'Mỹ nhân TVB từng thả chó cắn bạn' xuống sắc không nhận ra, bị chê kém duyên trên sóng livestream

Sao quốc tế 17/02/2023 16:47

Nhiều người nói rằng không thể nhận ra Diệp Tuyền, mỹ nhân TVB đình đám một thời.

Mới đây, truyền thông Trung Quốc đưa tin loạt ảnh Diệp Tuyền trên sóng livestream nhận được nhiều sự chú ý của công chúng. Trong nhiều buổi bán hàng trực tuyến gần đây, nữ diễn viên xuất hiện với bộ dạng xuề xòa, để mặt mộc, buộc tóc hai bên.

Cô cũng làm nhiều hành động kỳ lạ như ngoáy mũi, chỉnh lại quần, ăn một hộp sầu riêng trong khi đang bận rộn livestream.

'Mỹ nhân TVB từng thả chó cắn bạn' xuống sắc không nhận ra, bị chê kém duyên trên sóng livestream - Ảnh 1
'Mỹ nhân TVB từng thả chó cắn bạn' xuống sắc không nhận ra, bị chê kém duyên trên sóng livestream - Ảnh 2
Diệp Tuyền trên sóng livestream. Ảnh: HK01.

Những hành động này của Diệp Tuyền bị đánh giá bất lịch sự. Một số khán giả cho rằng nữ diễn viên muốn thể hiện sự thân thiện với người xem cũng cần có giới hạn. Những khán giả khác chỉ trích Diệp Tuyền làm nhiều trò nhố nhăng chỉ vì muốn gây chú ý, giúp các video nhận được nhiều tương tác hơn.

'Mỹ nhân TVB từng thả chó cắn bạn' xuống sắc không nhận ra, bị chê kém duyên trên sóng livestream - Ảnh 3
Mỹ nhân TVB một thời tăng cân mất kiểm soát. Ảnh: Internet

Sự thay đổi cả về ngoại hình lẫn cách hành xử của Diệp Tuyền khiến người hâm mộ bày tỏ không hài lòng, cũng như tiếc nuối nữ diễn viên tài năng trước kia.

'Mỹ nhân TVB từng thả chó cắn bạn' xuống sắc không nhận ra, bị chê kém duyên trên sóng livestream - Ảnh 4
Diệp Tuyền từng là mỹ nhân được yêu mến ở Hong Kong. Ảnh: Internet

Sinh năm 1980, Diệp Tuyền từng là một trong mỹ nhân được săn đón hàng đầu dưới mái nhà TVB. Trở về từ Mỹ với danh hiệu Hoa hậu Hoa Kiều, Diệp Tuyền góp mặt trong nhiều dự án đình đám như Đát Kỷ Trụ Vương, Bao la vùng trời, Mạnh Lệ Quân, Dương Quý Phi bí sử...

Đặc biệt, cô nhận được sự yêu mến khi đóng vai nàng Mạnh Lệ Quân thông minh, hoạt bát. Cùng với những cái tên như Xa Thi Mạn, Tuyên Huyên hay Hồ Định Hân, Diệp Tuyền là một trong những hoa đán hàng đầu, có tên tuổi gắn liền với TVB. 

'Mỹ nhân TVB từng thả chó cắn bạn' xuống sắc không nhận ra, bị chê kém duyên trên sóng livestream - Ảnh 5

Năm 2005, họ Diệp dứt áo rời khỏi TVB do bất đồng quan điểm. Cô chuyển hướng sang thị trường Trung Quốc, thành lập công ty chế tác riêng và bắt tay vào tự sản xuất phim truyền hình do mình đóng chính.

Tuy nhiên, sự nghiệp của Diệp Tuyền dần xuống dốc sau nhiều scandal đời tư. Năm 2014, cả làng giải trí chấn động khi nữ diễn viên Lý Y Hiểu bị chó cắn trên phim trường. Chú chó này vốn được Diệp Tuyền dẫn lên trường quay, thế nhưng sau đó lại đột ngột tấn công mỹ nhân họ Lý Y Hiểu. Khi ấy, có thông tin cho biết Diệp Tuyền không kiểm soát thú nuôi, để mặc nó lao đến cắn bạn diễn. Về sau, cô cũng chưa từng lên tiếng xin lỗi hay hỏi han đồng nghiệp.

Diệp Tuyền từng bị cho là người thứ ba xen vào giữa mối tình của Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như.

Khi ấy, cặp đôi Hoa - Như nảy sinh tình cảm sau khi hợp tác trong Khuynh Thế Hoàng Phi. Vậy nhưng bẵng đi một thời gian, paparazzi lại có được loạt ảnh Hoắc Kiến Hoa tay trong tay Diệp Tuyền. Sự việc khiến cho Diệp Tuyền chịu nhiều chỉ trích, mất điểm trong mắt công chúng.

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