Xao xuyến vẻ đẹp dịu dàng của gái một con Trần Nghiên Hy

Sao quốc tế 23/02/2023 22:02

Trần Nghiên Hy giữ được vẻ đẹp trẻ trung và ngoại hình thon gọn dù đã sắp bước sang tuổi 40 và trải qua một lần sinh nở.

Mới đây, người đẹp Trần Nghiên Hy, từng đóng Tiểu Long Nữ phim Thần điêu đại hiệp bản 2014, khoe sắc vóc trong bộ ảnh mới. Trần Nghiên Hy mặc váy nhung đỏ, trang điểm nổi bật giúp nhan sắc cô thêm "thăng hạng".

Xao xuyến vẻ đẹp dịu dàng của gái một con Trần Nghiên Hy - Ảnh 1
Xao xuyến vẻ đẹp dịu dàng của gái một con Trần Nghiên Hy - Ảnh 2

Từ khi sinh con, Trần Nghiên Hy chưa tái xuất màn ảnh, thi thoảng tham gia show truyền hình, dự sự kiện hay chụp hình tạp chí.

Xao xuyến vẻ đẹp dịu dàng của gái một con Trần Nghiên Hy - Ảnh 3
Xao xuyến vẻ đẹp dịu dàng của gái một con Trần Nghiên Hy - Ảnh 4

Sinh con được 6 năm, Trần Nghiên Hy lấy lại sắc vóc gọn gàng thời con gái. Diễn viên chưa lên kế hoạch có bé tiếp theo.

Xao xuyến vẻ đẹp dịu dàng của gái một con Trần Nghiên Hy - Ảnh 5
Xao xuyến vẻ đẹp dịu dàng của gái một con Trần Nghiên Hy - Ảnh 6

Trong vòng 1 năm trở lại đây, Trần Nghiên Hy thường xuyên cập nhật clip, hình ảnh về chăm sóc sức khỏe và giữ dáng. Cộng đồng mạng Trung Quốc nhận xét ngoại hình của người đẹp ngày càng “lên hương” rõ rệt so với năm ngoái.

Xao xuyến vẻ đẹp dịu dàng của gái một con Trần Nghiên Hy - Ảnh 7
Xao xuyến vẻ đẹp dịu dàng của gái một con Trần Nghiên Hy - Ảnh 8

Đầu năm 2021, nàng "Tiểu Long Nữ" từng gây tranh cãi vì sắc vóc kém gọn gàng khi xuất hiện trên show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng mùa 2. Phần lớn khán giả mỉa mai cô ngoại hình tròn trịa và gương mặt trông già hơn tuổi thật. Một số khác lại bênh vực và cho rằng Trần Nghiên Hy xinh đẹp theo phong cách “có da có thịt” hơn các đồng nghiệp nữ khác.

Khán giả đánh giá Trần Nghiên Hy thuộc dạng người dễ tăng cân và “béo mặt”, nên cần kiên trì theo chế độ tập luyện và dinh dưỡng ổn định để kiểm soát được cân nặng như ý. Do đó, vẻ ngoài thon gọn quyến rũ hiện giờ của ngôi sao Hoa ngữ 8X là kết quả của quá trình rèn luyện gian khổ và chăm chỉ.

Xao xuyến vẻ đẹp dịu dàng của gái một con Trần Nghiên Hy - Ảnh 9
Xao xuyến vẻ đẹp dịu dàng của gái một con Trần Nghiên Hy - Ảnh 10

Trước đây, khi tham gia bộ phim Tân Thần điêu đại hiệp bản 2014 - 2015, Trần Nghiên Hy chịu nhiều chỉ trích và bị mắng là không có khí chất hợp nhân vật Cô Cô. Thời điểm phim phát sóng, dân mạng còn đặt cho bà mẹ một con biệt danh "Tiểu Long Nữ xấu nhất màn ảnh" hoặc "Tiểu Long Nữ đùi gà" (vì kiểu tóc giống đùi gà, càng khiến gương mặt cô trông to hơn bình thường).

Xao xuyến vẻ đẹp dịu dàng của gái một con Trần Nghiên Hy - Ảnh 11
Xao xuyến vẻ đẹp dịu dàng của gái một con Trần Nghiên Hy - Ảnh 12

Trần Nghiên Huy kết hôn với Trần Hiểu vào tháng 7/2016. Cả hai bén duyên khi đóng Dương Quá và Tiểu Long Nữ trong Thần điêu đại hiệp 2014. Tài tử Trung Quốc từng đúc tượng Tiểu Long Nữ để cầu hôn bạn gái. Việc Trần Nghiên Hy hơn ông xã 4 tuổi, mang thai trước khi cưới khiến khán giả bàn tán. Sau khi lập gia đình và sinh con đầu lòng, Nghiên Hy chấp nhận lui về hậu trường để vún vắn gia đình. Gần đây, người đẹp đã tham gia một chương trình tạp kỹ và có những chia sẻ về cuộc sống hôn nhân với Trần Hiểu.

Mỗi khi nhắc tới ông xã, nữ diễn viên không giấu được nụ cười và ánh mắt hạnh phúc. Cô nói: "Ảnh đại diện WeChat của tôi và anh ấy có liên quan đến nhau. Chúng tôi có cuộc sống hôn nhân rất tốt, thậm chí còn tốt hơn tôi tưởng tượng".

Xao xuyến vẻ đẹp dịu dàng của gái một con Trần Nghiên Hy - Ảnh 13

Nghiên Hy sinh năm 1983, ở Đài Loan, từng du học ở Mỹ. Năm 2006, cô về Đài Loan, ký hợp đồng với công ty giải trí. Người đẹp nổi tiếng đình đám năm 2011 với vai chính trong Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi (You Are The Apple of My Eye). Ngoài đóng phim, Trần Nghiên Hy là ca sĩ.

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