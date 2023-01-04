Đàm Tùng Vận lộ ảnh hậu trường cực đáng yêu trong phim Hướng Gió Mà Đi, U30 mà cứ ngỡ diễn viên trẻ mới vào nghề

Phim "Hướng gió mà đi" của Đàm Tùng Vận và Vương Khải tuy chỉ vừa lên sóng nhưng vẫn đang nhận về nhiều sự quan tâm của khán giả. Tuy không quảng bá rầm rộ nhưng với đề tài về hàng không hấp dẫn, các chỉ số của Hướng Gió Mà Đi đạt được đang đi lên từng ngày, điều này chứng tỏ một bộ phận khán giả đã đón nhận bộ phim theo chiều hướng tích cực.

Trong loạt ảnh được chia sẻ, Đàm Tùng Vận thu hút ánh nhìn với nhan sắc trẻ hơn tuổi thật, gương mặt bầu bĩnh khi ngồi trên giường đọc kịch bản khiến ai nấy cũng đều xuýt xoa. Bên cạnh đó, cô nàng cũng tỏ ra rất thích thú khi được tiếp xúc gần với máy bay, đồng thời cũng lấy điện thoại để chụp ảnh tự sướng.

Vừa qua, đoàn làm phim đã tung ra loạt ảnh hậu trường hé lộ cảnh những khoảnh khắc đáng yêu, xinh đẹp từ nữ chính Đàm Tùng Vận.

Khoảnh khắc nhí nhảnh của Đàm Tùng Vận bên cạnh chiếc máy bay đã được chụp lại.

Có thể thấy, tuy không có chiều cao vượt trội như sao nữ khác nhưng bù lại, Đàm Tùng Vận rất có duyên khi vào dạng vai thông minh, lém lỉnh. Nhờ ngoại hình trẻ trung hơn tuổi thật nên Đàm Tùng Vận hiếm khi nào bị chê bai già xấu hay xuống sắc giống các đồng nghiệp cùng độ tuổi.

Hướng Gió Mà Đi là dự án đánh dấu sự trở lại của Đàm Tùng Vận sau quãng thời gian "làm mưa làm gió" cùng phim Cẩm Tâm Tựa Ngọc. Dẫu vậy, khi mới công bố thông tin về dự án, Đàm Tùng Vận cũng nhận không ít trái chiều vì ngoại hình quá thấp bé nhẹ cân, không phù hợp với hình tượng nhân viên làm trong ngành hàng không. Dẫu vậy, nhờ diễn xuất ổn định, Đàm Tùng Vận vẫn chiếm được cảm tình của đông đảo khán giả quan tâm đến dự án này.

Cốt truyện kể về cơ trưởng Cố Nam Đình (Vương Khải) và phi công Trình Tiêu (Đàm Tùng Vận). Cố Nam Đình là phó trưởng bộ phận vận chuyển hành khách của công ty hàng không Lộ Châu, trong khi Trình Tiêu là phi công của bộ vận chuyển hàng hóa. Sau khi công ty quyết định cắt giảm bộ phận vận chuyển hàng hóa, Trình Tiêu bị chuyển sang làm việc cho bộ phận vận chuyển hành khách, trở thành cấp dưới, học trò của Cố Nam Đình.

Ban đầu cả hai như nước với lửa, bất đồng quan điểm trong công việc và tính cách cũng trái ngược nhau. Nhưng điều đó cũng không khiến cô ấy chùn bước hay thoái lui mà càng giúp cho ước mơ thêm vững chắn và ý chí càng kiên định hơn.

Nhưng trên hết, bằng sự tử tế, chân thành, họ đã cùng nhau vượt qua tất cả. Cuối cùng, 2 nhân vật đã hoàn thành những mục tiêu của đời mình, đồng thời phát triển câu chuyện tình yêu ngọt ngào, hạnh phúc.