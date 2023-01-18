Nhan sắc của Đàm Tùng Vận sau khi tìm được 'tình yêu mới' và gặt hái được thành tích đáng nể trong sự nghiệp

Sao quốc tế 18/01/2023 10:55

Tham gia Lễ trao giải phim truyền hình của CMG vừa qua, Đàm Tùng Vận ngay lập tức "gây sốt" với tạo hình xinh đẹp của mình.

Xuất hiện tại Lễ trao giải phim truyền hình của CMG, Đàm Tùng Vận ngay lập tức "gây bão" với tạo hình đẹp đỉnh cao, nhẹ nhàng, đơn giản, thần thái rạng rỡ, đầy sức sống của mình. Với vóc dáng nhỏ bé, khuôn mặt baby, dễ thương, nữ diễn viên không một chút giống với người đã bước sang tuổi 30.

 

Thời gian gần đây, Đàm Tùng Vận và Vương Khải đang khuấy đảo màn ảnh nhỏ với dự án phim hiện đại Hướng Gió Mà Đi, liên tục đạt được nhiều thành tích tốt trên các bảng xếp hạng. Diễn xuất tốt cùng tương tác tự nhiên giữa Vương Khải và Đàm Tùng Vận đã chinh phục được vô số trái tim "mọt phim".

Nhan sắc của Đàm Tùng Vận sau khi tìm được 'tình yêu mới' và gặt hái được thành tích đáng nể trong sự nghiệp - Ảnh 1Nhan sắc của Đàm Tùng Vận sau khi tìm được 'tình yêu mới' và gặt hái được thành tích đáng nể trong sự nghiệp - Ảnh 2Nhan sắc của Đàm Tùng Vận sau khi tìm được 'tình yêu mới' và gặt hái được thành tích đáng nể trong sự nghiệp - Ảnh 3Nhan sắc của Đàm Tùng Vận sau khi tìm được 'tình yêu mới' và gặt hái được thành tích đáng nể trong sự nghiệp - Ảnh 4Nhan sắc của Đàm Tùng Vận sau khi tìm được 'tình yêu mới' và gặt hái được thành tích đáng nể trong sự nghiệp - Ảnh 5

 

Đây là bộ phim thứ hai phá mốc rating 2 của Đàm Tùng Vận, sau Lấy Danh Nghĩa Người Nhà, đóng cùng Tống Uy Long (2020). Thành tích 3 năm đạt 2 phim phá rating 2 của Đàm Tùng Vận khiến các “mọt phim” không khỏi khâm phục. Bên cạnh đó, thành tích mới trong một bộ phim hiện đại cũng giúp Đàm Tùng Vận khẳng định tài năng, sự biến hóa trong diễn xuất của bản thân. 

Nếu so về lưu lượng, Đàm Tùng Vận khó lòng đọ được với các tiểu hoa cùng lứa khác như Dương Tử, Địch Lệ Nhiệt Ba,... nhưng phong độ của nữ diễn viên lại rất ổn định. Gần như bất kì tác phẩm nào cô tham gia đều được khán giả đón nhận nồng nhiệt, có thể kể tới Cẩm Y Chi Hạ, Điều Tuyệt Vời Nhất Của Chúng Ta, Cẩm Tâm Tựa Ngọc, Lấy Danh Nghĩa Người Nhà,...

Nhan sắc của Đàm Tùng Vận sau khi tìm được 'tình yêu mới' và gặt hái được thành tích đáng nể trong sự nghiệp - Ảnh 6Nhan sắc của Đàm Tùng Vận sau khi tìm được 'tình yêu mới' và gặt hái được thành tích đáng nể trong sự nghiệp - Ảnh 7Nhan sắc của Đàm Tùng Vận sau khi tìm được 'tình yêu mới' và gặt hái được thành tích đáng nể trong sự nghiệp - Ảnh 8

Hướng Gió Mà Đi là câu chuyện về những người trẻ làm việc trong lĩnh vực hàng không. 2 nhân vật chính là phó bộ trưởng của bộ hàng không Lộ Châu - Cố Nam Đình (Vương Khải) và phi hành viên Trình Tiêu (Đàm Tùng Vận). Trên con đường phấn đấu cho sự nghiệp, Cố Nam Đình và Trình Tiêu đã vượt qua rất nhiều gian nan, thử thách.

Vì công việc có quá nhiều áp lực nên đã có không ít lần Cố Nam Đình - Trình Tiêu rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Nhưng trên hết, bằng sự tử tế, chân thành, họ đã cùng nhau vượt qua tất cả. Cuối cùng, 2 nhân vật đã hoàn thành những mục tiêu của đời mình, đồng thời phát triển câu chuyện tình yêu ngọt ngào, hạnh phúc.

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