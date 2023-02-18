'Nhất tỷ TVB' Xa Thị Mạn sợ mặc bikini và dẫn chương trình

Xa Thi Mạn kể về cơ duyên cô đến với cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 1997, những trải nghiệm của cô khi lần đầu tiên làm MC khi mới bước chân vào showbiz.

Mới đây, Xa Thị Mạn xuất hiện trong một chương trình của Đài phát thanh Thương mại Hong Kong, cô có những chia sẻ thú vị với MC Trịnh Du Linh.

Cứ bị thuyết phục mãi, Xa Thi Mạn cảm thấy phiền nên cự cãi với mẹ. Sau đó, khi đem chuyện này kể với bạn bè, bạn cô âm thầm liên hệ với ban tổ chức để xin hồ sơ đăng ký dự thi rồi giúp cô điền đầy đủ thông tin và nộp lại cho ban tổ chức.

Cô cho biết, khi đó mẹ của cô và những người xung quanh đều muốn cô tham gia cuộc thi Hoa hậu Hong Kong nên họ liên tục thuyết phục cô tham gia nhưng bản thân cô lại không muốn điều đó, vì nếu tham gia, cô sẽ phải trải qua vòng thi trang phục bikini, trong khi cô rất ngại mặc bikini xuất hiện trước đám đông.

Sự việc xảy ra quá bất ngờ, nhưng cuối cùng Xa Thi Mạn tham gia cuộc thi một cách bất đắc dĩ và đoạt giải Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 1997, từ đó cô bắt đầu bước chân vào showbiz và cuộc đời của cô chính thức bước sang trang mới kể từ sau cuộc thi này.

Sau khi đăng quang, những người đoạt giải đều phải tham gia chương trình truyền hình gây quỹ từ thiện "Tung Wah Charity Show" của đài TVB với tư cách là người dẫn chương trình. Khi đó, Xa Thi Mạn cùng với Á hậu 1 Lý Minh Huệ và nam MC Đặng Tử Phong cùng dẫn chương trình.

Xa Thi Mạn cho biết để chuẩn bị cho chương trình này, cô đầu tư rất nhiều thời gian và công sức để học thuộc nội dung lời dẫn, dù đang tắm hay đang ngồi trên xe, cô cũng đều tập trung học thuộc lời vì sợ xảy ra tình huống dở khóc dở cười do quên lời.

Chính vì quá lo lắng cho việc này mà cô bị sụt cân gần 3 kg. Sau khi dẫn chương trình xong, Xa Thi Mạn liền gọi điện cho lãnh đạo đài TVB và nói rằng lần sau cô có thể không tham gia dẫn chương trình hay không, vì cô cảm thấy rất áp lực.

Xa Thi Mạn sinh năm 1975, tốt nghiệp đại học ngành Quản lý khách sạn tại Thụy Sĩ. Sau khi đoạt giải á hậu Hong Kong năm 1997, Xa Thị Mạn dấn thân vào con đường phim ảnh, trở thành diễn viên độc quyền của hãng TVB và được ca ngợi là "Nhất tỷ" của màn ảnh TVB một thời.. Cô lưu dấu ấn với Tuyết sơn phi hồ, Hồ sơ trinh sát, Đường về hạnh phúc, Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Thâm cung nội chiến... Năm 2016, Xa Thị Mạn rời TVB để sang Trung Quốc tim kiếm cơ hội phát triển.

Năm 2018, phim Diên Hy công lược giúp Xa Thi Mạn hâm nóng tên tuổi, đắt show quảng cáo, sự kiện. Các tác phẩm gần đây cô đóng là Bên tóc mai không phải hải đường hồng, Yến Vân Đài...