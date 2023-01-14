Tạm quên đi xích mích với người yêu, Đàm Tùng Vận công khai ôm hôn bạn trai khiến netizen phát sốt

Sao quốc tế 14/01/2023 19:30

Đàm Tùng Vận bất ngờ hôn bạn trai khiến fan Cbiz tỏ ra cực kỳ hứng thú.

Mới bước sang những ngày đầu năm 2023, Đàm Tùng Vận đã trở thành cái tên gây sốt màn ảnh nhỏ với bộ phim Hướng Gió Mà Đi. Dù ban đầu không được đặt nhiều niềm tin thế nhưng đến thời điểm hiện tại, cô nàng đã có thể chứng minh tất cả thấy cô là nữ diễn viên tài năng ra sao. 

Tạm quên đi xích mích với người yêu, Đàm Tùng Vận công khai ôm hôn bạn trai khiến netizen phát sốt - Ảnh 1
Đàm Tùng Vận - Ảnh: Internet

Bộ phim Hướng Gió Mà Đi do Đàm Tùng Vận và Vương Khải đóng chính liên tục thu về thành tích cực cao. Mới đây, rating trung bình tập 35 – 36 của phim phát trên đài CCTV8 đạt 1.8759%. Con số này đủ sức giúp mỹ nhân này vượt qua bộ phim Đi Đến Nơi Có Gió của Lưu Diệc Phi và Lý Hiện. 

Tạm quên đi xích mích với người yêu, Đàm Tùng Vận công khai ôm hôn bạn trai khiến netizen phát sốt - Ảnh 2
Bộ phim đang là phim hot nhất trong năm 2023 - Ảnh: Internet

Vốn là một bộ phim về đề tài lập nghiệp ngành hàng không kén người xem, thế nhưng Hướng Gió Mà Đi bất ngờ được khán giả đón nhận. Sở hữu nội dung hấp dẫn nhưng điểm ''ăn tiền'' nhất của bộ phim chính là diễn xuất của cặp đôi chính Đàm Tùng Vận và Vương Khải khi cả 2 đã có những phân cảnh khiến người xem như có cảm giác cặp đôi là người yêu của nhau. 

Để đáp lại mong đợi của fan, mới đây đoàn làm phim Hướng Gió Mà Đi đã đăng tải loạt hình ảnh thân mật của Đàm Tùng Vận và Vương Khải. Cảnh hôn ngọt ngào của nam nữ chính Hướng Gió Mà Đi dưới ánh đèn đường khiến người xem đỏ mặt vì quá ngọt. 

Tạm quên đi xích mích với người yêu, Đàm Tùng Vận công khai ôm hôn bạn trai khiến netizen phát sốt - Ảnh 3
Phân cảnh ngọt ngào của cặp đôi chính - Ảnh: Internet

Trong những tập trước, nam nữ chính Cố Nam Đình và Trình Tiêu đã khiến khán giả khóc cạn nước mắt với màn chối bỏ tình cảm của nhau. Thậm chí Cố Nam Đình còn khẳng định anh chưa hề yêu Trình Tiêu, giữa hai người chỉ có quan hệ cấp trên – cấp dưới mà thôi.

Hướng gió mà đi là câu chuyện về những người trẻ làm việc trong lĩnh vực hàng không. 2 nhân vật chính là phó bộ trưởng của bộ hàng không Lộ Châu - Cố Nam Đình (Vương Khải) và phi hành viên Trình Tiêu (Đàm Tùng Vận).

Trên con đường phấn đấu cho sự nghiệp, Cố Nam Đình và Trình Tiêu đã vượt qua rất nhiều gian nan, thử thách. Vì công việc có quá nhiều áp lực nên đã có không ít lần Cố Nam Đình - Trình Tiêu rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Nhưng trên hết, bằng sự tử tế, chân thành, họ đã cùng nhau vượt qua tất cả. Cuối cùng, 2 nhân vật đã hoàn thành những mục tiêu của đời mình, đồng thời phát triển câu chuyện tình yêu ngọt ngào, hạnh phúc.

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Từ khóa:   Đàm Tùng Vận Vương Khải Hướng Gió Mà Đi sao Châu Á sao Hoa ngữ

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