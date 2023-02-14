Hiện tại, tòa án trung cấp đã thụ lý vụ án, nhưng Châu Trác Hoa vẫn bị giam giữ trong tù. Trước khi phiên tòa phúc thẩm vòng thứ hai bắt đầu, anh phải tiếp tục chấp hành bản án 18 năm.

Truyền thông đưa tin hôm 13/2, gia đình trùm giải trí - tỷ phú Châu Trác Hoa , người đại diện là Trần Tuệ Linh , đã đệ đơn kháng cáo lên Tòa án Trung cấp Macao. Gia đình tỷ phú không phản đối vấn đề bồi thường, tuy nhiên không chấp nhận án tù.

Từ khi chồng bị bắt, Trần Tuệ Linh sống kín tiếng. Cô thi thoảng đưa nhà chồng đi chùa cầu may, cũng rất hạn chế đi nước ngoài, dù thói quen đi du lịch xa hoa được gia đình cô duy trì nhiều năm. Một số nguồn tin cho hay cô xoay xở tài chính, tìm kiếm các mối quan hệ để có thể giúp chồng khỏi cảnh tù tội.

Đại diện tòa án Macao cho biết ngày giờ diễn ra phiên tòa tiếp theo chưa được ấn định. Trong khi đó, theo các nguồn tin pháp lý, Châu Trác Hoa có khả năng được giảm án, dù phía trước là một hành trình dài.

Việc doanh nhân Trần Tuệ Linh đeo đuổi vụ kháng cáo để giúp chồng giảm án khiến nhiều người bàn tán trên mạng xã hội. Đa phần bày tỏ thương cảm với cô vì thương chồng, yêu chồng, trong khi anh từng ngoại tình, có con rơi. Số khác cho rằng "tiểu tam" Liêu Bích Lệ bội bạc, khi tỷ phú "ngã ngựa", cô sống sung túc ở nước ngoài.

Trước đó, Châu Trác Hoa bị phán quyết 18 năm tù giam cho các tội danh như thành lập tập đoàn phạm tội, tổ chức đánh bạc bất hợp pháp, lừa đảo, rửa tiền. Viện kiểm sát Macao SAR còn yêu cầu tỷ phú và 6 đồng phạm khác bồi thường tổng số tiền 8,26 tỷ HKD (hơn 1 tỷ USD) cho chính quyền đặc khu hành chính Macao.

Tháng 11/2021, Châu Trác Hoa bị bắt giữ. Anh bị cáo buộc tội danh tổ chức đánh bạc bất hợp pháp, gây thiệt hại nặng nề cho ngành sòng bạc và thuế quan Macao. Giám đốc điều hành của Suncity còn bị buộc tội thành lập tập đoàn tội phạm và rửa tiền.

Tỷ phú đã lợi dụng việc kinh doanh phòng VIP của khu giải trí tại Macao để xây dựng nền tảng đánh bạc ở nước ngoài, gạ gẫm hàng chục nghìn người chơi bạc trái phép. Châu Trác Hoa và cộng sự còn chuyển, cất giấu tài sản bất hợp pháp có được thông qua tài khoản của khách VIP, kênh phi pháp.

Theo cảnh sát Ôn Châu, số tiền tang vật thu được là hơn 800 tỷ HKD (101 tỷ USD). Vụ án của Châu Trác Hoa được xét xử từ ngày 2/9/2022, với hơn 90 nhân chứng được triệu tập cho lời khai trước tòa.

Châu Trác Hoa sinh năm 1974, là doanh nhân nổi tiếng Hong Kong. Trước khi vướng vòng lao lý, ông là chủ tập đoàn Suncity và nhiều sòng bài lớn tại Trung Quốc.

Ngoài ra, Châu Trác Hoa còn đầu tư vào lĩnh vực phim ảnh với Operation Mekong, The White Storm. Vì vậy, Châu Trác Hoa có mối liên hệ với các ngôi sao lớn trong ngành giải trí, còn được gọi là "ông trùm giới giải trí Hong Kong". Anh từng có cuộc tình ngoài luồng hôn nhân tai tiếng với nữ diễn viên Liêu Bích Lệ.