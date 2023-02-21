Bạch Lộc bị Đàn Kiện Thứ từ chối 'nên duyên', liền rủ rê 'tình cũ' Triệu Lộ Tư hợp tác trong Bắc Thượng

Sao quốc tế 21/02/2023 16:35

Hiện thông tin về dàn cast của bộ phim Bắc Thượng vẫn đang được dân tình quan tâm và chú ý.

Bạch Lộc hiện đang là một trong những tiểu hoa 9x nhận được rất nhiều sự quan tâm của công chúng. Các dự án phim có sự tham gia diễn xuất của cô nàng luôn là chủ đề bàn luận của cư dân mạng. 

Bạch Lộc bị Đàn Kiện Thứ từ chối 'nên duyên', liền rủ rê 'tình cũ' Triệu Lộ Tư hợp tác trong Bắc Thượng - Ảnh 1

Trước đó, Bạch Lộc được xác nhận sẽ đảm nhận vai nữ chính trong phim Bắc Thượng, còn nam chính được cho là đang tiếp xúc với Đàn Kiện Thứ. Tuy nhiên, mới đây, có thông tin Đàn Kiện Thứ đã bất ngờ "quay xe" không đóng bộ này nên đoàn phim đã có sự thay đổi diễn viên. Theo đó, nhiều nguồn tin cho rằng Dương Dương sẽ thay thế Đàn Kiện Thứ để "nên duyên" cùng Bạch Lộc. 

Bạch Lộc bị Đàn Kiện Thứ từ chối 'nên duyên', liền rủ rê 'tình cũ' Triệu Lộ Tư hợp tác trong Bắc Thượng - Ảnh 2

Thông tin này được đưa ra đã nhận về nhiều phản hồi tích cực của cư dân mạng. Mọi người đều rất mong chờ với tổ hợp visual đỉnh cao cùng khả năng diễn xuất ổn áp sẽ giúp Bắc Thượng làm nên chuyện. 

- Mê Bạch Lộc sẵn rồi, có Dương Dương nữa là đỉnh chóp. 1 người diễn hay, 1 người đẹp trai. 

- Couple này ổn phết, ít nhất là nữ chính còn diễn được. 

- Bất ngờ nhưng đôi này đẹp nha! Thích Bạch Lộc sẵn rồi thêm Dương Dương càng tuyệt vời.

Hiện tại, fan hâm mộ của Bạch Lộc cũng rất tôn trọng với sự thay đổi này, quyết định chính thức vẫn chờ ngày quan tuyên của đoàn phim. 

Bạch Lộc bị Đàn Kiện Thứ từ chối 'nên duyên', liền rủ rê 'tình cũ' Triệu Lộ Tư hợp tác trong Bắc Thượng - Ảnh 3

Được biết, dự án Bắc Thượng có đội ngũ sản xuất hùng hậu, trong đó, người "cầm trịch" bộ phim chính là đạo diễn Diêu Hiểu Phong, biên kịch sẽ do Triệu Đông Linh đảm nhận - người từng chấp bút cho thành công của bộ phim Hạnh Phúc Đến Vạn Gia, đồng thời giúp Triệu Lệ Dĩnh có bước chuyển hình sang phái thực lực. 

Bắc Thượng là bộ phim truyền hình chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Từ Tắc Thần. Đây cũng là tác phẩm từng đạt giải thưởng văn học Mao Thuẫn. Chính vì thế, dự án Bắc Thượng đang rất được mong chờ vì sẽ được chiếu trên CCTV.

Lộ bằng chứng Bạch Lộc sắp sửa 'nên duyên' với 'tình cũ' Dương Tử trong Bắc Thượng

Lộ bằng chứng Bạch Lộc sắp sửa 'nên duyên' với 'tình cũ' Dương Tử trong Bắc Thượng

Mới đây, mạng xã hội vừa rộ lên bằng chứng cho thấy Bạch Lộc sắp sửa nên duyên với Đàn Kiện Thứ trong Bắc Thượng.

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