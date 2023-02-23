Á hậu Hong Kong Đặng Trác Ân bỏ showbiz làm giáo viên thể dục

Sao quốc tế 23/02/2023 16:07

Không có nhiều cơ hội thăng tiến ở showbiz, Đặng Trác Ân muốn thử sức trong lĩnh vực mới.

Truyền thông đưa tin, Á hậu Hong Kong 2018, Đặng Trác Ân, chuyển sang làm huấn luyện viên thể dục. Trên trang cá nhân, người đẹp cho biết đã lấy được chứng nhận huấn luyện viên pilates chuyên nghiệp và muốn thử sức với lĩnh vực mới. Cô hiện làm giáo viên tại phòng gym của bạn trai Quách Tử Hào.

Á hậu Hong Kong Đặng Trác Ân bỏ showbiz làm giáo viên thể dục - Ảnh 1
Á hậu Hong Kong Đặng Trác Ân bỏ showbiz làm giáo viên thể dục - Ảnh 2
Á hậu Hong Kong Đặng Trác Ân bỏ showbiz làm giáo viên thể dục - Ảnh 3
Á hậu Hong Kong Đặng Trác Ân bỏ showbiz làm giáo viên thể dục - Ảnh 4
Đặng Trác Ân bỏ showbiz trở thành huấn luyện viên pilates chuyên nghiệp. Ảnh: Internet

Được biết, Đặng Trác Ân đến với môn pilates cách đây 5 năm sau khi phát hiện bản thân mắc chứng vẹo cột sống. Sau 3 năm tập luyện, cô quyết định đăng ký khóa học huấn luyện viên chuyên nghiệp. Á hậu Hong Kong hy vọng công việc mình có giúp phụ nữ rèn luyện sức khỏe, cải thiện hình thể.

Nhận thấy bản thân khó có cơ hội thăng tiến, Đặng Trác Ân quyết định học lên thạc sĩ ngành kiến trúc, hoạt động nghệ thuật cầm hơi với vai trò MC truyền hình trong vài năm qua.

Đặng Trác Ân sinh năm 1995. Năm 2018, cô tham dự Hoa hậu Hong Kong, giành được giải Á hậu 1 và Người đẹp Ảnh. Sau cuộc thi, Đặng Trác Ân được TVB ký hợp đồng quản lý, ra mắt với vai trò diễn viên.

Á hậu Hong Kong Đặng Trác Ân bỏ showbiz làm giáo viên thể dục - Ảnh 5
Đặng Trác Ân cùng Hoa hậu Trần Hiểu Hoa và Á hậu 2 Đinh Tử Điền. Ảnh: Internet

Tuy nhiên, sự nghiệp nghệ thuật của Đặng Trác Ân mờ nhạt. Sự cạnh tranh khốc liệt trong giới giải trí khiến cô không có nhiều cơ hội diễn xuất, chỉ được đóng vai phụ ít đất diễn. Cô từng tham gia các phim như Come Home Love: Lo and Behold, Legal Mavericks 2020, The Ringmaster, The Runner...

Từ khóa:   Đặng Trác Ân Á hậu Hong Kong Hoa hậu Hong Kong TVB sao Hong Kong

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