Liên tiếp đóng phim cổ trang, Bạch Lộc bị netizen xứ Trung chê bai là diễn viên một màu: 'Như này mà đòi lên hàng đỉnh lưu'

Sao quốc tế 23/02/2023 16:50

Việc Bạch Lộc tiếp tục tham gia dự án cổ trang tiếp theo khiến fan phản ứng bất ngờ.

Sau thành công của loạt phim như Chiêu Diêu, Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa và đặc biệt là Châu Sinh Như CốBạch Lộc trở thành nữ diễn viên rất được săn đón. Sở hữu nhan sắc xinh đẹp, cộng thêm khả năng diễn xuất được thăng hạng sau quãng thời gian dài được Vu Chính ưu ái giao cho nhiều tài nguyên. Dẫu vậy, cô nàng mới đây đã bị netizen cho rằng là nữ diễn viên một màu khi tiếp tục nhận một dự án cổ trang. 

Liên tiếp đóng phim cổ trang, Bạch Lộc bị netizen xứ Trung chê bai là diễn viên một màu: 'Như này mà đòi lên hàng đỉnh lưu' - Ảnh 1
Bạch Lộc - Ảnh: Internet

Ở thời điểm hiện tại, Bạch Lộc đang có hai dự án cổ trang đã quay xong và chờ lên sóng là Trường Nguyệt Tẫn Minh và Ninh An Như Mộng. Cả 2 được cho là tạo nên tiếng vang lớn trong năm nay cũng như giúp cho tên tuổi của Bạch Lộc ngày càng được mở rộng hơn nữa. 

Tuy nhiên, gần đây trên mạng lại có thông tin tiết lộ Bạch Lộc đang tiếp xúc với vai nữ chính trong một bộ phim cổ trang thần tượng. Nếu thành công đây sẽ là bộ cổ trang thứ 3 chờ chiếu của cô nàng, tuy nhiên netizen cho rằng cô nàng đang quá an toàn trong việc lựa kịch bản mà không dám thử sức mình ở nhiều vai diễn khác. 

 

Liên tiếp đóng phim cổ trang, Bạch Lộc bị netizen xứ Trung chê bai là diễn viên một màu: 'Như này mà đòi lên hàng đỉnh lưu' - Ảnh 2
Nữ diễn viên bị cho rằng là một màu vì đóng quá nhiều phim cổ trang - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, một số khác lại bày tỏ các vai diễn của Bạch Lộc đều có điểm khác biệt. Nếu Chiêu Diêu ma mị, lạnh lùng thì Thôi Thời Nghi lại dịu dàng, hiền hậu. Nếu Lê Tô Tô đáng yêu nhưng mệnh khổ thì Khương Tuyết Ninh lại thông minh, mạnh mẽ. 

Ngoài ra, hiện tại Bạch Lộc còn có Dĩ Ái Vi Doanh là phim hiện đại đóng cùng Vương Hạc Đệ. Bộ phim này chắc chắn sẽ là “làn gió mới” giúp nàng tiểu hoa đánh bóng tên tuổi sau loạt vai diễn cổ trang trong thời gian qua.

Bạch Lộc được biết đến là một nữ diễn viên, ca sĩ và người mẫu của Trung Quốc đại lục. Cô tốt nghiệp khoa Tiếng anh thương mại - Ngoại ngữ tiếng Hàn của Trường Kỹ Thuật Nghề - Du Lịch và Thương Mại Thường Châu và bắt đầu hoạt động vào năm 2016. Cô được biết đến nhiều qua vai diễn Lộ Chiêu Diêu trong phim Chiêu Diêu.

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