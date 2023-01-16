TOP những bộ phim Hoa ngữ đạt điểm Douban cao nhất trong năm 2022: Bạch Lộc xuất sắc đứng đầu

Sao quốc tế 16/01/2023 20:20

Dưới đây là những bộ phim có số điểm Douban cao nhất trong năm 2022.

Bảng tổng hợp những bộ phim có điểm đánh giá Douban cao nhất màn ảnh Hoa ngữ đã chính thức lộ diện, với sự góp mặt của nhiều siêu phẩm đã và đang làm mưa làm gió trong khoảng thời gian vừa qua như Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa, Tinh Hán Xán Lạn, Thương Lan Quyết, Gió Thổi Bán Hạ,... 

TOP những bộ phim Hoa ngữ đạt điểm Douban cao nhất trong năm 2022: Bạch Lộc xuất sắc đứng đầu - Ảnh 1
Bạch Lộc - Ảnh: Internet

Đứng ở vị trí số một là bộ phim Cảnh Sát Vinh Dự do Bạch Lộc, Trương Nhược Quân đóng chính là dự án đạt điểm Douban cao nhất - 8.5/10 điểm. Đây là thành quả xứng đáng dành cho cá nhân gà cưng của Vu Chính, không chỉ càng ngày càng xuất sắc trong khả năng diễn xuất, Bạch Lộc cũng đang xinh đẹp lên từng ngày. 

Gió Thổi Bán Hạ vừa kết thúc cách đây không lâu của Triệu Lệ Dĩnh cũng được khán giả đánh giá cao về mặt nội dung. Không chỉ riêng công chúng, mà cả những người trong nghề cũng dành cho Gió Thổi Bán Hạ nhiều lời khen ngợi, đến mức còn tuyên truyền giúp đoàn phim và giới thiệu, đề cử netizen xem. 

TOP những bộ phim Hoa ngữ đạt điểm Douban cao nhất trong năm 2022: Bạch Lộc xuất sắc đứng đầu - Ảnh 2
Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet

Ba bộ kể trên đều là những tác phẩm chiếu mạng hấp dẫn trong năm 2022 của màn ảnh Trung. Tuy dàn cast không phải là đỉnh lưu hàng đầu làng giải trí Cbiz nhưng nội dung lẫn sự kết hợp tốt đã giúp cho người xem có những trải nghiệm tuyệt vời nhất trong năm 2022 vừa qua.

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Từ khóa:   Bạch Lộc Triệu Lệ Dĩnh Gió Thổi Bán Hạ sao Châu Á sao Hoa ngữ

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