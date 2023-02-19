'Vua hài' Châu Tinh Trì đến Việt Nam để tuyển diễn viên tiềm năng

Đạo diễn Lê Bình Giang, một trong những người hợp tác với "vua hài" Hong Kong Châu Tinh Trì tại Việt Nam, xác nhận việc tuyển diễn viên cho dự án mới.

Tháng 10/2022, thông tin Châu Tinh Trì đến Việt Nam khiến cộng đồng mạng xôn xao. Nhiều người hâm mộ đã bắt gặp "Tinh Gia" trên đường phố TP HCM và chia sẻ hình ảnh này lên mạng xã hội. Được biết, Châu Tinh Trì lặng lẽ đến Việt Nam, không công khai lịch trình và không chụp ảnh vì muốn giữ sự riêng tư, thoải mái. Trong chuyến đi này, ngôi sao 60 tuổi kết hợp du lịch và gặp gỡ giao lưu cùng một số nhà làm phim, nghệ sĩ ở Việt Nam. Châu Tinh Trì. Ảnh: Internet Mới đây nhất, đạo diễn Lê Bình Giang - phụ trách tuyển trạch cho Châu Tinh Trì tại Việt Nam - cho biết tài tử 61 tuổi đang tìm diễn viên tiềm năng (talent) trong nước để hợp tác cho nhiều dự án sắp tới, do hãng phim của ông sản xuất.

"Ông sẽ phát triển một nền tảng riêng trên Web3 và sản xuất các phim điện ảnh, truyền hình và phim ngắn", Lê Bình Giang nói. Web3 - viết tắt của Web 3.0 - là thuật ngữ chỉ hệ thống web phi tập trung được xây dựng trên nền tảng blockchain. Người dự tuyển không nhất thiết phải diễn xuất, chỉ cần thực hiện video về biểu diễn như hát, múa, nhảy, võ thuật, điêu khắc... đăng lên Instagram với dòng hashtag #createwithStephen (Stephen Chow - tên tiếng Anh của Châu Tinh Trì) hoặc gửi mail cho đại diện êkíp.

Theo Lê Bình Giang, êkíp Châu Tinh Trì không khuyến khích việc tái hiện các trích đoạn kinh điển trong phim của ông, vì muốn xem sự sáng tạo của những người tham gia. Đạo diễn chưa tiết lộ cụ thể dự án của "vua hài Hong Kong". "Trước mắt, tôi hỗ trợ ông ấy lan tỏa thông tin, chọn lọc những gương mặt sáng giá, phù hợp", anh nói. Đạo diễn Lê Bình Giang. Ảnh: Internet Lê Bình Giang cho biết có cơ duyên quen Châu Tinh Trì trong một chuyến sang Hong Kong. Ông thổ lộ muốn mở rộng thị trường để lan tỏa sức ảnh hưởng, hợp tác với các nhà làm phim tại châu Á. Họ giữ liên lạc sau cuộc gặp đó. Bên cạnh đó, đạo diễn Lê Bình Giang cũng tiết lộ trong năm 2023, Châu Tinh Trì sẽ đến Việt Nam một lần nữa để thúc tiến mối quan hệ hợp tác lâu dài với các tài năng Việt nhưng chưa rõ thời gian cụ thể. Thời gian gần đây, ngôi sao Hồng Kông cũng rất năng nổ tương tác với các nghệ sĩ Việt Nam trên mạng xã hội. Châu Tinh Trì xem story Instagram của Phương Ly, đăng tải lại story của Trịnh Thăng Bình bằng tiếng Việt và tặng thư pháp cho Phở Đặc Biệt. Đây đều là những tín hiệu cho thấy "Tinh Gia" mong muốn có sự kết nối lâu dài với cộng đồng nghệ sĩ Việt Nam. Châu Tinh Trì lớn lên trong khu ổ chuột ở Hong Kong, gia nhập đài TVB năm 1981, ban đầu đóng các vai vô danh, chỉ xuất hiện vài giây trên phim. Năm 1989, sự nghiệp của Châu Tinh Trì sang trang với vai chính trong Cái thế hào hiệp. Thập niên 1990, Châu Tinh Trì đóng chính trong loạt phim điện ảnh hài, gây tiếng vang ở châu Á, như Thánh Bài, Trường học uy long, Đường Bá Hổ điểm Thu Hương... Sau Siêu khuyển thần thông (2008), Châu Tinh Trì ngừng diễn xuất, chuyên tâm làm đạo diễn, nhà sản xuất. Theo HK01, ba năm qua, Châu Tinh Trì hoàn thành ít nhất ba kịch bản phim, gồm Thái Cực, Tuyệt đỉnh kungfu 2 và một kịch bản về cuộc sống hiện đại.

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