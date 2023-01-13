Mở bát đầu năm không suôn sẻ, Bạch Lộc có nguy cơ không được cho ra mắt bộ phim mới vì điều này?

Sao quốc tế 13/01/2023 17:40

Bộ phim mới hoàn thành của nữ diễn viên Bạch Lộc đang có nguy cơ bị cho đi đắp chiếu vĩnh viễn.

Là một trong các tiểu hoa được chú ý nhất thời điểm hiện tại, vậy nên phim do Bạch Lộc đóng chính cũng rất được mong đợi. Cũng trong năm vừa rồi cô nàng đã cho khán giả thấy bản thân đã có những sự tiến bộ nhất định nên bước sang mới người ta càng có thêm niềm tin rằng mỹ nhân họ Bạch sẽ có bước nhảy vọt đáng kể trong sự nghiệp của mình. 

Mở bát đầu năm không suôn sẻ, Bạch Lộc có nguy cơ không được cho ra mắt bộ phim mới vì điều này? - Ảnh 1
Bạch Lộc - Ảnh: Internet

Cụ thể, cô nàng có hai bộ phim đã hoàn thành và chờ ngày lên sóng là Trường Nguyệt Tẫn Minh và Ninh An Như Mộng. Hai bộ phim này được kỳ vọng sẽ giúp nàng tiểu hoa bạo lớn trong năm 2023 này.

Mở bát đầu năm không suôn sẻ, Bạch Lộc có nguy cơ không được cho ra mắt bộ phim mới vì điều này? - Ảnh 2
Nữ diễn viên được kỳ vọng sẽ có bước tiến trong năm 2023 - Ảnh: Internet

Tuy nhiên mới đây bộ phim Trường Nguyệt Tẫn Minh lại bất ngờ bị đẩy lên “đầu sóng ngọn gió”. Nguyên nhân là bởi tác giả Cách Linh Bản Tôn của cuốn tiểu thuyết Trên Giường Của Ta Có Quỷ đã tố tác giả Đằng La Vi Chi đạo văn của mình. Vị tác giả này đã đăng bảng màu so sánh văn phong truyện của mình và cuốn tiểu thuyết Hắc Nguyệt Quang Cầm Chắc Kịch Bản BE (Nguyên tác của Trường Nguyệt Tẫn Minh) lên mạng.

Vụ việc này có nguy cơ khiến cho bộ phim bị tạm hoãn chiếu, điều này khiến fan của cô nàng tỏ ra vô cùng lo lắng bởi lẽ Bạch Lộc đã làm việc rất chăm chỉ và đây là dự án đầy hứa hẹn nên việc bị cấm chiếu sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến mỹ nhân này. 

Mở bát đầu năm không suôn sẻ, Bạch Lộc có nguy cơ không được cho ra mắt bộ phim mới vì điều này? - Ảnh 3
 

Drama Trường Nguyệt Tẫn Minh (长月烬明·月照千峰 | Till the end of the moon) là bộ phim cổ trang tiên hiệp chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình Hắc nguyệt quang cầm chắc kịch bản BE của Đằng La Vi Chi. Phim do Thát Thát Văn Hóa sản xuất. Đạo diễn Cúc Giác Lượng, biên kịch Hà Phương, La Toàn. Các diễn viên chính: La Vân Hi, Bạch Lộc, Trần Đô Linh, Đặng Vi, Tôn Trân Ni, Cảnh Nghiệp Đình, Lý Phái Ân, Tôn Kỳ Tuyển.

Hiện khán giả đang hi vọng Trường Nguyệt Tẫn Minh do Bạch Lộc và La Vân Hi đóng chính có thể sớm lên sóng.

Từng có cơ hội debut làm idol Kpop nhưng Bạch Lộc lại nhận về nhiều sự chỉ trích còn mỹ nhân này thì không?

Từng có cơ hội debut làm idol Kpop nhưng Bạch Lộc lại nhận về nhiều sự chỉ trích còn mỹ nhân này thì không?

Cả Bạch Lộc và Lý Nhất Đồng đều là 2 trong số ít mỹ nhân Cbiz từng có cơ hội làm idol Kpop.

Xem thêm
Từ khóa:   Bạch Lộc La Vân Hi Trường Nguyệt Tẫn Minh sao Châu Á sao Hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Từng có cơ hội debut làm idol Kpop nhưng Bạch Lộc lại nhận về nhiều sự chỉ trích còn mỹ nhân này thì không?

Từng có cơ hội debut làm idol Kpop nhưng Bạch Lộc lại nhận về nhiều sự chỉ trích còn mỹ nhân này thì không?

Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc tiếp tục được đặt lên bàn cân so sánh với nhau, liệu ai có thể vượt lên trong năm mới?

Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc tiếp tục được đặt lên bàn cân so sánh với nhau, liệu ai có thể vượt lên trong năm mới?

Fan couple Tiêu Chiến - Bạch Lộc chính thức tan rã nhường ngôi cho Vương Nhất Bác

Fan couple Tiêu Chiến - Bạch Lộc chính thức tan rã nhường ngôi cho Vương Nhất Bác

TOP 3 gương mặt hot nhất điện ảnh Cbiz trong năm 2022: Triệu Kim Mạch gây bất ngờ lớn trước Bạch Lộc

TOP 3 gương mặt hot nhất điện ảnh Cbiz trong năm 2022: Triệu Kim Mạch gây bất ngờ lớn trước Bạch Lộc

Đọ sắc với đàn chị Angela Baby, Bạch Lộc nhận về cái kết đắng: 'Thua cả thần thái lẫn nhan sắc'

Đọ sắc với đàn chị Angela Baby, Bạch Lộc nhận về cái kết đắng: 'Thua cả thần thái lẫn nhan sắc'

Nhọ như Trương Lăng Hách, thể hiện tình cảm với Bạch Lộc nhưng lại bị netizen chỉ trích không thương tiếc vì điều này

Nhọ như Trương Lăng Hách, thể hiện tình cảm với Bạch Lộc nhưng lại bị netizen chỉ trích không thương tiếc vì điều này

TIN MỚI NHẤT

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Sao quốc tế 25 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên lộ diện giữa tranh cãi về Đầu xuân tươi sáng, Lưu Văn được cho là đổi chuyến bay

Tỉnh Bách Nhiên lộ diện giữa tranh cãi về Đầu xuân tươi sáng, Lưu Văn được cho là đổi chuyến bay

Sao quốc tế 27 phút trước
Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Sao quốc tế 1 giờ 17 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại trái quen thuộc bán đầy chợ Việt

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại trái quen thuộc bán đầy chợ Việt

Dinh dưỡng 1 giờ 28 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, trúng số độc đắc, sự nghiệp vượng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, trúng số độc đắc, sự nghiệp vượng phát khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Xe đầu kéo lao khỏi đường, nam tài xế tử vong tại chỗ

Xe đầu kéo lao khỏi đường, nam tài xế tử vong tại chỗ

Đời sống 1 giờ 39 phút trước
Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đời sống 1 giờ 58 phút trước
Đồng Nai: Cháy lớn tại công ty sản xuất đồ gỗ rộng 2.000m2, nhiều máy móc, tài sản bị thiêu rụi

Đồng Nai: Cháy lớn tại công ty sản xuất đồ gỗ rộng 2.000m2, nhiều máy móc, tài sản bị thiêu rụi

Đời sống 2 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Tỉnh Bách Nhiên lộ diện giữa tranh cãi về Đầu xuân tươi sáng, Lưu Văn được cho là đổi chuyến bay

Tỉnh Bách Nhiên lộ diện giữa tranh cãi về Đầu xuân tươi sáng, Lưu Văn được cho là đổi chuyến bay

Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân