Lương Triều Vỹ biết ơn khi có vợ làm quản lý: 'Gia Linh biết chính xác những gì tôi thích'

Sao quốc tế 21/02/2023 16:40

Lương Triều Vỹ tin rằng, để bà xã Lưu Gia Linh làm quản lý có những lợi ích nhất định.

Lưu Gia LinhLương Triều Vỹ tiến tới hôn nhân vào năm 2008. Đám cưới của họ được tổ chức rất đặc biệt tại Bhutan trước sự chứng kiến của bạn bè trong làng giải trí và người thân. Đáng nói hơn, hôn lễ diễn ra sau gần 20 năm hai người hò hẹn tìm hiểu, cùng nhau trải qua nhiều sóng gió.

Trong cuộc phỏng vấn gần nhất thực hiện với truyền thông để tuyên truyền cho bộ phim When the Wind Blows, Lương Triều Vỹ đã nói về cách anh lựa chọn kịch bản phim cũng như để vợ mình - diễn viên Lưu Gia Linh - làm quản lý cho anh.

Lương Triều Vỹ nói: “Lưu Gia Linh biết chính xác những gì tôi thích. Giao tiếp vì thế dễ dàng hơn”.

Lương Triều Vỹ biết ơn khi có vợ làm quản lý: 'Gia Linh biết chính xác những gì tôi thích' - Ảnh 1

Lương Triều Vỹ cũng chia sẻ rằng cả hai có sự ăn ý ngầm khi chọn kịch bản: “Thỉnh thoảng khi cô ấy nhận được kịch bản, cô ấy sẽ gửi email cho tôi. Nếu tôi thích nó, tôi sẽ quay nó. Nếu tôi không thích nó, tôi sẽ bỏ nó". 

"Tôi chỉ thích hoặc không thích kịch bản. Vì hiếm khi có bất kỳ điểm trung gian nào nên chúng tôi hiếm khi tranh cãi” - Lương Triều Vỹ nói thêm.

Lương Triều Vỹ biết ơn khi có vợ làm quản lý: 'Gia Linh biết chính xác những gì tôi thích' - Ảnh 2

Lưu Gia Linh và Lương Triều Vỹ được mệnh danh là một trong những cặp đôi vàng của Hong Kong. Họ đã bên nhau 35 năm. Cặp đôi từng cùng nhau vượt qua cú sốc Lưu Gia Linh bị xã hội đen bắt cóc và xâm hại. Đây đã trở thành cơn ác mộng với một người đàn bà "thép" như Lưu Gia Linh nhưng cô đã vượt qua và sống tốt nhờ người bạn đồng hành Lương Triều Vỹ.

Có thông tin cho rằng, Lưu Gia Linh từng lên kế hoạch sinh con. Cô tìm tới sự can thiệp của y học hay đi "cầu tự". Song, những nỗ lực của Lưu Gia Linh không thể biến giấc mơ có tiếng trẻ con bi bô trong nhà của họ thành hiện thực. Bác sĩ kết luận rằng, sức khỏe của Lưu Gia Linh không đủ để thụ thai. 

Trần Huệ Mẫn - một người bạn của Lương Triều Vỹ cho biết, nam diễn viên khẳng định không muốn Lưu Gia Linh phải chịu thêm bất cứ nỗi đau nào, dù là thể xác hay tinh thần nên họ thống nhất không có con. "Gia Linh dù có chuyện nhỏ gì cũng đủ làm tôi lo lắng. Giờ đây, có thêm con, nếu chúng làm sao, tôi phải làm gì?", Lương Triều Vỹ từng cho biết.

Lương Triều Vỹ biết ơn khi có vợ làm quản lý: 'Gia Linh biết chính xác những gì tôi thích' - Ảnh 3

7 năm qua, Lưu Gia Linh quản lý công việc cho Lương Triều Vỹ. Nhiều khi cô cảm thấy chồng là "đứa trẻ khó bảo" còn cô như người mẹ chiều chuộng và luôn phải học hỏi để bao bọc, bảo vệ chồng. Nữ diễn viên phụ trách từ chuyện đàm phán hợp đồng của Lương Triều Vỹ tới việc nhà như sửa phòng ốc, tivi...

Trong show Up Idol của đài Hunan TV năm 2016, nữ diễn viên kể: "Khi sửa nhà, chồng tôi sẽ kéo vali đi khỏi. Tới khi nhà sửa xong, sắp xếp đồ đạc xong hết rồi, anh ấy mới chịu về". MC hỏi: "Vậy chị phải hy sinh nhiều để giữ gìn hôn nhân?", Lưu Gia Linh đáp: "Không phải hy sinh, mà là chúng tôi đều chịu đựng nhau rất nhiều. Chồng cũng chấp nhận nhược điểm của tôi. Trong hôn nhân, một số người kêu ca họ phải nhẫn nhịn chồng hoặc vợ nhưng thực ra, người kia cũng đang chịu đựng bạn".

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