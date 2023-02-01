Cung Tuấn và Hứa Khải bất ngờ được gọi tên trong dự án song nam chủ Lan Chu Dẫn

Sao quốc tế 01/02/2023 19:02

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án phim chuyển thể từ tiểu thuyết đam mỹ Thương Tiến Tửu đổi tên thành Lan Chu Dẫn bất ngờ cập nhật danh sách dàn cast trên douban với hai diễn viên chính là Hứa Khải và Cung Tuấn.

Những ngày qua, dự án Trương Công Án thuộc dòng phim song nam chủ đã chính thức lên sóng những tập đầu tiên đã thu hút chú ý của khán giả. Đây là một tín hiệu cho thấy dòng phim đam mỹ cải biên đã được nới lỏng để phát sóng.

Cung Tuấn và Hứa Khải bất ngờ được gọi tên trong dự án song nam chủ Lan Chu Dẫn - Ảnh 1

Thông tin đó chưa kịp nguội thì mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án phim truyền hình chuyển thể từ tiểu thuyết đam mỹ Thương Tiến Tửu đổi tên thành Lan Chu Dẫn bất ngờ cập nhật danh sách dàn cast trên douban với hai diễn viên chính là Hứa KhảiCung Tuấn. Được biết nguyên tác đã được mua bản quyền quay phim từ 2 năm trước và có thông tin khai máy vào năm 2023.

Cung Tuấn và Hứa Khải bất ngờ được gọi tên trong dự án song nam chủ Lan Chu Dẫn - Ảnh 2

Bên cạnh những bình luận hóng chờ màn kết hợp mới lạ của hai nam thần nổi tiếng xứ Trung thì có nhiều ý kiến phản bác. Nhiều người cho rằng khả năng phim khai máy ở thời điểm này là rất khó, vì sự an toàn nên ít nhà đầu tư nào dám mạo hiểm chi tiền cho dự án đầy nguy cơ khó lên sóng.

Cung Tuấn và Hứa Khải bất ngờ được gọi tên trong dự án song nam chủ Lan Chu Dẫn - Ảnh 3

Thương Tiến Tửu là bộ phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết đam mỹ cùng tên của tác giả Đường Tửu Khanh. Phim có đề tài cung đình hầu tước và tranh đầu quyền mưu. Nếu tin đồn này được xác nhận đúng thì đây là lần thứ 3 Cung Tuấn tham gia vào dự án song nam chủ sau Thịnh Thế và Sơn Hà Lệnh.

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