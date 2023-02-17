Trịnh Sảng bị phát hiện cho con ăn đồ rẻ tiền, trong khi bản thân sắm hàng hiệu không tiếc tay

Từ bối cảnh nhà hàng có thể thấy, mặc dù trang trí bên trong không sang trọng nhưng nhìn rất ấm áp. Bức ảnh được che bởi tấm ảnh của Trịnh Sảng, nếu nhìn kĩ, mọi người có thể nhìn thấy bàn tay của đứa trẻ, trong khi Trịnh Sảng đặt tay mình lên cánh tay con. Có lẽ vì bảo vệ quyền riêng tư của em bé nên cư dân mạng đó đã cố tình ghép ảnh che mặt em bé.

Mới đây, một cư dân mạng đã chia sẻ một số bức ảnh mới nhất của Trịnh Sảng . Thông qua bức ảnh được đăng tải, Trịnh Sảng đang tổ chức sinh nhật tại nhà hàng. Tuy nhiên, sinh nhật của Trịnh Sảng vẫn chưa đến khiến nhiều người đồn đoán rằng cô đang tổ chức cho cặp song sinh.

Tuy nhiên, tất cả những điều này có thực sự đúng như lời Trịnh Sảng nói?

Những món ăn trên bàn bao gồm một chiếc bánh pizza nhỏ, một chiếc bánh to bằng lòng bàn tay và một số đồ ăn nhanh chiên rán khác. Nhìn trông có vẻ ngon, nhưng đều là đồ ăn nhanh, khiến nhiều người nhớ lại cuộc sống của Trịnh Sảng đang gặp khó khăn sau bê bối. Nữ diễn viên cho biết kinh tế của mình bị hạn chế, đến mức cô phải nhờ đến sự giúp đỡ của bạn bè.

Cuộc sống của Trịnh Sảng không chính xác như những gì cô nói, ít nhất là đánh giá qua những bức ảnh từ bữa tiệc gần đây nhất của nữ diễn viên.

Mới đây, Trịnh Sảng được mời tham gia một bữa tiệc từ thiện. Mặc dù ăn vận đơn giản nhưng có vẻ chất lượng của bộ quần áo khá đắt đỏ. Ngay sau đó, một số cư dân mạng đã phát hiện ra rằng đôi bốt cô đi là của một thương hiệu xa xỉ và chúng có giá hơn 10.000 nhân dân tệ/đôi (hơn 34 triệu đồng). Có lẽ quần áo, váy và túi xách của cô đều thuộc hàng xa xỉ.

Trước đó, bạn trai cũ - nam diễn viên Trương Hằng - tố Trịnh Sảng keo kiệt với con ruột. Dù dát đồ hiệu đầy người và có cuộc sống vật chất sung túc, nữ diễn viên vẫn đăng ký làm thẻ trắng cho hai con.

Thẻ trắng là chương trình hỗ trợ bảo hiểm y tế cho những gia đình có thu nhập thấp, điều kiện kinh tế kém từ 2.000 USD trở xuống. Đối tượng được đăng ký hỗ trợ là người cao tuổi, phụ nữ mang thai, trẻ em và người khuyết tật.

Theo Trương Hằng, anh đã phản đối và cãi nhau to với Trịnh Sảng. Anh cho rằng việc làm của nữ diễn viên có thể ảnh hưởng đến tương lai các con. Xin thẻ trắng có thể khiến bé Lucas và Luna bị hạn chế nơi học hành.

Đầu tháng 1, nữ diễn viên sinh năm 1991 bị Trương Hằng cáo buộc bạo hành hai con, kê khai sai tài sản để xin trợ cấp dành cho người nghèo nhưng cô phủ nhận.

Sau đó, Trương Hằng còn nhiều lần viết bài tố cáo, thách thức cha con Trịnh Sảng đưa ra được bằng chứng anh nói dối. Cuộc tranh cãi trên mạng xã hội của họ kéo dài suốt hai năm qua và chưa có dấu hiệu dừng lại.

Năm 2021, cô nhận hình phạt cấm sóng vĩnh viễn, bị tẩy chay khỏi giới giải trí xứ tỷ dân sau khi vướng scandal trốn thuế, bỏ rơi con. Trịnh Sảng nhiều lần bày tỏ sự hối hận và mong có cơ hội làm lại sự nghiệp, nhưng không được chấp nhận.

Sau khi bị đuổi khỏi showbiz Trung Quốc, Trịnh Sảng sang Colorado định cư. Nhờ tài sản kếch xù tích lũy được trong những năm làm nghệ thuật, cô có cuộc sống sung túc, không cần làm việc cực nhọc. Nữ diễn viên và cha mẹ hiện sống ở biệt thự 3 phòng ngủ, có giá hàng trăm nghìn USD.

Trịnh Sảng sinh năm 1991, từng là ngôi sao hạng A của Trung Quốc được hưởng mức lương cao ngất ngưởng. Cô được khán giả biết đến qua các phim như Cùng ngắm mưa sao băng, Họa bích, Yêu em từ cái nhìn đầu tiên, Cổ kiếm kỳ đàm.