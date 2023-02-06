Em Còn Đẹp Hơn Cả Sao Trời làm lễ khai máy, chốt đơn Đàm Tùng Vận nên duyên cùng Hứa Khải, netizen không hài lòng vì điều này?

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Em Còn Đẹp Hơn Cả Sao Trời đã chính thức khai máy. Theo đó, bộ phim công bố dàn cast chính thức do Hứa Khải và Đàm Tùng Vận đóng chính.

Trước đó, khi có thông tin Hứa Khải và Đàm Tùng Vận đóng chính dự án này, một bộ phận lớn người hâm mộ của Đàm Tùng Vận đã kéo nhau vào tài khoản Weibo phòng làm việc của Đàm Tùng Vận, bày tỏ sự bất đồng của mình, cho rằng nữ diễn viên nên nghỉ ngơi, lấy lại thể lực, tinh thần thay vì nhận một kịch bản dở tệ như Em Còn Đẹp Hơn Cả Sao Trời.

Được biết, lý do khiến nhiều người hâm mộ kịch liệt phản đối là vì trước đó, tác giả Cửu Nguyệt Hi từng dính phải lùm xùm đạo văn và phát ngôn: 'Viết sách không dựa vào thị hiếu của độc giả'. Ngoài ra, việc Em đẹp hơn ánh sao lấy chủ đề trí tuệ nhân tạo trong y tế - một chủ đề bị cho là 'trôi nổi', không có gì đáng chú ý cũng khiến nhiều người không mấy mặn mà khi tiểu thuyết này được chuyển thể.

Em Còn Đẹp Hơn Cả Sao Trời có kịch bản chuyển thể từ tiểu thuyết Bắc Kinh Nào Đẹp Bằng Em của Cửu Nguyệt Hi. Nội dung xoay quay chuyện tình của cặp đôi chính Kỷ Tinh và Hàn Đinh. Nữ chính Kỳ Tinh là một cô gái tài giỏi, mạnh mẽ, trong lòng luôn nung nấu ước mơ lập nghiệp nên tự mình quyết định mở công ty, xoay sở mọi thứ, vậy nhưng lại vấp phải muôn vàn khó khăn. Giữa lúc đang chật vật trăm ngàn mối lo, chỉ vì cô lao đầu vào công việc nên lơ là bạn trai bảy năm Thiệu Nhất Thần, khiến anh dứt khoát ra đi và chọn ở bên cô gái khác.

Kỳ Tinh đau khổ đã đưa ra một quyết định chấn động, phát sinh tinh một đêm và người đầu tư vào công ty của cô - nam chính Hàn Đinh. Chàng tổng tài đẹp trai nổi tiếng với biệt danh "Hàn tạt nước", vì nói câu nào cũng sẽ xoáy vào điểm yếu khiến đối phương không thể trở mình, tuy nhiên trên thương trưởng lại nhìn xa trông rộng, bình tĩnh quyết đoán, là một tinh anh trong giới kinh doanh, người đã thay đổi cả cuộc đời Kỳ Tinh sau này.