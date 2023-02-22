'Đệ nhất mỹ nhân TVB' Lê Tư tiết lộ lý do ở ẩn, dự định trở lại showbiz sau 15 năm

Cô chia sẻ: "Tôi thực sự nhớ người hâm mộ của mình. Tôi biết họ rất trung thành. Nhiều lần tôi đọc tin nhắn của họ, tôi luôn nghĩ về những vai diễn mình đã đóng trong quá khứ.

Mới đây Lê Tư thu hút nhiều sự chú ý khi tham dự một sự kiện mỹ phẩm tại Thượng Hải (Trung Quốc). Trong bài phỏng vấn với truyền thông, đệ nhất mỹ nhân TVB bày tỏ dự định đóng phim trở lại.

Lê Tư được coi là hình mẫu lý tưởng của các người đẹp trong giới giải trí Hong Kong. Xuất thân từ lò đào tạo diễn viên của TVB, Lê Tư có những vai diễn để đời trong Ỷ Thiên Đồ Long ký bản 2000, Lò võ Thiếu Lâm, Thâm cung nội chiến.

Tôi rất biết ơn sự ủng hộ và động viên của họ. Vì tôi chỉ có 24 giờ một ngày nên tôi không biết làm thế nào để lịch trình suôn sẻ hơn. Tôi hy vọng có thể chăm sóc tốt cho ba cô con gái của mình. Tôi hy vọng rằng một ngày nào đó khi các con đồng ý, tôi có thể trở lại diễn xuất".

Gia đình cô gặp biến cố khi em trai bị tai nạn dẫn đến liệt nửa người. Lê Tư rời bỏ giới giải trí vào năm 2008 để chăm sóc em. Từ đó đến nay, dù không còn trở lại với phim ảnh nhưng cuộc sống của Lê Tư vẫn luôn được công chúng quan tâm, đặc biệt là cuộc tình với tỷ phú khuyết tật Mã Đình Cường. Khi em trai là Lê Anh bị tai nạn, mất khả năng đi lại và rơi vào tình trạng không minh mẫn, người đẹp phải gồng mình để chữa trị cho em và điều hành viện thẩm mỹ viện. Sự quan tâm chân thành của Mã Đình Cường lúc đó khiến Lê Tư cảm động.

Ông Cường xuất thân trong gia tộc giàu có và quyền lực nhất Hong Kong từ những năm 1950, hơn cô 15 tuổi và bị tàn tật, phải ngồi xe lăn. Sự chênh lệch này khiến Lê Tư phải đối mặt với những lời đồn đại, nhiều người cho rằng cô lấy vị tỷ phú chỉ vì tiền. Cô dùng nhiều năm chung sống hạnh phúc sau đó để phủ nhận những lời đồn này.

Dù gả cho tỷ phú, Lê Tư không bị đánh giá là sống nhờ chồng. Cô tự mình trở thành triệu phú USD nhờ sự chăm chỉ và khôn khéo. Ngoại trừ công ty, người đẹp nắm trong tay nhiều bất động sản có tổng giá trị trên 50 triệu USD.

Hiện tại, nữ diễn viên có cuộc hôn nhân hạnh phúc với tỷ phú Mã Đình Cường và 3 con gái. Chồng hết mực yêu chiều nữ diễn viên. Cô từng được Mã Đình Cường tặng du thuyền dài 19 m, trị giá hàng chục triệu USD sau khi sinh đôi vào năm 2010.

Gia đình cô đang sống trong biệt thự rộng 800 m2, tầm nhìn hướng ra bến cảng Victoria, được ví như cung điện tại khu vực lân cận Mid-Levels. Theo On, nhà của vợ chồng Lê Tư có giá hơn 46,5 triệu USD.