Quy Lộ của Đàm Tùng Vận và Tỉnh Bách Nhiên chính thức được cấp phép phát sóng

Bộ phim Quy Lộ do Đàm Tùng Vận và Tỉnh Bách Nhiên đóng chính đã được cấp phép phát sóng và khả năng cao sẽ đến với khán giả vào năm sau.
- Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 10/12/2022: Triệu Lộ Tư giành mất hợp đồng đại diện thương hiệu của Cúc Tịnh Y, Đàm Tùng Vận được nam lưu lượng để ý?
- Đàm Tùng Vận 'lái máy bay' với Vương Khải trong dự án 'bản sao' Bao La Vùng Trời của TVB khiến fan háo hức mong chờ
Truyền thông Trung Hoa đưa tin, mới đây bộ phim truyền hình Quy Lộ do Đàm Tùng Vận và Tỉnh Bách Nhiên đảm nhận vai chính đã được cấp phép phát sóng với 30 tập. Dự kiến, khán giả có thể xem phim vào năm sau, song vẫn chưa có lịch phát sóng cụ thể.
Tin tức Quy Lộ được cấp phép phát sóng khiến khán giả "đứng ngồi không yên". Trên các diễn đàn mạng xã hội, cư dân mạng bày tỏ sự trông đợi của mình vào "phản ứng hóa học" giữa Đàm Tùng Vận và Tỉnh Bách Nhiên.
Ngoài ra, nhiều netizen cũng mong rằng ê-kíp của Quy Lộ sẽ chú trọng vào mặt truyền thông của phim vì dàn cast đều có thực lực mà lỡ may tác phẩm này "flop" vì truyền thông kém thì thật sự quá đáng tiếc. Bên cạnh đó, Đàm Tụng Vận vốn đã nổi tiếng "mát tay" trong việc chọn kịch bản nên chắc hẳn đây là bộ phim đáng xem.
Quy Lộ (Road To Home) được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Mặc Bảo Phi Bảo kể về chuyện tình đầy gian truân của Quy Hiểu (Đàm Tùng Vận đóng) và Lộ Viêm Thần (Tỉnh Bách Nhiên đảm nhận). Hai con người đến từ hai gia đình có hoàn cảnh khác nhau nhưng lại tìm thấy sự đồng điệu trong tâm hồn và yêu thương nhau. Trong suốt những năm tuổi trẻ, cặp đôi trải qua không ít khó khăn và những lần xa nhau cả về tinh thần lẫn khoảng cách địa lý.