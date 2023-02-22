Quyết tâm giúp 'gà cưng' Bạch Lộc lên hàng đỉnh lưu, Vu Chính quyết định làm ngày điều này

Sao quốc tế 22/02/2023 16:17

Bạch Lộc sắp sửa được lên hàng đỉnh lưu tuyến đầu Cbiz nhờ sự giúp đỡ của Vu Chính.

Trong thời điểm hiện tại, nữ diễn viên Bạch Lộc được xem là nàng “gà cưng” đang được Vu Chính hết lòng nâng đỡ. Không chỉ dành cho cô nàng những tài nguyên tốt nhất, vị biên kịch vàng còn dùng mọi cách để giúp gà nhà trở nên nổi tiếng hơn. Thậm chí gần đây nhất, netizen còn cho biết Vu Chính sẵn sàng giúp Bạch Lộc bước lên hàng đỉnh lưu sánh ngang với những ngôi sao hàng đầu Cbiz. 

Quyết tâm giúp 'gà cưng' Bạch Lộc lên hàng đỉnh lưu, Vu Chính quyết định làm ngày điều này - Ảnh 1
Bạch Lộc - Ảnh: Internet

Theo đó sau Diên Hi Công Lược, Hoan Ngu Ảnh Thị của Vu Chính đã tạo được mối liên kết rất sâu với iQIYI. Đây là mối quan hệ đôi bên cùng có lợi với mục đích chính là nâng đỡ Bạch Lộc. Với việc nâng đỡ đã được chuẩn bị đầy đủ, chỉ cần Bạch Lộc thể hiện mình tốt khả năng cô nàng bước lên vị trí cao hơn rõ ràng là có cơ sở. 

Quyết tâm giúp 'gà cưng' Bạch Lộc lên hàng đỉnh lưu, Vu Chính quyết định làm ngày điều này - Ảnh 2Quyết tâm giúp 'gà cưng' Bạch Lộc lên hàng đỉnh lưu, Vu Chính quyết định làm ngày điều này - Ảnh 3

Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng cho rằng Bạch Lộc khó mà đứng ngang hàng cùng hai nàng tiểu hoa lứa 9x được. So với Dương Tử, Bạch Lộc chưa có phim bạo. Dẫu vậy theo một số netizen xứ Trung, với việc được tạo điều kiện đầy đủ như vậy việc mỹ nhân họ Bạch có phim bạo cũng là chuyện sớm hay muộn mà thôi. 

Bạch Lộc có rất nhiều tiềm năng để phát triển trong tương lai. Ngoại hình xinh đẹp hợp cả cổ trang lẫn hiện đại, diễn xuất tốt cùng là lợi thế để nàng tiểu hoa phát triển hơn nữa.

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