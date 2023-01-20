Nhan sắc 'lão hóa ngược' của Đàm Tùng Vận tiếp tục 'gây bão' ở phim mới

Trong một dự án phim ngắn ý nghĩa, nhan sắc mộc mạc, "trẻ ngược" của Đàm Tùng Vận "gây sốt" khắp cõi mạng.

Thời gian gần đây, Đàm Tùng Vận đang khuấy đảo màn ảnh nhỏ với dự án phim hiện đại "Hướng Gió Mà Đi", liên tục đạt được nhiều thành tích tốt trên các bảng xếp hạng. Diễn xuất tốt cùng tương tác tự nhiên giữa Vương Khải và Đàm Tùng Vận đã chinh phục được vô số trái tim "mọt phim". Chính vì sự thành công lớn của Hướng gió mà đi, Đàm Tùng Vận đang là một trong những tiểu hoa có bước tiến lớn khi ghi nhận được nhiều thành tích đáng kể ở mảng chiếu đài. Mới đây, khi ghi hình cho một dự án phim ngắn ý nghĩa, nhan sắc mộc mạc, "trẻ ngược" của Đàm Tùng Vận nhận được sự chú ý đông đảo của cư dân mạng.

Phòng làm việc của Đàm Tùng Vận đã đăng tải bộ ảnh của cô trong dự án phim ngắn Để thơ ca vọng ra từ núi non. Một lần nữa sự tươi trẻ, sảng khoái cùng làn da đẹp không tì vết, không son phấn của Đàm Tùng Vận trở thành đề tài gây chú ý. Kể từ khi ra mắt cho đến này, nhan sắc của nữ diễn viên vẫn luôn "bất biến với thời gian".

Tham gia dự án Để thơ ca vọng ra từ núi non, Đàm Tùng Vận có cơ hội hợp tác với tạp chí ELLE nhằm mang đến những thước phim chân thực về cuộc sống và khát vọng. Dự án phim ngắn theo chân Đàm Tùng Vận, trong vai một nhân viên phúc lợi xã hội lần đầu tham gia lớp học làm thơ của các em nhỏ vùng cao. Tại đây, cô được hòa mình vào bầu không khí vui tươi, đầy diệu kỳ của tuổi trẻ, cũng như được lắng nghe những áng thơ hay của các em nhỏ nơi đây. Đáng chú ý là dù đã vượt ngưỡng 30 nhưng nữ diễn viên trông vô cùng trẻ, không khó để hòa nhập với các em nhỏ nhờ phong thái tự tin, cởi mở. Trông cô giống như một người chị cả đang ở tuổi thiến niên, cùng các em có một ngày thật ý nghĩa.

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