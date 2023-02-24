Sao 'Tiểu Thời Đại' Trần Học Đông bị chấn thương nặng do tai nạn giao thông, phải ngồi xe lăn

Sao quốc tế 24/02/2023 16:30

Thông tin Trần Học Đông bị tai nạn giao thông gây chấn thương nặng khiến công chúng không khỏi lo lắng.

Mới đây, truyền thông Hoa ngữ đưa tin, Trần Học Đông đã đăng tải một đoạn clip ngắn lên mạng xã hội, thông báo việc anh bị chấn thương trong một vụ tai nạn xe hơi. Ngoài ra, anh cho biết đang được điều trị và hồi phục tích cực. 

Sao 'Tiểu Thời Đại' Trần Học Đông bị chấn thương nặng do tai nạn giao thông, phải ngồi xe lăn - Ảnh 1
Sao 'Tiểu Thời Đại' Trần Học Đông bị chấn thương nặng do tai nạn giao thông, phải ngồi xe lăn - Ảnh 2
Sao 'Tiểu Thời Đại' Trần Học Đông bị chấn thương nặng do tai nạn giao thông, phải ngồi xe lăn - Ảnh 3

Vết thương ở chân Trần Học Đông khá nặng phải khâu nhiều mũi và buộc phải ngồi xe lăn một thời gian. Nam diễn viên tuân thủ mọi sự chỉ dẫn của bác sĩ trong thời gian điều trị chấn thương. Vì bị thương ở chân phải hạn chế đi lại, chủ yếu phụ thuộc vào xe lăn. Tai nạn xảy ra khiến anh phải tạm dừng toàn bộ công việc để tập trung điều trị vết thương. 

Hiện tại, sức khỏe của anh đã dần ổn định. Anh cũng bày tỏ may mắn không bị thương ở mặt. Sau khi biết tin, khán giả mau chóng gửi lời chúc Trần Học Đông mau chóng bình phục, sớm quay trở lại với các dự án nghệ thuật.

Sao 'Tiểu Thời Đại' Trần Học Đông bị chấn thương nặng do tai nạn giao thông, phải ngồi xe lăn - Ảnh 4

Trần Học Đông sinh năm 1990, là một nam diễn viên và ca sĩ người Trung Quốc. Năm 2007, anh bắt đầu làm người mẫu bán thời gian khi 17 tuổi. Sở hữu ngoại hình điển trai, netizens kỳ vọng sự nghiệp anh sẽ thăng hoa rực rỡ, song thực tế vận đen lại luôn đeo bám nam tài tử.

Thời điểm tên tuổi Trần Học Đông được biết đến rộng rãi nhất là khi anh diễn vai Châu Sùng Quang trong loạt phim điện ảnh Tiểu Thời Đại của biên kịch Quách Kính Minh.

Vì được Quách Kính Minh quá ưu ái nên anh và biên kịch họ Quách vướng vào tin đồn đồng tính. Khi thấy sự việc có dấu hiệu đi quá xa, Trần Học Đông đã lên tiếng bác bỏ các tin đồn này. Ồn ào cũng khiến cho mối quan hệ giữa Trần Học Đông và Quách Kính Minh dần rạn nứt và ngừng hợp tác với nhau vào năm 2019.

Trần Học Đông tham gia nhiều bộ phim, song hiện tại hầu hết các tác phẩm này đều bị cấm sóng hoặc hạn chế vì scandal của diễn viên khác. Tiểu Thời Đại, Tước Tích chịu ảnh hưởng từ scandal đạo văn của Quách Kính Minh, Hạ Chí Chưa Tới có nữ chính Trịnh Sảng bị phong sát vì trốn thuế, mang thai hộ.

Bộ phim Giải Mật lại có sự tham gia của Trương Triết Hạn - người vướng bê bối chính trị. Tác phẩm Đứa Con Đến Từ Thiên Đường mà Trần Học Đông tham gia cũng không được đón nhận do có "người đẹp ngoại tình" Lý Tiểu Lộ tham gia.

Ngoài ra, dù diễn xuất bao năm nhưng mỹ nam này chưa được khán giả công nhận kỹ năng. Theo truyền thông, khi nhắc đến sao nam 9X hiện nay thì mọi người thường hay gọi tên Dương Dương, Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác mà gần như quên đi Trần Học Đông. 

 

Diva Coco Lee nhập viện sau biến cố hôn nhân

Diva Coco Lee nhập viện sau biến cố hôn nhân

Dù thể chất đau đớn, Coco Lee lạc quan rằng chỉ cần dũng cảm đối mặt với khó khăn thì không sợ bất cứ điều gì.

Xem thêm
Từ khóa:   Trần Học Đông Trần Học Đông bị tai nạn Quách Kính Minh Trịnh Sảng Lý Tiểu Lộ

TIN LIÊN QUAN

Diva Coco Lee nhập viện sau biến cố hôn nhân

Diva Coco Lee nhập viện sau biến cố hôn nhân

Địch Lệ Nhiệt Ba lộ diện ở nước ngoài giữa tin đồn mang thai, ngoại hình lên cân thấy rõ

Địch Lệ Nhiệt Ba lộ diện ở nước ngoài giữa tin đồn mang thai, ngoại hình lên cân thấy rõ

Ông xã Nhật Bản hi sinh sự nghiệp ca hát vì Lâm Chí Linh, chuyển về Đài Loan cùng vợ con

Ông xã Nhật Bản hi sinh sự nghiệp ca hát vì Lâm Chí Linh, chuyển về Đài Loan cùng vợ con

Phạm Băng Băng nghẹn ngào trong ngày trở lại, lần đầu nói về scandal trốn thuế nghìn tỷ

Phạm Băng Băng nghẹn ngào trong ngày trở lại, lần đầu nói về scandal trốn thuế nghìn tỷ

Tin đồn nam thần cổ trang Lý Tử Phong ngoại tình khiến Cbiz 'dậy sóng'

Tin đồn nam thần cổ trang Lý Tử Phong ngoại tình khiến Cbiz 'dậy sóng'

Xao xuyến vẻ đẹp dịu dàng của gái một con Trần Nghiên Hy

Xao xuyến vẻ đẹp dịu dàng của gái một con Trần Nghiên Hy

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 23 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 33 phút trước
Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Dinh dưỡng 5 giờ 23 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 38 phút trước
Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới