Mở bát đầu năm không suôn sẻ, Bạch Lộc có nguy cơ không được cho ra mắt bộ phim mới vì điều này?

Là một trong các tiểu hoa được chú ý nhất thời điểm hiện tại, vậy nên phim do Bạch Lộc đóng chính cũng rất được mong đợi. Cũng trong năm vừa rồi cô nàng đã cho khán giả thấy bản thân đã có những sự tiến bộ nhất định nên bước sang mới người ta càng có thêm niềm tin rằng mỹ nhân họ Bạch sẽ có bước nhảy vọt đáng kể trong sự nghiệp của mình.

Bạch Lộc - Ảnh: Internet

Cụ thể, cô nàng có hai bộ phim đã hoàn thành và chờ ngày lên sóng là Trường Nguyệt Tẫn Minh và Ninh An Như Mộng. Hai bộ phim này được kỳ vọng sẽ giúp nàng tiểu hoa bạo lớn trong năm 2023 này.