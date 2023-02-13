Mê mẩn ngắm đôi chân cực phẩm dài 1m10 của 'tiểu hoa đán' Quan Hiểu Đồng

Sao quốc tế 13/02/2023 19:00

Quan Hiểu Đồng sở hữu chiều cao 1m72 cùng đôi chân dài tới 1m10. Cô được xem là mỹ nhân có đôi chân đẹp nhất làng giải trí Trung Quốc hiện tại.

Trong loạt ảnh mới nhất, mỹ nhân 9X của màn ảnh Hoa ngữ diện đầm hồng cúp ngự ôm sát khoe thân hình cân đối và đặc biệt là đôi chân dài cực phẩm. 

Mê mẩn ngắm đôi chân cực phẩm dài 1m10 của 'tiểu hoa đán' Quan Hiểu Đồng - Ảnh 1
Mê mẩn ngắm đôi chân cực phẩm dài 1m10 của 'tiểu hoa đán' Quan Hiểu Đồng - Ảnh 2

Quan Hiểu Đồng tạo dáng gợi cảm và cuốn hút ở mọi góc nhìn. Ngay lập tức, loạt ảnh của cô đã gây bão cộng đồng mạng và nhận nhiều lời khen từ người hâm mộ.

Mê mẩn ngắm đôi chân cực phẩm dài 1m10 của 'tiểu hoa đán' Quan Hiểu Đồng - Ảnh 3
Mê mẩn ngắm đôi chân cực phẩm dài 1m10 của 'tiểu hoa đán' Quan Hiểu Đồng - Ảnh 4

Dù sở hữu dáng vóc thanh mảnh nhưng Quan Hiểu Đồng không khiến người đối diện có cảm giác gầy gò. Phong cách thời trang trẻ trung và hiện đại cũng giúp Quan Hiểu Đồng "ghi điểm". Cô kết hợp chiếc váy cúp ngực nữ tính với phần chân xẻ cao càng làm tăng sự gợi cảm, quyến rũ.

Mê mẩn ngắm đôi chân cực phẩm dài 1m10 của 'tiểu hoa đán' Quan Hiểu Đồng - Ảnh 5

Quan Hiểu Đồng xuất thân từ một gia đình có truyền thống nghệ thuật và thuộc lớp diễn viên trẻ tài năng, triển vọng của màn ảnh Hoa ngữ. Cô được truyền thông Trung Quốc gọi là "con gái quốc dân" và là một trong tứ tiểu hoa đán của Trung Quốc cùng Dương Tử và Châu Đông Vũ.

Cha của Quan Hiểu Đồng là nghệ sĩ sân khấu chuyên nghiệp còn mẹ là diễn viên kịch nói. Bên cạnh đó, ông nội của Hiểu Đồng là người thành lập nên loại hình cầm thư Bắc Kinh nổi tiếng khắp Trung Quốc và quốc tế trong 40 năm. Do vậy, từ nhỏ, nữ diễn viên đã được nuôi dưỡng trong một môi trường nghệ thuật. Quan Hiểu Đồng thu hút mọi ánh nhìn với đôi chân dài miên man, nuột nà đến ngỡ ngàng. Cô nhận được nhiều lời khen và trầm trồ của khán giả.

Quan Hiểu Đông gia nhập làng giải trí khá thuận lợi. Khi còn bé, cô đã được mời tham gia nhiều sự kiện quốc tế và là gương mặt thường xuyên trên phương tiện truyền thông Hoa ngữ. 

Mê mẩn ngắm đôi chân cực phẩm dài 1m10 của 'tiểu hoa đán' Quan Hiểu Đồng - Ảnh 6

Nữ diễn viên 9X liên tục được mời tham gia các dự án lớn như Noãn, Chân ái nhất thế tình, Ngô đồng tương tư vũ, Vô cực, Hồng y phường, Tái sinh duyên, Họa bì 2... Suốt hơn 20 năm lăn lộn trên phim trường, Quan Hiểu Đồng sở hữu gia tài phim ảnh khá đồ sộ.

Danh tiếng và nhan sắc giúp nữ diễn viên 24 tuổi được nhiều nhãn hiệu tin dùng và là khách mời thường xuyên tại các sự kiện. Nữ diễn viên trẻ là một hình mẫu ngoan của làng giải trí khi duy trì một cuộc sống không scandal, chăm chỉ làm nghề và trau dồi khả năng diễn xuất. Hiện tại, Quan Hiểu Đồng tập trung phần lớn thời gian cho sự nghiệp. 

Bên cạnh sự nghiệp đầy triển vọng, Quan Hiểu Đồng còn gây chú ý với chuyện tình cùng nam ca sĩ nổi tiếng Lộc Hàm. Cặp tình nhân trẻ đã ở bên nhau được 7 năm nhưng ít khi khoe tình cảm nên liên tục vướng tin đồn chia tay. Song, theo một số nguồn tin thân cận, Quan Hiểu Đồng và bạn trai vẫn đang hạnh phúc bên nhau. 

 

 

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Từ khóa:   Quan Hiểu Đồng nhan sắc Quan Hiểu Đồng Lộc Hàm showbiz Hoa ngữ mỹ nhân Hoa ngữ

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