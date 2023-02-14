Hậu nghi vấn mang thai, Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ bị 'đào' lại quá khứ từng bắt nạt bạn diễn

Sao quốc tế 14/02/2023 11:38

Tin đồn cũ chưa dứt, Địch Lệ Nhiệt Ba lại bị tố bắt nạt bạn diễn trong quá khứ khiến mạng xã hội xôn xao.

Mới đây, mỹ nhân Tân Cương còn bị “đào” lại loạt bằng chứng từng hành xử bất lịch sự với bạn diễn. Trong phim trường Tam Sinh Tam Thế, Địch Lệ Nhiệt Ba đã dùng tia laze chiếu vào mắt Cao Vỹ Quang khiến nam diễn viên khá khó chịu. 

Hậu nghi vấn mang thai, Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ bị 'đào' lại quá khứ từng bắt nạt bạn diễn - Ảnh 1
Địch Lệ Nhiệt Ba dùng tia laze chiếu vào mắt của Cao Vỹ Quang khiến nam diễn viên phải nhắm mắt vì khó chịu. Ảnh: Internet

Được biết, tia laze có thể gây hại cho mắt, thậm chí là mù mắt tạm thời. Trước hành động bất lịch sự này của Địch Lệ Nhiệt Ba đã làm dấy lên tranh cãi dữ dội vì có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của người khác. 

Không chỉ thế, cô nàng còn bị “tố cáo” có sở thích dẫm vào chân người khác để trêu đùa. Tuy không gây nguy hiểm nhưng cũng khiến người khác cảm thấy khó chịu. Bạn diễn Trương Bân Bân từng tỏ ra khá bất lực trước trò đùa này của Địch Lệ Nhiệt Ba và chia sẻ nó trong một lần phỏng vấn. 

Hậu nghi vấn mang thai, Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ bị 'đào' lại quá khứ từng bắt nạt bạn diễn - Ảnh 2
Sở thích dẫm vào chân người khác của Địch Lệ Nhiệt Ba… Ảnh: Internet

Ngoài chỉ trích, một số người hâm mộ lại bênh vực mỹ nhân Tân Cương, cho rằng tính cách của cô nàng từ trước đến nay đều hài hước, vui vẻ như vậy chứ không phải bất lịch sự, xấu tính. 

Thời gian vừa qua, Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ biến mất trên các phương tiện truyền thông Hoa ngữ. Cô cũng không xuất hiện tại các sự kiện hay trên các bìa tạp chí thời trang hàng đầu Trung Quốc như trước. Sự im lặng của Địch Lệ Nhiệt Ba làm rộ lên nhiều nghi vấn.

Có thông tin cho rằng, nữ diễn viên muốn lui về ở ẩn để làm mới mình trong khi không ít người cho rằng, nữ diễn viên đang mang thai. Tháng 1 vừa rồi, tin đồn Địch Lệ Nhiệt Ba bùng nổ các mạng xã hội Trung Quốc. 

Hậu nghi vấn mang thai, Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ bị 'đào' lại quá khứ từng bắt nạt bạn diễn - Ảnh 3

Ngày 10/2, tin đồn "mỹ nhân Tân Cương" mang thai con của nam diễn viên Hoàng Cảnh Du lại bùng phát khắp các mạng xã hội Trung Quốc. Chỉ trong một ngày, từ khóa "Địch Lệ Nhiệt Ba mang thai" trở thành chủ đề hot trên mạng xã hội Weibo, với hơn 10 triệu lượt xem. Nữ diễn viên còn vướng nghi vấn hò hẹn ba đồng nghiệp gồm Hoàng Cảnh Du, Dương Dương, Tiêu Chiến. 

Ngay sau đó, công ty đại diện của Địch Lệ Nhiệt Ba ra thông báo đã thu thập chứng cứ để kiện những người tung tin thất thiệt về đời tư của cô. Trong bản danh sách dài 9 trang liệt kê 31 cá nhân và 23 công ty có những bài viết bôi nhọ danh dự, xâm phạm hình ảnh của nữ diễn viên từ năm 2021.

"Internet không phải là nơi nằm ngoài vòng pháp luật. Công ty chúng tôi sẽ tiếp tục bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Địch Lệ Nhiệt Ba đồng thời đề nghị truy cứu trách nhiệm pháp lý của người xâm phạm", công ty đại diện cho Địch Lệ Nhiệt Ba lên tiếng.

Địch Lệ Nhiệt Ba, sinh năm 1992, là nữ diễn viên 9X hàng đầu giới giải trí Hoa ngữ. Người đẹp được hàng triệu chàng trai Trung Quốc và châu Á ngưỡng mộ. Người đẹp tham gia nhiều tác phẩm như Người tình kim cương, Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa, Tam sinh tam thế: Chẩm thượng thư, Nghìn lẻ một đêm, Liệt hỏa như ca... Từ năm 2019, sự nghiệp của nữ diễn viên bùng nổ và cô trở thành gương mặt được truyền thông Hoa ngữ săn đón.

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Từ khóa:   Địch Lệ Nhiệt Ba Hoàng Cảnh Du Dương Dương Tiêu Chiến Trương Bân Bân

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