Dù không phải 'đỉnh lưu' trong Cbiz, nhưng Đàm Tùng Vận vẫn gặt hái thành tích đáng nể khiến đồng nghiệp 'dè chừng'

Sao quốc tế 03/01/2023 15:35

Hướng Gió Mà Đi là dự án đánh dấu sự trở lại của Đàm Tùng Vận sau quãng thời gian "làm mưa làm gió" cùng phim Cẩm Tâm Tựa Ngọc. 

Mặc dù không phải "đỉnh lưu" trong làng giải trí Hoa ngữ, nhưng sự nghiệp diễn xuất của Đàm Tùng Vận lại được đánh giá rất cao. Cô nàng liên tục biến hóa với nhiều dạng vai khác nhau và đem đến cho khán giả những nhân vật cực kỳ sống động. Mới đây, Đàm Tùng Vận lại tiếp tục thử sức với một dự án phim về đề tài hàng không và thu về thành tích cực cao. Hướng Gió Mà Đi là dự án đánh dấu sự trở lại của Đàm Tùng Vận sau quãng thời gian "làm mưa làm gió" cùng phim Cẩm Tâm Tựa Ngọc. 

Kể từ khi lên sóng đến nay, bộ phim về đề tài hàng không Hướng Gió Mà Đi do Đàm Tùng Vận và Vương Khải đóng chính luôn giữ được mức rating cao. Trong tập 13 - 14 lên sóng gần đây, rating trung bình phim thu về là 1.5089%, chỉ số truyền thông của phim cũng duy trì ở top 1. Chưa dừng lại ở đó, phim mới của Đàm Tùng Vận còn nhận tin vui lớn.

Dù không phải 'đỉnh lưu' trong Cbiz, nhưng Đàm Tùng Vận vẫn gặt hái thành tích đáng nể khiến đồng nghiệp 'dè chừng' - Ảnh 1

Theo thông tin được đưa ra, Hướng Gió Mà Đi sẽ chính thức được phát sóng trên đài CCTV1 từ ngày 7/1/2023. Hiện tại, bộ phim hợp tác đầu tay của Đàm Tùng Vận và Vương Khải đang được chiếu trên CCTV8 và hai nền tảng là IQIYI và Tencent. Thông tin này khiến những người hâm mộ của Đàm Tùng Vận vô cùng vui mừng, bởi lẽ phim chiếu ở CCTV1 luôn thu về mức rating cực cao. Cư dân mạng cho rằng, với việc được chiếu trên CCTV1, Hướng Gió Mà Đi của Đàm Tùng Vận và Vương Khải sẽ có bước đột phá cực lớn.

Bên cạnh đó, vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu của Đàm Tùng Vận cũng được đánh giá cao. Nhờ ngoại hình trẻ trung hơn tuổi thật nên Đàm Tùng Vận hiếm khi nào bị chê bai già xấu hay xuống sắc giống các đồng nghiệp cùng độ tuổi. Ngoài ra, phản ứng hóa học giữa Đàm Tùng Vận với Vương Khải cũng được đánh giá là khá tốt. Đàm Tùng Vận thể hiện tốt hình ảnh một cô gái năng nổ, nhiệt huyết, luôn có khát khao vươn tới bầu trời. Còn Vương Khải khiến khán giả tin tưởng bởi sự điềm tĩnh, nhẹ nhàng.

Dù không phải 'đỉnh lưu' trong Cbiz, nhưng Đàm Tùng Vận vẫn gặt hái thành tích đáng nể khiến đồng nghiệp 'dè chừng' - Ảnh 2

Hướng Gió Mà Đi mà câu chuyện về những người trẻ làm việc trong lĩnh vực hàng không. 2 nhân vật chính là phó bộ trưởng của bộ hàng không Lộ Châu - Cố Nam Đình (Vương Khải) và phi hành viên Trình Tiêu (Đàm Tùng Vận).

Trên con đường phấn đấu cho sự nghiệp, Cố Nam Đình và Trình Tiêu đã vượt qua rất nhiều gian nan, thử thách. Vì công việc có quá nhiều áp lực nên đã có không ít lần Cố Nam Đình - Trình Tiêu rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Nhưng trên hết, bằng sự tử tế, chân thành, họ đã cùng nhau vượt qua tất cả. Cuối cùng, 2 nhân vật đã hoàn thành những mục tiêu của đời mình, đồng thời phát triển câu chuyện tình yêu ngọt ngào, hạnh phúc.

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