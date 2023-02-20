Sau 2 năm ly hôn chồng bác sĩ, Chung Hân Đồng hiện sống ra sao?

Bước qua tuổi 42, Chung Hân Đồng đã nhanh chóng lấy lại sắc vóc sau những lần tăng giảm cân nặng thất thường. Cô cũng thường xuyên chia sẻ ảnh gặp gỡ bạn bè và hội chị em thân thiết như Thái Trác Nghiên , Dung Tổ Nhi, Tiết Khải Kỳ...

Mới đây, Chung Hân Đồng đăng tải hình ảnh chụp cùng nam diễn viên Lưu Trấn Vĩ. Cô bày tỏ hạnh phúc khi được gặp thần tượng lâu năm của mình. Vẻ ngoài xinh đẹp, giản dị của nữ diễn viên nhận được nhiều lời khen ngợi từ cư dân mạng.

Chung Hân Đồng hiện tại vẫn tích cực tham gia các show truyền hình tạp kỹ và các chương trình âm nhạc . Song cô cho biết vẫn muốn dành thời gian cho bản thân để nghỉ ngơi, tránh việc lo lắng quá độ.

Gần đây, cô cũng có chuyến du lịch đến Mỹ cùng bạn bè. Có thể thấy Chung Hân Đồng đang rất tận hưởng cuộc sống sau nhiều đổ vỡ trong tình cảm và hôn nhân. Năm ngoái, cô nỗ lực giảm hơn 10kg để quay trở lại hoạt động nghệ thuật.

Tháng 5/2020, Chung Hân Đồng bất ngờ thừa nhận ly hôn với bác sĩ thẩm mỹ Lại Hoằng Quốc sau chưa đầy 2 năm ngắn ngủi bên nhau. Người công khai thông tin này với giới truyền thông chính là Lại Hoằng Quốc trong một bài viết rất dài và bi lụy về việc anh yêu thương và muốn gắn bó với Chung Hân Đồng nhưng lại bị chính cô cự tuyệt.

Vụ chia tay của Lại Hoằng Quốc và Chung Hân Đồng đã trở thành tâm điểm của truyền thông Hoa ngữ một thời gian. Trái với sự "ồn ào" của chồng cũ, Chung Hân Đồng chỉ im lặng và từ chối bình luận về vụ việc.

Tài năng, xinh đẹp có thừa nhưng Chung Hân Đồng lại không gặp may mắn trong chuyện tình cảm. Người đẹp Hong Kong từng mất tất cả từ danh tiếng đến sự yêu thương của người hâm mộ sau khi scandal lộ ảnh nóng với Trần Quán Hy nổ ra. Mối tình thứ hai với doanh nhân Tyler Kwon cũng không đi đến cái kết viên mãn, nhiều dị nghị Chung Hân Đồng đã bị lợi dụng khiến công chúng càng thêm xót xa cho cô. Ngay cả khi đã khoác váy cưới tiến vào lễ đường thành hôn với Lại Hoằng Quốc, hạnh phúc của Chung Hân Đồng cũng chỉ kéo dài vỏn vẹn 14 tháng ngắn ngủi mà thôi.

Bạn bè cho hay, Chung Hân Đồng vốn sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc nên ngay từ khi còn nhỏ, cô đã luôn khát khao được yêu thương và mang một nỗi sợ về sự không an toàn. Do vậy, khi gặp và yêu bất kỳ người đàn ông nào, Chung Hân Đồng đều cố gắng vun đắp và hiến dâng hết mức có thế. Song, cuộc đời hồng nhan bạc phận khiến người đẹp mãi không tìm được "một nửa".