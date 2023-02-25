Nghi vấn nam thần đam mỹ hot nhất nhì Cbiz bí mật hẹn hò đàn chị minh tinh đình đám hơn 5 tuổi

Sao quốc tế 25/02/2023 17:29

Hiện hình ảnh nghi vấn cả hai xuất hiện tình tứ cùng nhau vẫn đang là tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng.

Mới đây, mạng xã hội xứ Trung đã không khỏi "dậy sóng" khi xuất hiện tin đồn nam diễn viên nổi tiếng Trạch Tiêu Văn bị bắt gặp đang sánh bước và cô cùng thân mật với một cô gái.

Theo đó một blogger có tiếng đã chia sẻ đoạn clip ngắn ghi lại khoảnh khắc thành viên R1SE - Trạch Tiêu Văn xuất hiện tình tứ bên một cô gái tóc vàng. 

Nghi vấn nam thần đam mỹ hot nhất nhì Cbiz bí mật hẹn hò đàn chị minh tinh đình đám hơn 5 tuổi - Ảnh 1
Cả hai có những cử chỉ thân thiết như khoác tay, nắm tay rất thân thiết. Ảnh: Internet

Ngay sau khi được chia sẻ, đoạn clip này đã nhận được sự quan tâm của cư dân mạng xứ Trung. Nhiều nghi vấn về danh tính của cô gái xuất hiện bên Trạch Tiêu Văn đã được netizen đặt ra, trong đó đông đảo dân mạng xứ Trung đều cho rằng người đó chính là nữ diễn viên Châu Vũ Đồng

Để khẳng định nghi vấn Trạch Tiêu Văn và đàn chị hơn 5 tuổi đang hẹn hò, cư dân mạng đã đưa ra rất nhiều bằng chứng xác thực. Cụ thể mới đây, Châu Vũ Đồng đã khoe ảnh đi nhuộm tóc vàng và trang phục cũng giống hệt với cô gái trong clip. Đáng chú ý, danh sách bài hát mà nữ diễn viên sinh năm 1994 chia sẻ cũng có từ khóa tìm kiếm là "nhớ khoảng thời gian nghe Trạch Tiêu Văn".

Nghi vấn nam thần đam mỹ hot nhất nhì Cbiz bí mật hẹn hò đàn chị minh tinh đình đám hơn 5 tuổi - Ảnh 2
Cách đây ít ngày, Châu Vũ Đồng cũng khoe khoảnh khắc nhuộm tóc màu vàng. Ảnh: Internet

Ngoài ra, netizen cũng chỉ ra một chi tiết đáng ngờ khác trong mối quan hệ của 2 người. Đó là trên dàn treo ảnh ở nhà Châu Vũ Đồng có bức ảnh chụp chung dàn sao của chương trình thực tế Nhân Viên Mới - Pháp Y nhưng đã bị gấp lại, chỉ lấy riêng khung hình của cô và mỹ nam nhóm R1SE.

Nghi vấn nam thần đam mỹ hot nhất nhì Cbiz bí mật hẹn hò đàn chị minh tinh đình đám hơn 5 tuổi - Ảnh 3
Hình ảnh Châu Vũ Đồng và Trạch Tiêu Văn trên dàn treo ảnh nhà nữ diễn viên 9X.

Hiện, đại diện của 2 bên vẫn chưa lên tiếng về nghi vấn tình cảm này.

Nghi vấn nam thần đam mỹ hot nhất nhì Cbiz bí mật hẹn hò đàn chị minh tinh đình đám hơn 5 tuổi - Ảnh 4

Châu Vũ Đồng sinh năm 1994, là diễn viên đang lên của màn ảnh nhỏ Cbiz. Tên tuổi của cô nàng gắn liền với các dự án nổi bật như Khoảng Cách Năm Ánh Sáng Giữa Anh Và Em, Kết Hôn Rồi Bắt Đầu Yêu hay Khi Tình Yêu Gặp Nhà Khoa Học,… 

Nghi vấn nam thần đam mỹ hot nhất nhì Cbiz bí mật hẹn hò đàn chị minh tinh đình đám hơn 5 tuổi - Ảnh 5

Trong khi đó, Trạch Tiêu Văn sinh năm 1999, là thành viên nổi bật của nhóm nhạc nam đình đám Trung Quốc R1SE. Hiện anh chàng còn hoạt động với tư cách diễn viên và được chú ý khi tham gia dự án cổ trang Cát Tinh Cao Chiếu, hợp tác cùng Trương Lăng Hách.

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Từ khóa:   Trạch Tiêu Văn Châu Vũ Đồng sao Hoa ngữ showbiz Hoa ngữ Cbiz

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