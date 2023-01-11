Không dấu diếm nữa, Đàm Tùng Vận để lộ khoảnh khắc thân mật ngọt ngào với 'nhân tình mới' khiến netizen bấn loạn

Sao quốc tế 11/01/2023 17:00

Khoảnh khắc tình tứ mới đây của Đàm Tùng Vận với người yêu khiến netizen vô cùng thích thú.

Năm 2022, Đàm Tùng Vận lần đầu thử sức với vai phi công trong phim truyền hình Hướng Gió Mà Đi. Phim ghi nhận mức rating cao vượt trội, cần phải biết rằng trước khi thời điểm phim ra mắt nhiều người vẫn còn cho rằng mỹ nhân họ Đàm đang có nước đi sai lầm bởi cô nàng xưa nay với nhan sắc dễ thương chỉ phù hợp với tựa phim học đường còn Hướng Gió Mà Đi lại là một nhân vật hoàn toàn mới mẻ. 

Tuy nhiên, bỏ mặc ngoài tai tất cả nữ diễn viên đã đúng và đang có được thành công ngoài mong đợi. Thậm chí mới đây sức hút của cô nàng còn tăng cao khi loạt khoảnh khắc tình tứ với bạn trai trong phim được trình chiếu. 

Không dấu diếm nữa, Đàm Tùng Vận để lộ khoảnh khắc thân mật ngọt ngào với 'nhân tình mới' khiến netizen bấn loạn - Ảnh 1
Đàm Tùng Vận - Ảnh: Internet

Ở Hướng Gió Mà Đi, một lần nữa Đàm Tùng Vận nhận “cơn mưa” lời khen về việc mát tay khi chọn kịch bản. Trong phim, cô đóng cặp với Vương Khải, cả hai nhận về loạt đánh giá tích cực về độ ăn ý, cũng như chemistry khi xuất hiện cùng nhau.

Đặc biệt, phân cảnh Vương Khải buộc tóc cho Đàm Tùng Vận được xem là cảnh quay đáng chú ý nhất từ thời điểm phim lên sóng đến nay. Cụ thể phân cảnh này được cặp đôi diễn xuất vô cùng tự nhiên cứ như thể cả 2 đang là người yêu thật sự của nhau ngoài đời, một số bộ phận sau khi xem xong phân đoạn trên đã không ngừng khen ngợi và càng yêu thích bộ phim cũng như 2 diễn viên chính hơn. 

Không dấu diếm nữa, Đàm Tùng Vận để lộ khoảnh khắc thân mật ngọt ngào với 'nhân tình mới' khiến netizen bấn loạn - Ảnh 2
Phân cảnh được yêu thích bậc nhất trong phim - Ảnh: Internet

Hướng gió mà đi là câu chuyện về những người trẻ làm việc trong lĩnh vực hàng không. 2 nhân vật chính là phó bộ trưởng của bộ hàng không Lộ Châu - Cố Nam Đình (Vương Khải) và phi hành viên Trình Tiêu (Đàm Tùng Vận).

Không dấu diếm nữa, Đàm Tùng Vận để lộ khoảnh khắc thân mật ngọt ngào với 'nhân tình mới' khiến netizen bấn loạn - Ảnh 3
Bộ phim đạt được lượng người xem cực khủng - Ảnh: Internet

Trên con đường phấn đấu cho sự nghiệp, Cố Nam Đình và Trình Tiêu đã vượt qua rất nhiều gian nan, thử thách. Vì công việc có quá nhiều áp lực nên đã có không ít lần Cố Nam Đình - Trình Tiêu rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Nhưng trên hết, bằng sự tử tế, chân thành, họ đã cùng nhau vượt qua tất cả. Cuối cùng, 2 nhân vật đã hoàn thành những mục tiêu của đời mình, đồng thời phát triển câu chuyện tình yêu ngọt ngào, hạnh phúc.

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