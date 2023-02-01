Cung Tuấn và Hứa Khải bất ngờ được gọi tên trong dự án song nam chủ Lan Chu Dẫn

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án phim chuyển thể từ tiểu thuyết đam mỹ Thương Tiến Tửu đổi tên thành Lan Chu Dẫn bất ngờ cập nhật danh sách dàn cast trên douban với hai diễn viên chính là Hứa Khải và Cung Tuấn.

Những ngày qua, dự án Trương Công Án thuộc dòng phim song nam chủ đã chính thức lên sóng những tập đầu tiên đã thu hút chú ý của khán giả. Đây là một tín hiệu cho thấy dòng phim đam mỹ cải biên đã được nới lỏng để phát sóng.

Thông tin đó chưa kịp nguội thì mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án phim truyền hình chuyển thể từ tiểu thuyết đam mỹ Thương Tiến Tửu đổi tên thành Lan Chu Dẫn bất ngờ cập nhật danh sách dàn cast trên douban với hai diễn viên chính là Hứa Khải và Cung Tuấn. Được biết nguyên tác đã được mua bản quyền quay phim từ 2 năm trước và có thông tin khai máy vào năm 2023.

Bên cạnh những bình luận hóng chờ màn kết hợp mới lạ của hai nam thần nổi tiếng xứ Trung thì có nhiều ý kiến phản bác. Nhiều người cho rằng khả năng phim khai máy ở thời điểm này là rất khó, vì sự an toàn nên ít nhà đầu tư nào dám mạo hiểm chi tiền cho dự án đầy nguy cơ khó lên sóng.

Thương Tiến Tửu là bộ phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết đam mỹ cùng tên của tác giả Đường Tửu Khanh. Phim có đề tài cung đình hầu tước và tranh đầu quyền mưu. Nếu tin đồn này được xác nhận đúng thì đây là lần thứ 3 Cung Tuấn tham gia vào dự án song nam chủ sau Thịnh Thế và Sơn Hà Lệnh.

Vu Chính tiếp tục có phát ngôn gây sốc liên quan đến 'phiên vị' giữa Hứa Khải và Đàm Tùng Vận trong một dự án tin đồn Thời gian gần đây, mạng xã hội rộ lên thông tin Đàm Tùng Vận sắp hợp tác cùng Hứa Khải trong dự án chuyển thể Em Đẹp Hơn Ánh Sao. Chuyện không có gì để nói nếu mới đây, phát ngôn của ‘biên kịch vàng’ Vu Chính liên quan đến phiên vị của hai diễn viên Đàm Tùng Vận và Hứa Khải gây tranh cãi dữ dội.

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