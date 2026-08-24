Người dân hoảng sợ la hét khi thấy cảnh tượng cá sấu nổi lên mặt nước, cách nơi các cậu bé bơi khoảng 20 mét

Đoạn clip cho thấy người dân địa phương hoảng sợ la hét khi con cá sấu nổi lên cách nơi các cậu bé bơi khoảng 20 mét. Cảnh sát được báo động vào khoảng 2h chiều và nhanh chóng đến hiện trường trước khi các em được đưa đến một trung tâm y tế gần đó.
Video 21:30 24/08/2026

Vân Anh | Theo Phụ nữ sức khỏe

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