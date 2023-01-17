Đàm Tùng Vận xứng đáng là 'bảo chứng rating' của Cbiz, khiến Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Tử phải 'ngước nhìn'

Sao quốc tế 17/01/2023 07:17

Nhờ thành công của phim "Hướng gió mà đi", Đàm Tùng Vận được đánh giá là một trong số ít các tiểu hoa đán 8X-9X đủ sức "gánh vác rating"

Tác phẩm mới "Hướng gió mà đi" do Đàm Tùng hiện đang Vận đảm nhận nữ chính vượt qua đàn chị Lưu Diệc Phi. Đồng thời, thành tích của Đàm Tùng Vận cũng khiến Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Tử phải ngước nhìn.

Theo Sina cho biết, bộ phim Hướng gió mà đi do Đàm Tùng Vận và Vương Khải đóng chính được phát sóng trên kênh CCTV1. Khả năng diễn xuất tự nhiên và kết hợp ăn ý với bạn diễn của Đàm Tùng Vận cũng là yếu tố quan trọng để thu hút người xem. Phim có chỉ số truyền thông cao, liên tục xếp đầu các trang đo lường như Datawin, Vlinkage, Khốc Vân. Đặc biệt, tỷ lệ người xem của phim còn đạt khoảng 1,7%, cao hơn hẳn con số 0,5% mà dự án Đi đến nơi có gió của Lưu Diệc Phi và Lý Hiện đạt được. Ngoài ra, những đánh giá về nội dung, diễn xuất của Hướng gió mà đi cũng tích cực hơn so với Đi đến nơi có gió.

Ngoài ra, nhiều trang truyền thông Trung Quốc khẳng định Đàm Tùng Vận là cái tên bảo chứng rating cho phim. Trong đó, trang Khốc Vân chứng nhận Đàm Tùng Vận là tiểu hoa đán 9X dẫn đầu về tỷ lệ người xem thực, vượt qua những đối thủ nổi tiếng hơn như Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Tử.

Đàm Tùng Vận xứng đáng là 'bảo chứng rating' của Cbiz, khiến Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Tử phải 'ngước nhìn' - Ảnh 1

Trước đó, Đàm Tùng Vận liên tiếp có các phim gây tiếng vang như Điều tuyệt nhất của chúng ta (2016), Mùa hè của hồ ly (2017), Cẩm y chi hạ (2020), Lấy danh nghĩa người nhà (2020), Cẩm tâm tựa ngọc (2021). Những dự án này đều có rating cao, lượng người xem thuộc top đầu trong năm. Đáng nói, những bộ phim mà Đàm Tùng Vận tham gia không phải dự án được đầu tư lớn. Song thành tích khi lên sóng của cô lại khiến nhiều đồng nghiệp ao ước. Thậm chí, phim Xin chào tôi là tổng giám (2022) mà Đàm Tùng Vận hợp tác với tài tử Lâm Canh Tân không được quảng bá rầm rộ, từng bị cho là có mô-típ cũ nhưng cũng tạo thành công bất ngờ.

Bên cạnh đó, với diễn xuất tự nhiên, Đàm Tùng Vận từng được đề cử Nữ chính xuất sắc (Thị hậu) tại giải thưởng Bạch Ngọc Lan 2021 với tác phẩm Lấy danh nghĩa người nhà. Năm 2019, cô cũng được vinh danh một trong 30 nhân vật dưới tuổi 30 nổi bật nhất do Forbes Trung Quốc bình chọn. Đàm Tùng Vận đã vượt lên trên những định kiến của công chúng để tạo nên sự nghiệp đáng ngưỡng mộ.

Đàm Tùng Vận xứng đáng là 'bảo chứng rating' của Cbiz, khiến Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Tử phải 'ngước nhìn' - Ảnh 2

Nội dung phim xoay quanh câu chuyện của Phó giám đốc Sở Vận tải hành khách Cố Nam Đình (Vương Khải thủ vai). Anh là người nghiêm túc, lạnh lùng, có tinh thần trách nhiệm cao. Nữ chính Trình Tiêu (Đàm Tùng Vận đóng) vốn là nữ phi công nghịch ngợm, ương bướng.

Ngay khi sắp được thăng chức thành cơ trưởng, Trình Tiêu bị điều động sang bộ phận vận chuyển hành khách do cơ cấu công ty có sự thay đổi. Tại đây, vì không quen môi trường, cô bị hạ xuống làm quan sát viên. Cố Nam Đình là quản lý trực tiếp của Trình Tiêu. Cả hai nảy sinh mâu thuẫn trong quá trình làm việc. Sau khi trải qua nhiều sự cố hàng không bất ngờ, họ dần mở lòng và cùng nhau xây dựng ước mơ.

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Dự án "Hướng Gió Mà Đi" do Đàm Tùng Vận và Vương Khải đóng chính đang là một trong những bộ phim được bàn luận nhiều nhất thời gian gần đây.

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