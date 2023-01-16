Tại sao nói Đàm Tùng Vận 'lựa chọn lối đi riêng' so với dàn tiểu hoa 9x?

Nhờ thành công của phim "Hướng gió mà đi", truyền thông xứ Trung hiện nhận xét Đàm Tùng Vận là cái tên bảo chứng rating cho phim.

Từ trước đến nay, Đàm Tùng Vận luôn được đánh giá là có thế mạnh về khả năng diễn xuất, duyên khán giả và thành tích phim ảnh. Tuy nhiên, nữ diễn viên thường không lọt top các diễn viên 9X hot nhất do tính cách hiền lành, chỉ chuyên tâm đóng phim. Trong nhiều năm tham gia giới giải trí, Đàm Tùng Vận không vướng scandal nào. Cô không phải là cái tên gây sự tò mò cho giới truyền thông, nếu không có phim lên sóng, Đàm Tùng Vận dường như biến mất trước mắt khán giả. Do đó, hướng phát triển của Đàm Tùng Vận khác với Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Tử, những ngôi sao giải trí đúng nghĩa, lượng người hâm mộ và thông tin về Đàm Tùng Vận cũng ít hơn đồng nghiệp.

Bên cạnh đó, Tính cách ôn hòa, trầm tĩnh của Đàm Tùng Vận còn thể hiện ở trong cuộc sống hàng ngày. Khi phải trải qua nỗi đau mẹ qua đời đột ngột, nữ diễn viên chỉ im lặng và biến mất trước truyền thông, tự điều chỉnh cảm xúc mà không muốn nhiều người biết tới câu chuyện đời tư của mình.

Cụ thể, Đàm Tùng Vận từng mất hai năm trong sự nghiệp ít tham gia phim ảnh, không xuất hiện trước truyền thông vì biến cố gia đình. Ngày 31/12/2018, mẹ của Đàm Tùng Vận bị tai nạn giao thông. Người gây tai nạn đã bỏ trốn còn mẹ nữ diễn viên bị tổn thương não và phổi. Bà được chữa trị nhưng không qua khỏi sau 20 ngày. Sự ra đi của mẹ là cú sốc lớn với Đàm Tùng Vận. Nữ diễn viên phải nghỉ ngơi trong gần hai năm để ổn định cảm xúc, ở bên động viên cha và chờ phán quyết của tòa án dành cho hung thủ. Tuy nhiên, để có hể vươn lên hàng "đỉnh lưu" như Địch Lệ Nhiệt Ba hay Dương Tử, Đàm Tùng Vận cần phải bứt phá hơn, bước khỏi vùng an toàn. Nữ diễn viên hiện vẫn còn hạn chế trong cách chọn nhân vật. Các vai diễn của Đàm Tùng Vận đều có tính cách thông minh, hoạt bát dễ mến. Chính vì thế, dù Đàm Tùng Vận có thành tích tốt, cô chưa có vai diễn để đời trong sự nghiệp, khiến khán giả nhớ mãi không quên.

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