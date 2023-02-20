'Phú Sát hoàng hậu' Tần Lam lại lộ ảnh hẹn hò tình trẻ cũ của Dương Mịch

Truyền thông Trung Quốc cho biết, mới đây, một số cư dân mạng đã bắt gặp Tần Lam và Ngụy Đại Huân hẹn hò tại Hải Nam (Trung Quốc).

Hiện, Tần Lam và Ngụy Đại Huân chưa lên tiếng về thông tin này. Tuy nhiên, một số nguồn tin tiết lộ, cặp đôi phải lòng nhau sau khi hợp tác trong dự án phim truyền hình Bác sĩ Đường. Bất chấp khoảng cách 10 tuổi giữa hai người, Tần Lam và Ngụy Đại Huân đang có những ngày tháng ngọt ngào bên nhau.

Nhiều người nhận xét, nếu chỉ nhìn phía sau cả hai trông rất đẹp đôi, khó mà tin rằng Ngụy Đại Huân kém Tần Lam tới 10 tuổi.

Tần Lam và Ngụy Đại Huân từng hợp tác trong bộ phim "Bác Sĩ Đường".

Ngụy Đại Huân là gương mặt gây chú ý trong làng giải trí Hoa ngữ, không phải nhờ sự nghiệp mà bởi những mối quan hệ tình cảm của anh. Trước khi dính tin đồn hò hẹn với đàn chị hơn 10 tuổi, anh từng có thời gian ở bên nữ diễn viên Dương Mịch. Trong khi đó, Tần Lam và Dương Mịch cũng có mối quan hệ khá thân thiết.

Ngụy Đại Huân từng hẹn hò với Dương Mịch - cũng là bạn thân của Tần Lam.

Truyền thông Hoa ngữ đưa tin, Dương Mịch là người chủ động kết thúc mối quan hệ với bạn trai kém 3 tuổi. Một nguồn tin cho hay, lý do khiến Dương Mịch quyết tâm kết thúc mối quan hệ với Ngụy Đại Huân là vì cô không muốn tiến tới hôn nhân trong khi phía nhà trai liên tục đề nghị chuyện cưới xin. Hai người thống nhất lặng lẽ chia tay vì không muốn trở thành tâm điểm của truyền thông.

Tần Lam gia nhập làng giải trí năm 2001, được chú ý sau phim Hoàn Châu Cách Cách phần 3. Cô được giới chuyên môn, khán giả đánh giá tích cực về diễn xuất qua Phong Vân 2, Sở Hán truyền kỳ, Tân một thoáng mộng mơ... Năm 2018, tên tuổi cô lên tầm cao mới với vai hoàng hậu Phú Sát trong Diên Hy Công Lược. Năm 2019, cô nhận nhiều lời khen ngợi về cả diễn xuất lẫn nhan sắc trong Trách em quá xinh đẹp. Gần đây, cô tham gia Dân Sơ kỳ nhân truyện, Cuộc sống lý trí...

Ngụy Đại Huân hoạt động trong showbiz với vai trò nghệ sĩ trực thuộc JYP Entertainment. Anh từng gây chú ý với một vai trong Nhật ký Tô Phi, sau đó là Thời gian để yêu, Tình yêu vượt qua ngàn năm, Cuộc hoán đổi dưới ánh trăng... và trở nên hot trong làng giải trí. Năm 2016, sau khi cùng Lý Thấm tham gia show thực tế Chúng ta yêu nhau đi, phát sóng trên Đài vệ tinh Giang Tô, anh được quan tâm nhiều hơn. Sau kết thúc hợp đồng với JYP, anh tự mở công ty riêng.