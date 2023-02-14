Vợ 'ông trùm giải trí' Châu Trác Hoa nộp đơn kháng cáo, tìm cách cứu chồng khỏi cảnh tù tội

Sao quốc tế 14/02/2023 14:14

Trần Tuệ Linh - vợ Châu Trác Hoa - đã nộp đơn kháng cáo lên tòa án Macao để giảm án cho chồng.

Truyền thông đưa tin hôm 13/2, gia đình trùm giải trí - tỷ phú Châu Trác Hoa, người đại diện là Trần Tuệ Linh, đã đệ đơn kháng cáo lên Tòa án Trung cấp Macao. Gia đình tỷ phú không phản đối vấn đề bồi thường, tuy nhiên không chấp nhận án tù.

Hiện tại, tòa án trung cấp đã thụ lý vụ án, nhưng Châu Trác Hoa vẫn bị giam giữ trong tù. Trước khi phiên tòa phúc thẩm vòng thứ hai bắt đầu, anh phải tiếp tục chấp hành bản án 18 năm.

Đại diện tòa án Macao cho biết ngày giờ diễn ra phiên tòa tiếp theo chưa được ấn định. Trong khi đó, theo các nguồn tin pháp lý, Châu Trác Hoa có khả năng được giảm án, dù phía trước là một hành trình dài.

Vợ 'ông trùm giải trí' Châu Trác Hoa nộp đơn kháng cáo, tìm cách cứu chồng khỏi cảnh tù tội - Ảnh 1
Doanh nhân Trần Tuệ Linh tìm mọi cách để cứu chồng khỏi cảnh tù tội. Ảnh: Internet

Từ khi chồng bị bắt, Trần Tuệ Linh sống kín tiếng. Cô thi thoảng đưa nhà chồng đi chùa cầu may, cũng rất hạn chế đi nước ngoài, dù thói quen đi du lịch xa hoa được gia đình cô duy trì nhiều năm. Một số nguồn tin cho hay cô xoay xở tài chính, tìm kiếm các mối quan hệ để có thể giúp chồng khỏi cảnh tù tội.

Việc doanh nhân Trần Tuệ Linh đeo đuổi vụ kháng cáo để giúp chồng giảm án khiến nhiều người bàn tán trên mạng xã hội. Đa phần bày tỏ thương cảm với cô vì thương chồng, yêu chồng, trong khi anh từng ngoại tình, có con rơi. Số khác cho rằng "tiểu tam" Liêu Bích Lệ bội bạc, khi tỷ phú "ngã ngựa", cô sống sung túc ở nước ngoài.

Trước đó, Châu Trác Hoa bị phán quyết 18 năm tù giam cho các tội danh như thành lập tập đoàn phạm tội, tổ chức đánh bạc bất hợp pháp, lừa đảo, rửa tiền. Viện kiểm sát Macao SAR còn yêu cầu tỷ phú và 6 đồng phạm khác bồi thường tổng số tiền 8,26 tỷ HKD (hơn 1 tỷ USD) cho chính quyền đặc khu hành chính Macao.

Vợ 'ông trùm giải trí' Châu Trác Hoa nộp đơn kháng cáo, tìm cách cứu chồng khỏi cảnh tù tội - Ảnh 2

Tháng 11/2021, Châu Trác Hoa bị bắt giữ. Anh bị cáo buộc tội danh tổ chức đánh bạc bất hợp pháp, gây thiệt hại nặng nề cho ngành sòng bạc và thuế quan Macao. Giám đốc điều hành của Suncity còn bị buộc tội thành lập tập đoàn tội phạm và rửa tiền.

Tỷ phú đã lợi dụng việc kinh doanh phòng VIP của khu giải trí tại Macao để xây dựng nền tảng đánh bạc ở nước ngoài, gạ gẫm hàng chục nghìn người chơi bạc trái phép. Châu Trác Hoa và cộng sự còn chuyển, cất giấu tài sản bất hợp pháp có được thông qua tài khoản của khách VIP, kênh phi pháp.

Theo cảnh sát Ôn Châu, số tiền tang vật thu được là hơn 800 tỷ HKD (101 tỷ USD). Vụ án của Châu Trác Hoa được xét xử từ ngày 2/9/2022, với hơn 90 nhân chứng được triệu tập cho lời khai trước tòa.

Châu Trác Hoa sinh năm 1974, là doanh nhân nổi tiếng Hong Kong. Trước khi vướng vòng lao lý, ông là chủ tập đoàn Suncity và nhiều sòng bài lớn tại Trung Quốc.

Ngoài ra, Châu Trác Hoa còn đầu tư vào lĩnh vực phim ảnh với Operation Mekong, The White Storm. Vì vậy, Châu Trác Hoa có mối liên hệ với các ngôi sao lớn trong ngành giải trí, còn được gọi là "ông trùm giới giải trí Hong Kong". Anh từng có cuộc tình ngoài luồng hôn nhân tai tiếng với nữ diễn viên Liêu Bích Lệ.

Hậu nghi vấn mang thai, Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ bị 'đào' lại quá khứ từng bắt nạt bạn diễn

Hậu nghi vấn mang thai, Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ bị 'đào' lại quá khứ từng bắt nạt bạn diễn

Tin đồn cũ chưa dứt, Địch Lệ Nhiệt Ba lại bị tố bắt nạt bạn diễn trong quá khứ khiến mạng xã hội xôn xao.

Xem thêm
Từ khóa:   Châu Trác Hoa Liêu Bích Lệ vợ Châu Trác Hoa Trần Tuệ Linh showbiz Hong Kong

TIN LIÊN QUAN

Hậu nghi vấn mang thai, Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ bị 'đào' lại quá khứ từng bắt nạt bạn diễn

Hậu nghi vấn mang thai, Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ bị 'đào' lại quá khứ từng bắt nạt bạn diễn

Nghi vấn 'Thái tử Cbiz' Trần Phi Vũ bị hotgirl mạng lừa tình, tống tiền

Nghi vấn 'Thái tử Cbiz' Trần Phi Vũ bị hotgirl mạng lừa tình, tống tiền

Mê mẩn ngắm đôi chân cực phẩm dài 1m10 của 'tiểu hoa đán' Quan Hiểu Đồng

Mê mẩn ngắm đôi chân cực phẩm dài 1m10 của 'tiểu hoa đán' Quan Hiểu Đồng

Lý Hiện lao đao sau khi Xuân Hạ bị 'phong sát' vì phát ngôn gây tranh cãi

Lý Hiện lao đao sau khi Xuân Hạ bị 'phong sát' vì phát ngôn gây tranh cãi

'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy lần hiếm hoi xuất hiện bên vợ tỷ phú 82 tuổi

'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy lần hiếm hoi xuất hiện bên vợ tỷ phú 82 tuổi

Diva Coco Lee gây lo lắng khi lộ tình trạng bất ổn sau sóng gió hôn nhân

Diva Coco Lee gây lo lắng khi lộ tình trạng bất ổn sau sóng gió hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 4 giờ 39 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 4 giờ 41 phút trước
Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Đời sống 4 giờ 48 phút trước
Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 4 giờ 49 phút trước
Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Sao quốc tế 4 giờ 52 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 59 phút trước
Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 0 phút trước
NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đời sống 5 giờ 9 phút trước
Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Tin y tế 5 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng