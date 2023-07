Mở bát đầu năm không suôn sẻ, Bạch Lộc có nguy cơ không được cho ra mắt bộ phim mới vì điều này?

Tuy nhiên mới đây bộ phim Trường Nguyệt Tẫn Minh lại bất ngờ bị đẩy lên “đầu sóng ngọn gió”. Nguyên nhân là bởi tác giả Cách Linh Bản Tôn của cuốn tiểu thuyết Trên Giường Của Ta Có Quỷ đã tố tác giả Đằng La Vi Chi đạo văn của mình. Vị tác giả này đã đăng bảng màu so sánh văn phong truyện của mình và cuốn tiểu thuyết Hắc Nguyệt Quang Cầm Chắc Kịch Bản BE (Nguyên tác của Trường Nguyệt Tẫn Minh) lên mạng.





Drama Trường Nguyệt Tẫn Minh (长月烬明·月照千峰 | Till the end of the moon) là bộ phim cổ trang tiên hiệp chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình Hắc nguyệt quang cầm chắc kịch bản BE của Đằng La Vi Chi. Phim do Thát Thát Văn Hóa sản xuất. Đạo diễn Cúc Giác Lượng, biên kịch Hà Phương, La Toàn. Các diễn viên chính: La Vân Hi, Bạch Lộc, Trần Đô Linh, Đặng Vi, Tôn Trân Ni, Cảnh Nghiệp Đình, Lý Phái Ân, Tôn Kỳ Tuyển.

Hiện khán giả đang hi vọng Trường Nguyệt Tẫn Minh do Bạch Lộc và La Vân Hi đóng chính có thể sớm lên sóng.