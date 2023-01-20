Fan phát cuồng trước thông tin Đàm Tùng Vận xác nhận tham gia đóng phim cùng với Hứa Khải

Sao quốc tế 20/01/2023 20:30

Mới đây nữ diễn viên Đàm Tùng Vận và Hứa Khải xác nhận sẽ kết hợp với nhau trong phim mới, có tựa đề Em đẹp hơn ánh sao.

Hứa KhảiĐàm Tùng Vận - sự kết hợp có lẽ không nhiều người nghĩ tới, nhưng nay đã thành hiện thực, khi trên Douban, dự án phim Em đẹp hơn ánh sao đã xác nhận bộ đôi này vào vai chính. 

Fan phát cuồng trước thông tin Đàm Tùng Vận xác nhận tham gia đóng phim cùng với Hứa Khải - Ảnh 1
Hứa Khải và Đàm Tùng Vận - Ảnh: Internet

Sau khi thông tin trên xuất hiện, một bộ phận lớn người hâm mộ của Đàm Tùng Vận đã kéo nhau vào tài khoản Weibo phòng làm việc của Đàm Tùng Vận, bày tỏ sự bất đồng của mình, cho rằng nữ diễn viên nên nghỉ ngơi, lấy lại thể lực, tinh thần thay vì nhận một kịch bản dở tệ như Em đẹp hơn ánh sao

Được biết, lý do khiến nhiều người hâm mộ kịch liệt phản đối là vì trước đó, tác giả Cửu Nguyệt Hi từng dính phải lùm xùm đạo văn và phát ngôn: "Viết sách không dựa vào thị hiếu của độc giả". 

Fan phát cuồng trước thông tin Đàm Tùng Vận xác nhận tham gia đóng phim cùng với Hứa Khải - Ảnh 2
Fan phát cuồng trước thông tin Đàm Tùng Vận xác nhận tham gia đóng phim cùng với Hứa Khải - Ảnh 3
Đàm Tùng Vận đang là nữ diễn viên cực kỳ hot tại Cbiz - Ảnh: Internet

Một số người thì nghĩ khác, cho rằng dù Hứa Khải thời gian này khá "flop" nhưng nam diễn viên từng nổi tiếng với vai Phó Hằng vẫn là một gương mặt đẹp mã, có sức hút riêng và biết đâu, sẽ tạo nên nhiều sự thú vị khi kết hợp với Đàm Tùng Vận?

Đàm Tùng Vận là nữ diễn viên, ca sĩ nổi tiếng người Trung Quốc. Tính đến nay, dù chưa được xếp vào hàng tiểu hoa đán nhưng Đàm Tùng Vận vẫn thường xuyên kết hợp với nhiều nam diễn viên đình đám như: Nhậm Gia Luân, Lưu Hạo Nhiên, Tống Uy Long...Thậm chí cô còn được người hâm mộ đặt biệt danh là "nữ hoàng chemistry".

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