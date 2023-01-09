Đàm Tùng Vận và Vương Khải gặt hái được 'quả ngọt' chỉ sau thời gian ngắn 'hẹn hò'

Sao quốc tế 09/01/2023 17:47

Dự án "Hướng Gió Mà Đi" do Đàm Tùng Vận và Vương Khải đóng chính đang là một trong những bộ phim được bàn luận nhiều nhất thời gian gần đây.

Cuối năm 2022, Đàm Tùng Vận trở lại đường đua phim ảnh với dự án Hướng Gió Mà Đi, đóng cùng Vương Khải. Đây là một trong những bộ phim được bàn luận nhiều nhất thời gian gần đây bởi nội dung thực tế, mang tính chữa lành, dễ chịu.

Mới đây, Đàm Tùng Vận nhận tin vui lớn trong sự nghiệp khi phim Hướng Gió Mà Đi chính thức vượt mốc rating 2.0. Cụ thể, sau một thời gian công chiếu, phim mới của Đàm Tùng Vận và Vương Khải chính thức phá mốc rating 2, cụ thể là 2.003 ghi nhận ở tập 25. Đây cũng được xem là rating cao kỷ lục của một bộ phim đề tài đô thị của đài CCTV8.

Đàm Tùng Vận và Vương Khải gặt hái được 'quả ngọt' chỉ sau thời gian ngắn 'hẹn hò' - Ảnh 1

Đây là bộ phim thứ hai phá mốc rating 2 của Đàm Tùng Vận, sau Lấy Danh Nghĩa Người Nhà, đóng cùng Tống Uy Long (2020). Thành tích 3 năm đạt 2 phim phá rating 2 của Đàm Tùng Vận khiến các “mọt phim” không khỏi khâm phục.

Bên cạnh đó, thành tích mới trong một bộ phim hiện đại cũng giúp Đàm Tùng Vận khẳng định tài năng, sự biến hóa trong diễn xuất của bản thân. Trước đó, nhiều người cho rằng cô chỉ thích hợp đóng phim thanh xuân vườn trường, kén các thể loại khác do gương mặt có phần trẻ trung của mình.

Đàm Tùng Vận và Vương Khải gặt hái được 'quả ngọt' chỉ sau thời gian ngắn 'hẹn hò' - Ảnh 2

Hướng Gió Mà Đi là câu chuyện về những người trẻ làm việc trong lĩnh vực hàng không. 2 nhân vật chính là phó bộ trưởng của bộ hàng không Lộ Châu - Cố Nam Đình (Vương Khải) và phi hành viên Trình Tiêu (Đàm Tùng Vận). Trên con đường phấn đấu cho sự nghiệp, Cố Nam Đình và Trình Tiêu đã vượt qua rất nhiều gian nan, thử thách. Vì công việc có quá nhiều áp lực nên đã có không ít lần Cố Nam Đình - Trình Tiêu rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Nhưng trên hết, bằng sự tử tế, chân thành, họ đã cùng nhau vượt qua tất cả.

Cuối cùng, 2 nhân vật đã hoàn thành những mục tiêu của đời mình, đồng thời phát triển câu chuyện tình yêu ngọt ngào, hạnh phúc.

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Bộ phim 'Hướng gió mà đi' do Đàm Tùng Vận - Vương Khải đóng chính đang nhận được nhiều phản hồi tích cực từ phía người hâm mộ.

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