Xuýt xoa vẻ đẹp không tuổi của 'thiên thần' Ngô Thần Quân sau 10 năm

Ở tuổi 44 và trải qua hai lần sinh nở, Ngô Thần Quân vẫn giữ được nét đẹp thanh xuân khiến nhiều người xuýt xoa khen ngợi.

Ngô Thần Quân từng là gương mặt quen thuộc của làng giải trí Hoa ngữ qua nhiều bộ phim như Tiểu Bảo và Khang Hy, Phong Vân, Lộc Đỉnh Ký, Những thiên thần của Charlie... Ngô Thần Quân sinh ra và lớn lên tại Đài Loan. Ngay từ nhỏ, Thần Quân đã quyết chí trở thành diễn viên múa nên thi vào Trường nghệ thuật múa Hoa Cương (Đài Loan). Cô bước chân vào làng giải trí sau khi tham gia bộ phim Câu chuyện cảnh sát 4 của ngôi sao võ thuật Thành Long vào năm 1996 khi mới 17 tuổi.

Mặc dù không hề thông thạo tiếng Quảng Đông, nhưng Ngô Thần Quân lại được săn đón rất nhiệt tình bởi các công ty truyền thông và giải trí Hồng Kông. Sau đó, cô may mắn được cộng tác với nhiều tên tuổi lớn của điện ảnh Hồng Kông. Sau nhiều năm cống hiến hết mình cho nghệ thuật, Ngô Thần Quân đã quyết định tạm dừng cuộc chơi để kết hôn. Nhiều người nhận xét, ngoại hình không quá nổi bật, hoạt động nghệ thuật không phải vào hàng xuất sắc nhưng hôn nhân của Thần Quân lại khiến mọi cô gái phải ghen tị. Nữ diễn viên kết hôn với doanh nhân giàu có sau 3 năm tìm hiểu. Theo nhiều nguồn tin, chồng của Thần Quân là Aaron (Liêu Hoài Nam) - con trai của một lãnh đạo cấp cao đài truyền hình lớn tại Đại lục.

Đám cưới của Ngô Thần Quân diễn ra rất đơn giản tại ngoại ô Bắc Kinh hôm 2/6/2012 với sự góp mặt của 160 người, phần lớn là người thân, gia đình hai bên. Không một nghệ sĩ nào được mời tham gia sự kiện. Tuy nhiên, một đám cưới "dành cho những người trẻ tuổi" tổ chức sau đó tại Nhật Bản đã có sự xuất hiện của nhiều bạn bè, đồng nghiệp nổi tiếng. Đáng chú ý phải kể tới Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng ở vị trí phù dâu, phù rể. Ngô Thần Quân giờ đây đã bước sang tuổi 44 và gần đây cô khá tích cực chia sẻ thông tin trên Weibo với những bức ảnh về cuộc sống gia đình và những kỳ nghỉ của cô. Cư dân mạng ngạc nhiên trước cách bà mẹ hai con hầu như không già đi theo năm tháng - nếu so sánh bức ảnh Ngô Thần Quân chụp cùng Lâm Tâm Như và Tô Hữu Bằng trong đám cưới của cô vào năm 2012. Sau khi kết hôn, Ngô Thần Quân ít tham gia hoạt động giải trí và tập trung vào chăm sóc gia đình nhỏ. Hiện tại cô có cuộc sống hạnh phúc viên mãn bên chồng và hai đứa con. Nữ diễn viên cũng thường đi mua sắm, tụ tập bạn bè, tận hưởng cuộc sống. Nhiều người nhận xét Ngô Thần Quân ngày càng trẻ đẹp và quyến rũ hơn ở tuổi 44.

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