'Đệ nhất mỹ nhân TVB' Lê Tư tiết lộ lý do ở ẩn, dự định trở lại showbiz sau 15 năm

Sao quốc tế 22/02/2023 12:03

Lê Tư nói nhớ nghề và bày tỏ mong muốn được trở lại đóng phim.

Mới đây Lê Tư thu hút nhiều sự chú ý khi tham dự một sự kiện mỹ phẩm tại Thượng Hải (Trung Quốc). Trong bài phỏng vấn với truyền thông, đệ nhất mỹ nhân TVB bày tỏ dự định đóng phim trở lại.

Cô chia sẻ: "Tôi thực sự nhớ người hâm mộ của mình. Tôi biết họ rất trung thành. Nhiều lần tôi đọc tin nhắn của họ, tôi luôn nghĩ về những vai diễn mình đã đóng trong quá khứ.

Tôi rất biết ơn sự ủng hộ và động viên của họ. Vì tôi chỉ có 24 giờ một ngày nên tôi không biết làm thế nào để lịch trình suôn sẻ hơn. Tôi hy vọng có thể chăm sóc tốt cho ba cô con gái của mình. Tôi hy vọng rằng một ngày nào đó khi các con đồng ý, tôi có thể trở lại diễn xuất".

'Đệ nhất mỹ nhân TVB' Lê Tư tiết lộ lý do ở ẩn, dự định trở lại showbiz sau 15 năm - Ảnh 1

Lê Tư được coi là hình mẫu lý tưởng của các người đẹp trong giới giải trí Hong Kong. Xuất thân từ lò đào tạo diễn viên của TVB, Lê Tư có những vai diễn để đời trong Ỷ Thiên Đồ Long ký bản 2000, Lò võ Thiếu Lâm, Thâm cung nội chiến.

Gia đình cô gặp biến cố khi em trai bị tai nạn dẫn đến liệt nửa người. Lê Tư rời bỏ giới giải trí vào năm 2008 để chăm sóc em. Từ đó đến nay, dù không còn trở lại với phim ảnh nhưng cuộc sống của Lê Tư vẫn luôn được công chúng quan tâm, đặc biệt là cuộc tình với tỷ phú khuyết tật Mã Đình Cường. Khi em trai là Lê Anh bị tai nạn, mất khả năng đi lại và rơi vào tình trạng không minh mẫn, người đẹp phải gồng mình để chữa trị cho em và điều hành viện thẩm mỹ viện. Sự quan tâm chân thành của Mã Đình Cường lúc đó khiến Lê Tư cảm động.

'Đệ nhất mỹ nhân TVB' Lê Tư tiết lộ lý do ở ẩn, dự định trở lại showbiz sau 15 năm - Ảnh 2

Ông Cường xuất thân trong gia tộc giàu có và quyền lực nhất Hong Kong từ những năm 1950, hơn cô 15 tuổi và bị tàn tật, phải ngồi xe lăn. Sự chênh lệch này khiến Lê Tư phải đối mặt với những lời đồn đại, nhiều người cho rằng cô lấy vị tỷ phú chỉ vì tiền. Cô dùng nhiều năm chung sống hạnh phúc sau đó để phủ nhận những lời đồn này. 

Dù gả cho tỷ phú, Lê Tư không bị đánh giá là sống nhờ chồng. Cô tự mình trở thành triệu phú USD nhờ sự chăm chỉ và khôn khéo. Ngoại trừ công ty, người đẹp nắm trong tay nhiều bất động sản có tổng giá trị trên 50 triệu USD. 

'Đệ nhất mỹ nhân TVB' Lê Tư tiết lộ lý do ở ẩn, dự định trở lại showbiz sau 15 năm - Ảnh 3
'Đệ nhất mỹ nhân TVB' Lê Tư tiết lộ lý do ở ẩn, dự định trở lại showbiz sau 15 năm - Ảnh 4

Hiện tại, nữ diễn viên có cuộc hôn nhân hạnh phúc với tỷ phú Mã Đình Cường và 3 con gái. Chồng hết mực yêu chiều nữ diễn viên. Cô từng được Mã Đình Cường tặng du thuyền dài 19 m, trị giá hàng chục triệu USD sau khi sinh đôi vào năm 2010.

Gia đình cô đang sống trong biệt thự rộng 800 m2, tầm nhìn hướng ra bến cảng Victoria, được ví như cung điện tại khu vực lân cận Mid-Levels. Theo On, nhà của vợ chồng Lê Tư có giá hơn 46,5 triệu USD.

Lâm Chí Dĩnh và nữ chính 'Sợi dây chuyền định mệnh' gặp lại nhau sau 16 năm

Lâm Chí Dĩnh và nữ chính 'Sợi dây chuyền định mệnh' gặp lại nhau sau 16 năm

Yoo Ha Na và Lâm Chí Dĩnh từng là cặp đôi đình đám một thời nhờ vào bộ phim "Sợi dây chuyện định mệnh".

Xem thêm
Từ khóa:   Lê Tư Mã Đình Cường TVB sao Hong Kong showbiz Hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Lâm Chí Dĩnh và nữ chính 'Sợi dây chuyền định mệnh' gặp lại nhau sau 16 năm

Lâm Chí Dĩnh và nữ chính 'Sợi dây chuyền định mệnh' gặp lại nhau sau 16 năm

'Nữ thần thanh xuân' Thẩm Nguyệt tiết lộ lý do chia tay bạn trai

'Nữ thần thanh xuân' Thẩm Nguyệt tiết lộ lý do chia tay bạn trai

Lương Triều Vỹ biết ơn khi có vợ làm quản lý: 'Gia Linh biết chính xác những gì tôi thích'

Lương Triều Vỹ biết ơn khi có vợ làm quản lý: 'Gia Linh biết chính xác những gì tôi thích'

Sau 2 năm ly hôn chồng bác sĩ, Chung Hân Đồng hiện sống ra sao?

Sau 2 năm ly hôn chồng bác sĩ, Chung Hân Đồng hiện sống ra sao?

'Thái tử Cbiz' Trần Phi Vũ đâm đơn kiện những người tung tin đồn xung quanh scandal lộ ảnh nóng

'Thái tử Cbiz' Trần Phi Vũ đâm đơn kiện những người tung tin đồn xung quanh scandal lộ ảnh nóng

Con gái của 'đả nữ' Hong Kong Hồ Tuệ Trung bị miệt thị ngoại hình

Con gái của 'đả nữ' Hong Kong Hồ Tuệ Trung bị miệt thị ngoại hình

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 18 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 28 phút trước
Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Dinh dưỡng 5 giờ 18 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 33 phút trước
Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới