duyệt được cấp phép phát sóng - Ảnh: Internet

Tin tức Quy Lộ được cấp phép phát sóng khiến khán giả "đứng ngồi không yên". Trên các diễn đàn mạng xã hội, cư dân mạng bày tỏ sự trông đợi của mình vào "phản ứng hóa học" giữa Đàm Tùng Vận và Tỉnh Bách Nhiên.

Ngoài ra, nhiều netizen cũng mong rằng ê-kíp của Quy Lộ sẽ chú trọng vào mặt truyền thông của phim vì dàn cast đều có thực lực mà lỡ may tác phẩm này "flop" vì truyền thông kém thì thật sự quá đáng tiếc. Bên cạnh đó, Đàm Tụng Vận vốn đã nổi tiếng "mát tay" trong việc chọn kịch bản nên chắc hẳn đây là bộ phim đáng xem.

Quy Lộ (Road To Home) được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Mặc Bảo Phi Bảo kể về chuyện tình đầy gian truân của Quy Hiểu (Đàm Tùng Vận đóng) và Lộ Viêm Thần (Tỉnh Bách Nhiên đảm nhận). Hai con người đến từ hai gia đình có hoàn cảnh khác nhau nhưng lại tìm thấy sự đồng điệu trong tâm hồn và yêu thương nhau. Trong suốt những năm tuổi trẻ, cặp đôi trải qua không ít khó khăn và những lần xa nhau cả về tinh thần lẫn khoảng cách địa lý.

Vu Chính tiếp tục có phát ngôn gây sốc liên quan đến 'phiên vị' giữa Hứa Khải và Đàm Tùng Vận trong một dự án tin đồn Thời gian gần đây, mạng xã hội rộ lên thông tin Đàm Tùng Vận sắp hợp tác cùng Hứa Khải trong dự án chuyển thể Em Đẹp Hơn Ánh Sao. Chuyện không có gì để nói nếu mới đây, phát ngôn của ‘biên kịch vàng’ Vu Chính liên quan đến phiên vị của hai diễn viên Đàm Tùng Vận và Hứa Khải gây tranh cãi dữ dội.

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