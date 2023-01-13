Mở bát đầu năm không suôn sẻ, Bạch Lộc có nguy cơ không được cho ra mắt bộ phim mới vì điều này?

Bộ phim mới hoàn thành của nữ diễn viên Bạch Lộc đang có nguy cơ bị cho đi đắp chiếu vĩnh viễn.
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Là một trong các tiểu hoa được chú ý nhất thời điểm hiện tại, vậy nên phim do Bạch Lộc đóng chính cũng rất được mong đợi. Cũng trong năm vừa rồi cô nàng đã cho khán giả thấy bản thân đã có những sự tiến bộ nhất định nên bước sang mới người ta càng có thêm niềm tin rằng mỹ nhân họ Bạch sẽ có bước nhảy vọt đáng kể trong sự nghiệp của mình.
Cụ thể, cô nàng có hai bộ phim đã hoàn thành và chờ ngày lên sóng là Trường Nguyệt Tẫn Minh và Ninh An Như Mộng. Hai bộ phim này được kỳ vọng sẽ giúp nàng tiểu hoa bạo lớn trong năm 2023 này.
Tuy nhiên mới đây bộ phim Trường Nguyệt Tẫn Minh lại bất ngờ bị đẩy lên “đầu sóng ngọn gió”. Nguyên nhân là bởi tác giả Cách Linh Bản Tôn của cuốn tiểu thuyết Trên Giường Của Ta Có Quỷ đã tố tác giả Đằng La Vi Chi đạo văn của mình. Vị tác giả này đã đăng bảng màu so sánh văn phong truyện của mình và cuốn tiểu thuyết Hắc Nguyệt Quang Cầm Chắc Kịch Bản BE (Nguyên tác của Trường Nguyệt Tẫn Minh) lên mạng.
Vụ việc này có nguy cơ khiến cho bộ phim bị tạm hoãn chiếu, điều này khiến fan của cô nàng tỏ ra vô cùng lo lắng bởi lẽ Bạch Lộc đã làm việc rất chăm chỉ và đây là dự án đầy hứa hẹn nên việc bị cấm chiếu sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến mỹ nhân này.
Drama Trường Nguyệt Tẫn Minh (长月烬明·月照千峰 | Till the end of the moon) là bộ phim cổ trang tiên hiệp chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình Hắc nguyệt quang cầm chắc kịch bản BE của Đằng La Vi Chi. Phim do Thát Thát Văn Hóa sản xuất. Đạo diễn Cúc Giác Lượng, biên kịch Hà Phương, La Toàn. Các diễn viên chính: La Vân Hi, Bạch Lộc, Trần Đô Linh, Đặng Vi, Tôn Trân Ni, Cảnh Nghiệp Đình, Lý Phái Ân, Tôn Kỳ Tuyển.
Hiện khán giả đang hi vọng Trường Nguyệt Tẫn Minh do Bạch Lộc và La Vân Hi đóng chính có thể sớm lên sóng.