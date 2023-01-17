Những ngày qua, dự án hướng gió mà đi do Đàm Tùng Vận và Vương Khải đóng chính nhận được sự quan tâm của công chúng. Tuy vẫn chỉ là motif ghét trước yêu sau, tình yêu oan gia ngõ hẹp nhưng với độ tương xứng cả về ngoại hình lẫn diễn xuất, Đàm Tùng Vận và Vương Khải vẫn chinh phục được cả những khán giả khó tính nhất. Song song với độ nóng của phim, những thông tin về Vương Khải cũng được khán giả săn đón.

Mới đây, Vương Khải bất ngờ bị blogger nổi tiếng mảng giải trí xứ Trung tên Lưu Đại Chùy tung ra đoạn clip tố Vương Khải cố tình hành hung mình. Theo đó, nam blogger cho biết bản thân mình suýt chút nữa đã bị Vương Khải đánh khi theo chụp nam diễn viên. Tuy nhiên trước khi sự việc diễn ra, nhân viên bên cạnh đã kịp thời ngăn Vương Khải lại, sau đó thì đưa ra chỗ khác. Thêm vào đó, blogger này còn khẳng định rằng công việc của mình là một nghề nguy hiểm.

Hành động trên của Vương Khải đã nhận về nhiều ý kiến khác nhau. Đa số đều cho rằng Vương Khải là một nam diễn viên rất có chừng mực. Thậm chí, đời tư của anh chàng cũng không có bất cứ vết đen nào. Họ còn cho rằng “không có lửa sẽ không có khói", nếu Lưu Đại Chùy không bám đuôi nghệ sĩ hoặc có lời nói hay hành động quả mức thì phía Vương Khải cũng sẽ không kích động đến vậy, đặc biệt khi anh còn là một diễn viên nổi tiếng. Thêm vào đó, trong đoạn video chỉ thấy Vương Khải tỏ ra tức giận chứ không hề có ý động tay chân như blogger này nói. Bên cạnh đó, một số ít ý kiến khác đưa ra lời khuyên Vương Khải vẫn nên giữ hình ảnh và không nên có hành động quá khích như vậy.

Hiện tại, vụ việc blogger Lưu Đại Chùy tố Vương Khải cố ý đánh mình vẫn còn đang bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.