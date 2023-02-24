Thông tin Trần Học Đông bị tai nạn giao thông gây chấn thương nặng khiến công chúng không khỏi lo lắng.

Mới đây, truyền thông Hoa ngữ đưa tin, Trần Học Đông đã đăng tải một đoạn clip ngắn lên mạng xã hội, thông báo việc anh bị chấn thương trong một vụ tai nạn xe hơi. Ngoài ra, anh cho biết đang được điều trị và hồi phục tích cực. Vết thương ở chân Trần Học Đông khá nặng phải khâu nhiều mũi và buộc phải ngồi xe lăn một thời gian. Nam diễn viên tuân thủ mọi sự chỉ dẫn của bác sĩ trong thời gian điều trị chấn thương. Vì bị thương ở chân phải hạn chế đi lại, chủ yếu phụ thuộc vào xe lăn. Tai nạn xảy ra khiến anh phải tạm dừng toàn bộ công việc để tập trung điều trị vết thương.

Hiện tại, sức khỏe của anh đã dần ổn định. Anh cũng bày tỏ may mắn không bị thương ở mặt. Sau khi biết tin, khán giả mau chóng gửi lời chúc Trần Học Đông mau chóng bình phục, sớm quay trở lại với các dự án nghệ thuật. Trần Học Đông sinh năm 1990, là một nam diễn viên và ca sĩ người Trung Quốc. Năm 2007, anh bắt đầu làm người mẫu bán thời gian khi 17 tuổi. Sở hữu ngoại hình điển trai, netizens kỳ vọng sự nghiệp anh sẽ thăng hoa rực rỡ, song thực tế vận đen lại luôn đeo bám nam tài tử.

Thời điểm tên tuổi Trần Học Đông được biết đến rộng rãi nhất là khi anh diễn vai Châu Sùng Quang trong loạt phim điện ảnh Tiểu Thời Đại của biên kịch Quách Kính Minh. Vì được Quách Kính Minh quá ưu ái nên anh và biên kịch họ Quách vướng vào tin đồn đồng tính. Khi thấy sự việc có dấu hiệu đi quá xa, Trần Học Đông đã lên tiếng bác bỏ các tin đồn này. Ồn ào cũng khiến cho mối quan hệ giữa Trần Học Đông và Quách Kính Minh dần rạn nứt và ngừng hợp tác với nhau vào năm 2019. Trần Học Đông tham gia nhiều bộ phim, song hiện tại hầu hết các tác phẩm này đều bị cấm sóng hoặc hạn chế vì scandal của diễn viên khác. Tiểu Thời Đại, Tước Tích chịu ảnh hưởng từ scandal đạo văn của Quách Kính Minh, Hạ Chí Chưa Tới có nữ chính Trịnh Sảng bị phong sát vì trốn thuế, mang thai hộ. Bộ phim Giải Mật lại có sự tham gia của Trương Triết Hạn - người vướng bê bối chính trị. Tác phẩm Đứa Con Đến Từ Thiên Đường mà Trần Học Đông tham gia cũng không được đón nhận do có "người đẹp ngoại tình" Lý Tiểu Lộ tham gia. Ngoài ra, dù diễn xuất bao năm nhưng mỹ nam này chưa được khán giả công nhận kỹ năng. Theo truyền thông, khi nhắc đến sao nam 9X hiện nay thì mọi người thường hay gọi tên Dương Dương, Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác mà gần như quên đi Trần Học Đông.

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