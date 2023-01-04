Đàm Tùng Vận lộ ảnh hậu trường cực đáng yêu trong phim Hướng Gió Mà Đi, U30 mà cứ ngỡ diễn viên trẻ mới vào nghề

Sao quốc tế 04/01/2023 13:53

Không hổ danh là "nữ thần thanh xuân", Đàm Tùng Vận trong loạt ảnh hậu trường của bộ phim Hướng Gió Mà Đi khiến dân tình đắm đuối vì trẻ trung bất chấp tuổi tác.

Phim "Hướng gió mà đi" của Đàm Tùng Vận Vương Khải tuy chỉ vừa lên sóng nhưng vẫn đang nhận về nhiều sự quan tâm của khán giả. Tuy không quảng bá rầm rộ nhưng với đề tài về hàng không hấp dẫn, các chỉ số của Hướng Gió Mà Đi đạt được đang đi lên từng ngày, điều này chứng tỏ một bộ phận khán giả đã đón nhận bộ phim theo chiều hướng tích cực.

Đàm Tùng Vận lộ ảnh hậu trường cực đáng yêu trong phim Hướng Gió Mà Đi, U30 mà cứ ngỡ diễn viên trẻ mới vào nghề - Ảnh 1

Vừa qua, đoàn làm phim đã tung ra loạt ảnh hậu trường hé lộ cảnh những khoảnh khắc đáng yêu, xinh đẹp từ nữ chính Đàm Tùng Vận. 

Đàm Tùng Vận lộ ảnh hậu trường cực đáng yêu trong phim Hướng Gió Mà Đi, U30 mà cứ ngỡ diễn viên trẻ mới vào nghề - Ảnh 2
Đàm Tùng Vận chăm chú đọc kịch bản trên phim trường.

Trong loạt ảnh được chia sẻ, Đàm Tùng Vận thu hút ánh nhìn với nhan sắc trẻ hơn tuổi thật, gương mặt bầu bĩnh khi ngồi trên giường đọc kịch bản khiến ai nấy cũng đều xuýt xoa. Bên cạnh đó, cô nàng cũng tỏ ra rất thích thú khi được tiếp xúc gần với máy bay, đồng thời cũng lấy điện thoại để chụp ảnh tự sướng. 

Đàm Tùng Vận lộ ảnh hậu trường cực đáng yêu trong phim Hướng Gió Mà Đi, U30 mà cứ ngỡ diễn viên trẻ mới vào nghề - Ảnh 3

Đàm Tùng Vận lộ ảnh hậu trường cực đáng yêu trong phim Hướng Gió Mà Đi, U30 mà cứ ngỡ diễn viên trẻ mới vào nghề - Ảnh 4

Đàm Tùng Vận lộ ảnh hậu trường cực đáng yêu trong phim Hướng Gió Mà Đi, U30 mà cứ ngỡ diễn viên trẻ mới vào nghề - Ảnh 5
Khoảnh khắc nhí nhảnh của Đàm Tùng Vận bên cạnh chiếc máy bay đã được chụp lại.

Có thể thấy, tuy không có chiều cao vượt trội như sao nữ khác nhưng bù lại, Đàm Tùng Vận rất có duyên khi vào dạng vai thông minh, lém lỉnh. Nhờ ngoại hình trẻ trung hơn tuổi thật nên Đàm Tùng Vận hiếm khi nào bị chê bai già xấu hay xuống sắc giống các đồng nghiệp cùng độ tuổi.

Hướng Gió Mà Đi là dự án đánh dấu sự trở lại của Đàm Tùng Vận sau quãng thời gian "làm mưa làm gió" cùng phim Cẩm Tâm Tựa Ngọc. Dẫu vậy, khi mới công bố thông tin về dự án, Đàm Tùng Vận cũng nhận không ít trái chiều vì ngoại hình quá thấp bé nhẹ cân, không phù hợp với hình tượng nhân viên làm trong ngành hàng không. Dẫu vậy, nhờ diễn xuất ổn định, Đàm Tùng Vận vẫn chiếm được cảm tình của đông đảo khán giả quan tâm đến dự án này.

Đàm Tùng Vận lộ ảnh hậu trường cực đáng yêu trong phim Hướng Gió Mà Đi, U30 mà cứ ngỡ diễn viên trẻ mới vào nghề - Ảnh 6

Cốt truyện kể về cơ trưởng Cố Nam Đình (Vương Khải) và phi công Trình Tiêu (Đàm Tùng Vận). Cố Nam Đình là phó trưởng bộ phận vận chuyển hành khách của công ty hàng không Lộ Châu, trong khi Trình Tiêu là phi công của bộ vận chuyển hàng hóa. Sau khi công ty quyết định cắt giảm bộ phận vận chuyển hàng hóa, Trình Tiêu bị chuyển sang làm việc cho bộ phận vận chuyển hành khách, trở thành cấp dưới, học trò của Cố Nam Đình. 

Đàm Tùng Vận lộ ảnh hậu trường cực đáng yêu trong phim Hướng Gió Mà Đi, U30 mà cứ ngỡ diễn viên trẻ mới vào nghề - Ảnh 7

Ban đầu cả hai như nước với lửa, bất đồng quan điểm trong công việc và tính cách cũng trái ngược nhau. Nhưng điều đó cũng không khiến cô ấy chùn bước hay thoái lui mà càng giúp cho ước mơ thêm vững chắn và ý chí càng kiên định hơn.

Nhưng trên hết, bằng sự tử tế, chân thành, họ đã cùng nhau vượt qua tất cả. Cuối cùng, 2 nhân vật đã hoàn thành những mục tiêu của đời mình, đồng thời phát triển câu chuyện tình yêu ngọt ngào, hạnh phúc.

Hướng Gió Mà Đi của Đàm Tùng Vận gặp khó, bị netizen thẳng thừng chê bai vì điều này?

Hướng Gió Mà Đi của Đàm Tùng Vận gặp khó, bị netizen thẳng thừng chê bai vì điều này?

Hương Gió Mà Đi của Đàm Tùng Vận bị netizen chê bai không thương tiếc vì mang nội dung cũ kỹ và nhàm chán.

Xem thêm
Từ khóa:   Đàm Tùng Vận Vương Khải Hướng Gió Mà Đi phim hoa ngữ sao hoa ngữ phim trung quốc tin tức sao hoa ngữ cbiz

TIN LIÊN QUAN

Hướng Gió Mà Đi của Đàm Tùng Vận gặp khó, bị netizen thẳng thừng chê bai vì điều này?

Hướng Gió Mà Đi của Đàm Tùng Vận gặp khó, bị netizen thẳng thừng chê bai vì điều này?

Hướng Gió Mà Đi của Đàm Tùng Vận và Vương Khải tung loạt poster, xác nhận ngày lên sóng chính thức

Hướng Gió Mà Đi của Đàm Tùng Vận và Vương Khải tung loạt poster, xác nhận ngày lên sóng chính thức

Dù không phải 'đỉnh lưu' trong Cbiz, nhưng Đàm Tùng Vận vẫn gặt hái thành tích đáng nể khiến đồng nghiệp 'dè chừng'

Dù không phải 'đỉnh lưu' trong Cbiz, nhưng Đàm Tùng Vận vẫn gặt hái thành tích đáng nể khiến đồng nghiệp 'dè chừng'

Vừa 'nên duyên', Đàm Tùng Vận và 'tình mới' đã nhanh chóng nhận quả ngọt

Vừa 'nên duyên', Đàm Tùng Vận và 'tình mới' đã nhanh chóng nhận quả ngọt

Đàm Tùng Vận - cô gái 'nấm lùn', nhan sắc không 'đọ' nổi dàn nữ thần Cbiz nhưng vẫn 'vạn người mê'

Đàm Tùng Vận - cô gái 'nấm lùn', nhan sắc không 'đọ' nổi dàn nữ thần Cbiz nhưng vẫn 'vạn người mê'

Quy Lộ của Đàm Tùng Vận và Tỉnh Bách Nhiên chính thức được cấp phép phát sóng

Quy Lộ của Đàm Tùng Vận và Tỉnh Bách Nhiên chính thức được cấp phép phát sóng

TIN MỚI NHẤT

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Tâm sự 26 phút trước
Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Tâm sự 56 phút trước
Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Video 1 giờ 26 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Tâm sự 1 giờ 56 phút trước
Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Video 2 giờ 26 phút trước
Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Tâm sự gia đình 2 giờ 41 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Giấc mộng "sang trang" dở dang và sự cố muối mặt của người đàn ông sắp cưới vợ kém tuổi

Giấc mộng "sang trang" dở dang và sự cố muối mặt của người đàn ông sắp cưới vợ kém tuổi

Tâm sự gia đình 2 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên

Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên

Một quả táo khiến sự nghiệp của mỹ nhân Lý Mộng chao đảo

Một quả táo khiến sự nghiệp của mỹ nhân Lý Mộng chao đảo

Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ'

Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ'

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng