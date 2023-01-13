Vừa tình cảm chưa được bao lâu, Đàm Tùng Vận và bạn trai xảy ra biến cố khiến netizen lo lắng

Thông tin về chuyện tình cảm giữa Đàm Tùng Vận và bạn trai luôn là đề tài được netizen chú ý và quan tâm đến.

Mới đây, Đàm Tùng Vận đã tái xuất màn ảnh nhỏ với bộ phim Hướng Gió Mà Đi đóng cùng Vương Khải. Lần đầu đảm nhận vai nữ chính trong một bộ phim đề tài hàng không, dù ban đầu không được đánh giá cao nhưng càng xem bộ phim netizen càng có lý do để khen ngợi nữ diễn viên hơn và cho rằng cô nàng nên tiếp tục có những sự bức phá mới mẻ tương tự hơn nữa trong sự nghiệp diễn xuất của mình. Quay trở lại với bộ phim, trong tập gần đây, mối quan hệ của nam nữ chính Trình Tiêu (Đàm Tùng Vận) và Cố Nam Đình (Vương Khải) đã dần rạn nứt. Phân cảnh ngược tâm của cả hai đã lấy đi rất nhiều nước mắt của người xem. Tuy nhiên, một số người vẫn hy vọng cả 2 sẽ sớm làm lành với nhau.

Đàm Tùng Vận và Vương Khải - Ảnh: Internet Cụ thể, nữ chính đã đến gặp và hỏi trực tiếp nguyên nhân anh tránh mặt mình. Cố Nam Đình nói: “Nếu lúc trước anh có làm gì để em hiểu lầm, anh rất xin lỗi, em chỉ là học viên của anh, chỉ thế mà thôi”. Nghe thấy vậy, Trình Tiêu lại hỏi thêm rằng: “Ý của anh là chạy lên máy bay cứu em, trèo vào phế tích cứu em, chúng ta cùng nhau chuẩn bị cho buổi thuyết trình, cùng nhau chúc mừng, đều là em hiểu lầm?”. Sự lạnh lùng vạch rõ ranh giới của Cố Nam Đình khiến trái tim Trình Tiêu như bị bóp nghẹt. Cô càng đau đớn hơn nữa khi anh khẳng định bản thân mình không có tình cảm gì với cô. Cặp đôi xích mích với nhau khiến netizen lo lắng - Ảnh: Internet Bên cạnh những câu chuyện về nghề nghiệp, chuyện tình của Trình Tiêu và Cố Nam Đình cũng khiến người xem không thể rời mắt khỏi màn hình. Sự diễn xuất quá nhập vai của cặp đôi chính Đàm Tùng Vận và Vương Khải là quá xuất sắc và ấn tượng.

Hướng gió mà đi là câu chuyện về những người trẻ làm việc trong lĩnh vực hàng không. 2 nhân vật chính là phó bộ trưởng của bộ hàng không Lộ Châu - Cố Nam Đình (Vương Khải) và phi hành viên Trình Tiêu (Đàm Tùng Vận). Trên con đường phấn đấu cho sự nghiệp, Cố Nam Đình và Trình Tiêu đã vượt qua rất nhiều gian nan, thử thách. Vì công việc có quá nhiều áp lực nên đã có không ít lần Cố Nam Đình - Trình Tiêu rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Nhưng trên hết, bằng sự tử tế, chân thành, họ đã cùng nhau vượt qua tất cả. Cuối cùng, 2 nhân vật đã hoàn thành những mục tiêu của đời mình, đồng thời phát triển câu chuyện tình yêu ngọt ngào, hạnh phúc.

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