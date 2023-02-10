Vu Chính tiếp tục 'báo hại' Bạch Lộc vì những phát ngôn gây sốc

Sao quốc tế 10/02/2023 13:35

Vu Chính vốn luôn nổi tiếng với những phát ngôn gây sốc khán giả xứ Trung và lần này e rằng nó đã báo hại Bạch Lộc.

Ai theo dõi Cbiz lâu đều biết, Vu Chính là điển hình của mẫu người "ưa thị phi", thường xuyên dìm hàng những nghệ sĩ, diễn viên khác trong giới giải trí để nâng "gà nhà" của mình lên. Tuy nhiên, hầu hết những lần vạ miệng của anh đều khiến cho Hứa Khải và Bạch Lộc bị chỉ trích nhiều hơn.

Vu Chính tiếp tục 'báo hại' Bạch Lộc vì những phát ngôn gây sốc - Ảnh 1
Vu Chính liên tục báo hại gà nhà của mình - Ảnh: Internet

Lần gần đây nhất, Vu Chính lại tiếp tục có phát ngôn đi vào lòng đất khi nhắc tới Bạch Lộc, khiến netizen không thể thốt nên lời. Cụ thể, trong lúc trả lời bình luận cư dân mạng về diễn xuất của Bạch Lộc, biên kịch họ Vu không ngần ngại cho biết: "Tuyệt đối bùng nổ, diễn tốt thắng tất cả". 

Vu Chính tiếp tục 'báo hại' Bạch Lộc vì những phát ngôn gây sốc - Ảnh 2
Bạch Lộc - Ảnh: Internet

Câu trả lời này của Vu Chính đã kéo theo một làn sóng tranh cãi cực lớn, đồng thời khiến cho gà nhà của mình rước một lượng anti fan hùng hậu nữa. 

Ngoài Bạch Lộc, Vu Chính cũng phản hồi về diễn xuất của mỹ nhân Thương Lan Quyết - Ngu Thư Hân: "Tự mấy người (chỉ cư dân mạng) đi học xem biểu diễn là không cần phải hỏi tôi". Tuy netizen không hài lòng việc Vu Chính tâng bốc Bạch Lộc lên tận mây xanh, nhưng cũng không có ý kiến gì trước nhận xét của "ông hoàng thị phi" dành cho Ngu Thư Hân. 

 

Bạch Lộc xuất thân là hot girl mạng, sau đó cô lọt vào mắt xanh của Vu Chính và chuyển hướng làm diễn viên. Nhờ sự nâng đỡ của vị biên kịch, cô dần dần thoát mác hot girl, đồng thời ngày càng trở nên nổi tiếng. 

 

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